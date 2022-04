DGAP-News: Nemetschek Group mit starkem Jahresauftakt 2022: Hohes zweistelliges Umsatzwachstum bei erhöhter Profitabilität (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Nemetschek Group mit starkem Jahresauftakt 2022: Hohes zweistelliges Umsatzwachstum bei erhöhter Profitabilität

28.04.2022

- +21,3% Umsatzwachstum auf 192,2 Mio. Euro

- +59,8% Anstieg der Umsätze aus Subskription/SaaS auf 45,2 Mio. Euro

- +40,9% EBITDA-Wachstum auf 69,8 Mio. Euro, Anstieg der EBITDA-Marge auf

36,3%

- +44,7% Wachstum im Ergebnis je Aktie auf 0,37 Euro

- Positiver Ausblick auf Gesamtjahr 2022 bestätigt

München, 28. April 2022 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein

global führender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und

Medienbranche, hat einen hervorragenden Start ins Jahr 2022 verzeichnet. Das

erste Quartal zeigte ein prozentual deutlich zweistelliges Umsatzwachstum

sowie einen zum Umsatz stark überproportionalen Anstieg des operativen

Ergebnisses (EBITDA). Der Vertriebserfolg und die starke operative

Performance basieren insbesondere auf dem weiteren Ausbau der

wiederkehrenden Umsätze, vor allem durch Subskription- und SaaS-Modelle, den

innovativen Softwarelösungen, der fortschreitenden Internationalisierung

sowie der stetigen Erhöhung der internen Effizienz.

"Die Mission von Nemetschek ist es, den Lebenszyklus von Gebäuden in der

Bauindustrie von der Planung bis zur Verwaltung zu digitalisieren.

Gleichzeitig wollen wir auch im Bereich Media eine führende Rolle spielen.

Unser sehr starkes erstes Quartal zeigt erneut, dass es weltweit ein großes

Interesse an unseren Lösungen gibt," so Yves Padrines, CEO der Nemetschek

Group. "Mit dem ersten Quartal haben wir eine sehr gute Grundlage für den

weiteren Jahresverlauf geschaffen, der auch von der Umstellung unserer Marke

Bluebeam auf Subskription ab dem zweiten Halbjahr geprägt sein wird", so

Padrines weiter.

Wesentliche Konzern-Kennzahlen im Q1 2022

- Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal um 21,3% (währungsbereinigt:

17,5%) auf 192,2 Mio. Euro.

- Wachstumstreiber waren erneut die Umsätze aus Subskription- und

SaaS-Modellen. Mit einem Plus von 59,8% (währungsbereinigt: 54,4%) stiegen

sie im ersten Quartal auf ein neues Rekordhoch in Höhe von 45,2 Mio. Euro

und waren damit wieder einmal der Haupttreiber für die weiterhin insgesamt

positive Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze des Konzerns. Der Anteil

wiederkehrender Umsätze, zu denen neben Subskription/SaaS auch

Serviceverträge zählen, nahm damit weiter auf 62,8% der Konzernerlöse zu.

- Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) stieg überproportional zur Umsatzentwicklung um 40,9% auf 69,8 Mio.

Euro. In der Folge erhöhte sich die EBITDA-Marge um 5,0 Prozentpunkte auf

36,3%.

- Der Quartalsüberschuss (Konzernanteile) stieg um 44,7% auf 42,6 Mio. Euro.

Dementsprechend stieg das Ergebnis je Aktie auf 0,37 Euro.

Performance und Highlights der Segmente im Q1 2022

- Im Segment Design stieg der Umsatz im Q1 2022 um 10,4% (währungsbereinigt:

7,9%) auf 93,3 Mio. Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Für die

kommenden Quartale wird ein wieder höheres Wachstum erwartet. Das starke

Wachstum der Umsätze aus Subskription (+61%) bestätigt den Erfolg der

hybriden Segmentstrategie, Subskription und Lizenzen parallel anzubieten.

Das EBITDA stieg um 11,8% auf 31,7 Mio. Euro, sodass sich die EBITDA-Marge

entsprechend auf 34,0% verbesserte.

- Ein erneut starkes Wachstum erzielte das Segment Build: Der Umsatz stieg

um 30,3% (währungsbereinigt: 23,9%) auf 64,7 Mio. Euro. Der Anstieg ist

dabei vor allem auf die starke Nachfrage bei Bluebeam zurückzuführen, die im

März das höchste Wachstum an neuen Nutzern in der Firmengeschichte erzielen

konnte. Gleichzeitig wird bei Bluebeam die Umstellung auf

Subskription-/Cloud-Angebote weiterhin intensiv vorbereitet, um einen

erfolgreichen Start im zweiten Halbjahr 2022 zu gewährleisten. Das EBITDA

stieg überproportional um 42,8% auf 29,8 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge

von 46,0% (Vorjahr: 41,9%) entspricht.

