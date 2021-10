DGAP-News: Nemetschek Group: Starke Geschäftsentwicklung im Q3 2021 mit hoher Wachstumsdynamik bei Subskriptions-/SaaS-Modellen (deutsch)

Nemetschek Group: Starke Geschäftsentwicklung im Q3 2021 mit hoher Wachstumsdynamik bei Subskriptions-/SaaS-Modellen

^

DGAP-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e):

Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Nemetschek Group: Starke Geschäftsentwicklung im Q3 2021 mit hoher

Wachstumsdynamik bei Subskriptions-/SaaS-Modellen

28.10.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Corporate News

Nemetschek Group: Starke Geschäftsentwicklung im Q3 2021 mit hoher

Wachstumsdynamik bei Subskriptions-/SaaS-Modellen

+48,0 % Wachstum im Q3 bei Subskriptions-/SaaS-Modellen auf 34,5 Mio. Euro

+13,9 % Umsatzzuwachs im Konzern auf 169,3 Mio. Euro

+16,4 % EBITDA-Wachstum auf 54,4 Mio. Euro, EBITDA-Marge steigt im Q3 auf

32,1 %

+35,7 % Anstieg des Quartalsergebnisses je Aktie auf 0,30 Euro

Bereits angehobene Prognose 2021 für Umsatzwachstum und EBITDA-Marge am

oberen Ende der Bandbreite erwartet

München, 28. Oktober 2021 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), einer

der weltweit führenden Softwareanbieter für die Bauindustrie, hat ihre

starke Geschäftsentwicklung im Q3 2021 fortgesetzt und erneut Umsatz und

Ergebnis gesteigert. Dabei stiegen die

Subskriptions-/Software-as-a-Service(SaaS)-Modelle um 48 % auf ein

Rekordhoch und trieben die weiterhin insgesamt positive Entwicklung an

wiederkehrenden Umsätzen des Konzerns.

"Unsere Kunden setzen bei ihrer digitalen Transformation auf die Lösungen

der Nemetschek Group. Innovationen und ein starker Kundenfokus sind die

Treiber für unseren Vertriebserfolg. Dazu zählen unter anderem auch unsere

Subskriptions- und SaaS-Angebote," so Dr. Axel Kaufmann, Sprecher des

Vorstands und CFOO. "Gleichzeitig haben wir mit der sehr erfreulichen

Geschäftsentwicklung in Q3 die Basis gelegt, um im Gesamtjahr 2021 das obere

Ende der im Juli angehobenen Zielspanne für Umsatzwachstum sowie

EBITDA-Marge zu erreichen."

Wesentliche Kennzahlen des Konzerns im 3. Quartal / 9-Monatszeitraum 2021

Wachstumstreiber waren erneut die Umsätze aus Subskriptions- / SaaS-Modellen,

die im Q3 gegenüber dem gleichen Vorjahresquartal um 48,0 %

(währungsbereinigt: 48,1 %) auf 34,5 Mio. Euro stiegen. Auf 9-Monatsbasis

stiegen die Erlöse um 46,6 % (währungsbereinigt: 50,2 %) auf 93,0 Mio. Euro.

Damit nahm der Anteil von Subskription / SaaS am Gesamtumsatz innerhalb

eines Jahres von 14,5 % auf 18,8 % zu.

Die wiederkehrenden Umsätze, die neben Subskription / SaaS auch die

Serviceverträge umfassen, legten im Q3 um 17,8 % (währungsbereinigt: 17,8 %)

auf 106,5 Mio. Euro zu. Kumuliert stiegen die wiederkehrenden Umsätze damit

auf 302,6 Mio. Euro, ein Wachstum von 14,0 % (währungsbereinigt: 16,7 %).

Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz erreichte damit ein

neues Rekordhoch von 61,3 % (Vorjahreszeitraum: 60,8 %).

Der Konzernumsatz erhöhte sich im Q3 um 13,9 % (währungsbereinigt: 13,8 %)

auf 169,3 Mio. Euro. Der Konzernumsatz in den ersten neun Monate nahm auf

493,6 Mio. Euro zu, ein Wachstum von 13,0 % (währungsbereinigt: 15,7 %) zum

entsprechenden Vorjahreswert von 436,8 Mio. Euro.

Überproportional zum Konzernumsatz stieg im Q3 erneut das operative

Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), das um 16,4

% (währungsbereinigt: 15,4 %) auf 54,4 Mio. Euro zulegte. Durch die hohe

Wachstumsdynamik sowie durch Effizienzverbesserungen stieg die EBITDA-Marge

auf 32,1 % (Q3 2020: 31,4 %). Auf 9-Monatssicht erhöhte sich die

EBITDA-Marge um 2,9 Prozentpunkte auf 32,5 % (Vorjahr: 29,6 %).

