DGAP-News: Nemetschek Group stärkt Kompetenz im BIM-5D-Markt (deutsch)

Nemetschek Group stärkt Kompetenz im BIM-5D-Markt

15.06.2018

München / Bremen, 15. Juni 2018 - Die Nemetschek Group, einer der größten

Softwareanbieter für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering,

Construction), hat heute bekanntgegeben, dass ihr Tochterunternehmen NEVARIS

den deutschen Marktführer für mobiles Baustellenmanagement übernimmt. Die

123erfasst.de GmbH ist ein schnell wachsender Anbieter von Zeiterfassung,

Projektmanagement und Baustellendokumentation per App. Die Lösung ist eine

optimale Ergänzung des NEVARIS Produktportfolios und liefert mit der mobilen

Nutzung ein weiteres Alleinstellungsmerkmal.

"Unsere Marke NEVARIS ist Technologieführer für digitale Prozesse in der

Bauwirtschaft und bietet eine der meistgenutzten baukaufmännischen Lösungen

für große Bauunternehmen in Zentraleuropa an", so Patrik Heider, Sprecher

des Vorstands der Nemetschek Group. "Mit der Software können Bauprojekte in

5D, d.h. inklusive der Dimensionen Zeit und Kosten, geplant und abgewickelt

werden. Durch die Übernahme von 123erfasst.de baut NEVARIS ihre führende

Marktposition noch weiter aus und wird zu einem unerlässlichen Bestandteil

der digitalen Baustelle".

Durch die Digitalisierung in der Baubranche können hohe Kosten eingespart

und Prozesse deutlich verschlankt werden. Die 123erfasst-App speichert die

auf der Baustelle aufgenommenen Daten mit GPS-Koordinaten und ordnet sie

direkt vor Ort einem Bauabschnitt zu. Die Software im Baubüro empfängt die

Daten in Echtzeit und kann sie direkt weiterverarbeiten - somit wird der

gesamte Prozess der Baustellendokumentation durchgängig, effizient und

sicher.

NEVARIS erweitert durch die strategische Übernahme ihren Kundenstamm um

kleine und mittelständische Bauunternehmen. Daniel Csillag, CEO von NEVARIS,

betont: "Die Übernahme von 123erfasst.de ist ein Meilenstein in der

Firmengeschichte und ein entscheidender Schritt in Richtung digitale

Baustelle. Unser Fokus liegt darauf, für unsere Kunden eine erstklassige und

durchgängige Lösung zu schaffen. Das mobile Baustellenmanagement ergänzt

unsere marktführenden Technologien für baubetriebliche und baukaufmännische

Aufgabenstellungen hervorragend und nahtlos. Das ist im Markt einzigartig".

Im Bereich der Bauprozesse und Bautechnik steht der Name NEVARIS für

preisgekrönte Software, die sich von traditionellen Lösungen am Markt durch

ein Maximum an Anwenderfreundlichkeit und einen hohen Innovationsgrad

abhebt.

Kontakt:

Stefanie Zimmermann

Director Investor Relations & Corporate Communication

NEMETSCHEK SE

Konrad-Zuse-Platz 1

81829 München

P: +49 89 540459-250

Über NEVARIS

NEVARIS bietet seinen Kunden eine maßgeschneiderte und preisgekrönte

Softwarekomplettlösung für bautechnische und baukaufmännische

Aufgabenstellungen - in bester Qualität, von Bauexperten für Bauexperten.

Als Technologieführer im Bereich der 4D/5D Softwarelösungen für die

Ingenieur- und Bauwirtschaft trägt NEVARIS seit mehr als 30 Jahren zu

Innovationen in der Baubranche bei. Innovative Entwicklungskompetenz,

konsequente Praxisorientierung und ausgezeichneter Service sind seit jeher

die Erfolgsfaktoren. Fünf Niederlassungen mit 160 hochqualifizierten

Mitarbeitern unterstützen über 5.000 Kunden mit individuellen

Installationen.

Mit neuen Softwarespezialisten und bestens gerüstet für die digitale

Baustelle und Industrie 4.0 wird NEVARIS die Vorreiterrolle bei

hochkarätigen Großunternehmen nun auch im Bereich der kleinen und

mittelständischen Bauunternehmen weiter ausbauen. Als Tochter der Nemetschek

SE, einem weltweit führenden Anbieter von Software für Architekten,

Ingenieure und die Bauindustrie ist NEVARIS ein starker und verlässlicher

Partner.

Über 123erfasst.de

123erfasst.de bietet eine fortschrittliche App, über die mittels eines

herkömmlichen Smartphones Daten wie Zeit, Leistung, Standort, Wetter,

Material, Geräteeinsatz und Fotos zur Dokumentation von Baustellen in

Echtzeit direkt vom Mitarbeiter in das Büro übermittelt werden. So kann für

den Unternehmer die Nachkalkulation, die Fakturierung und die Lohnabrechnung

vereinfacht und beschleunigt werden. Seit der Gründung im Jahre 2008 durch

Bauunternehmer Jürgen Bruns und Softwareentwickler Dominic Sander wächst das

Unternehmen aus dem niedersächsischen Lohne jährlich beständig zwischen 60%

und 80% und ist die meist genutzte Anwendung in diesem Bereich. Gemeinsam

mit NEVARIS wird das Team weiter zukunftsweisende Apps entwickeln, die das

digitale Baustellenmanagement revolutionieren.

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit

unserer Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und

Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen

austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastrukturprojekte

werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen

Holdingstruktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken

unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit

ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof.

Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr

als 2.100 Experten.