- Das Segment Media konnte seine Umsätze mit 73,6% (währungsbereinigt:

67,5%) auf nun 25,5 Mio. Euro erneut deutlich steigern. Mit der Übernahme

sowie anschließend bereits begonnenen Integration der US-Akquisition

Pixologic zu Beginn des Jahres erweiterte Maxon erneut den Kundenkreis und

das Flagship-Produkt Maxon ONE. Gleichzeitig eröffnet sich Maxon einen

deutlich besseren Zugang zum riesigen 3D-Animations- und aufstrebendem

Metaverse-Markt. Das EBITDA konnte von 5,0 Mio. Euro auf 12,1 Mio. Euro mehr

als verdoppelt werden. Entsprechend stieg die EBITDA-Marge auf ein

Rekordhoch von 47,2% (Vorjahr: 33,7%).

- Im Segment Manage entwickelte sich der Umsatz stabil (+1,0% zum Vorjahr)

und erreichte 11,0 Mio. Euro. Wie im Vorjahr war aufgrund der

Covid-19-Pandemie noch eine Zurückhaltung bei der wichtigen Kundengruppe der

Gebäudeverwalter spürbar. Die EBITDA-Marge lag bei 6,6%.

Ausblick auf Gesamtjahr 2022 bestätigt

Nach dem sehr erfolgreichen Jahresauftakt bestätigt der Vorstand die

bisherigen Ziele für das laufende Jahr 2022. Er erwartet auf Basis

konstanter Währungskurse auf Konzernebene ein Umsatzwachstum in einer

Bandbreite von 12% bis 14% sowie eine EBITDA-Marge zwischen 32% und 33%.

Diese Prognosen stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass sich die

weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden

Geschäftsjahr nicht signifikant verschlechtern, insbesondere mit Blick auf

die wachsenden globalen Konjunkturrisiken infolge des Krieges in der

Ukraine.

Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q1-22)

In Mio. Euro Q1 Q1 in %

2022 2021 in FX-adj

%

Umsatz 192,2 158,4 +21- +17,5%

,3%

- davon Softwarelizenzen 63,8 55,0 +15- +11,9%

,9%

- davon wiederkehrende Umsätze 120,7 96,1 +25- +21,6%

,6%

- Subskription (Teil der wiederkehrenden 45,2 28,3 +59- +54,4%

Umsätze) ,8%

EBITDA 69,8 49,6 +40- +33,7%

,9%

Marge 36,3% 31,3%

EBIT 56,3 38,8 +45- +37,2%

,2%

Marge 29,3% 24,5%

Quartalsüberschuss (Konzernanteile) 42,6 29,4 +44-

,7%

Ergebnis je Aktie in Euro 0,37 0,25 +44-

,7%

Quartalsüberschuss (Konzernanteile) vor 48,3 33,3 +45-

PPA-Abschreibungen ,1%

Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus 0,42 0,29 +45-

Kaufpreisallokation (PPA) in Euro ,1%

Kennzahlen Segmente* im Quartals-Überblick (Q1-22)

In Mio. Euro Q1 2022 Q1 2021 in % in %

FX-adj.

Design

Umsatz 93,3 84,5 +10,4% +7,9%

EBITDA 31,7 28,4 +11,8% +7,2%

EBITDA-Marge 34,0% 33,6%

Build

Umsatz 64,7 49,7 +30,3% +23,9%

EBITDA 29,8 20,8 +42,8% +34,6%

EBITDA-Marge 46,0% 41,9%

Media

Umsatz 25,5 14,7 +73,6% +67,5%

EBITDA 12,1 5,0 +143,4% 139,7%

EBITDA-Marge 47,2% 33,7%

Manage

Umsatz 11,0 10,9 +1,0% +1,0%

EBITDA 0,7 0,8 -11,9% +0,9%

EBITDA-Marge 6,6% 7,6%

*Aufgrund der strategischen Reorganisation der Marken zwischen den Segmente

Design und Build wurden die Vorjahresangaben angepasst, damit die

Vergleichbarkeit gewährleistet ist.

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der

AEC/O- und der Media-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten

Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und

Infrastrukturprojekten ab, führt ihre Kunden in die Zukunft der

Digitalisierung und unterstützt sie dabei, die Welt zu gestalten. Als eines

der weltweit führenden Unternehmen in dieser Branche erhöht die Nemetschek

Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller

am Bauprozess Beteiligten. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger

und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im

Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (OPEN BIM). Zum

Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung,

3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 13 Marken der

Nemetschek Group in vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von

rund 6,5 Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek

im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute international rund

3.400 Experten.

Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen

erzielte 2021 einen Umsatz in Höhe von 681,5 Mio. Euro und ein EBITDA von

222,0 Mio. Euro.