Der Quartalsüberschuss stieg deutlich um 35,7 % auf 34,2 Mio. Euro (Vorjahr:

25,2 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie im Q3 erhöhte sich demnach auf 0,30

Euro (Vorjahr: 0,22 Euro). Kumuliert stieg der 9-Monatsüberschuss sogar um

42,9 % auf 96,8 Mio. Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 0,84 Euro

(Vorjahr: 0,59 Euro) entspricht.

Strategische Schwerpunkte

Neben der erfolgreichen Subskriptions- / SaaS-Umstellung und der Steigerung

der wiederkehrenden Umsätze liegen die strategischen Schwerpunkte weiterhin

auf der weiteren Internationalisierung des Geschäfts. Der Erfolg dieser

Strategie spiegelt sich im Q3 in dem überproportionalen Anstieg des

Auslandsumsatzes (+17,1 %) wider.

Gleichzeitig arbeitet Nemetschek weiter an der Reduzierung der

Konzernkomplexität. Neben Effizienzverbesserungen innerhalb der Gruppe geht

es vor allem darum, den Kunden aufeinander abgestimmte Lösungen aus einer

Hand zu bieten. Jüngste Beispiele hierfür sind unter anderem die Integration

der Marken Precast und SDS2 in Allplan sowie DDS in Graphisoft.

Neben strategischen Investments in innovative Start-ups wird kontinuierlich

das bestehende Lösungsangebot weiterentwickelt, um den Kundennutzen weiter

zu erhöhen und neue Kundengruppen zu gewinnen.

Entwicklung der Segmente

Im Segment Design, mit Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten in Europa, stieg

der Quartalsumsatz auf 85,6 Mio. Euro, ein Wachstum von 7,6 %

(währungsbereinigt: 7,5 %) gegenüber dem Vorjahresquartal. Die EBITDA-Marge

lag bei 32,3 % (Q3 2020: 37,6 %).

Das Segment Build, das vor allem Bauunternehmen in den USA und im

deutschsprachigen Raum adressiert, setzte seinen starken Wachstumskurs auch

im Q3 fort. Der Umsatz stieg um 16,8 % (währungsbereinigt: 16,6 %) auf 55,4

Mio. Euro. Die EBITDA-Marge lag mit 39,9 % über dem hohen Vorjahreswert

(37,8 %). Der Erfolg im Q3 bestätigt die strategische Entscheidung, die

Umstellung der US-Marke Bluebeam auf Subskriptions- / SaaS-Modellen erst

2022 mit einer deutlich höheren Nutzerbasis zu starten.

Das Segment Manage, das sich auf den europäischen Gewerbebau konzentriert,

konnte im Q3 erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum von +13,9 %

(währungsbereinigt: +13,7 %) ausweisen und einen Umsatz von 11,0 Mio. Euro

erzielen. Die Investitionen der Gebäudeverwalter haben jedoch noch nicht das

Vorkrisenniveau erreicht. Die EBITDA-Marge lag bei 11,6 %

(Vorjahreszeitraum: 14,5 %).

Das Segment Media & Entertainment erzielte das stärkste Segmentwachstum

seiner Geschichte und profitierte weiterhin von der erfolgreichen und weit

fortgeschrittenen Umstellung auf Subskriptionsmodelle sowie einer

konsequenten Internationalisierung. Der Umsatz im Q3 stieg um 37,0 %

(währungsbereinigt: 37,1 %) auf die Höchstmarke von 18,9 Mio. Euro. Auch die

Profitabilität verbesserte sich deutlich. Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf

42,0 % nach 32,7 % im gleichen Vorjahresquartal.

Finanzausblick 2021 am oberen Ende der bereits angehobenen Zielspannen

erwartet

Aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten und

der weiteren positiven Aussichten erwartet der Vorstand, den im Juli 2021

angehobenen Ausblick bei Umsatzwachstum und EBITDA-Marge am oberen Ende der

Zielspannen zu erreichen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum wird in

einer Bandbreite zwischen 12 % und 14 % mit einer EBITDA-Marge zwischen 30 %

und 32 % erwartet.

Dieser Ausblick geht davon aus, dass es im vierten Quartal 2021 zu keiner

signifikanten Eintrübung der wirtschaftlichen Rahmenbedingen kommt und die

gesamtwirtschaftlichen Effekte der weltweiten Corona-Pandemie sich nicht

verschlechtern.

Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q3)

In Mio. Euro Q3 Q3 in %

2021 2020 in FX-adj

%

Umsatz 169,3 148,6 +13- +13,8%

,9%

- davon Softwarelizenzen 55,7 51,8 +7,- +7,1%

5%

- davon wiederkehrende Umsätze 106,5 90,4 +17- +17,8%

,8%

- Subskription (Teil der wiederkehrenden 34,5 23,3 +48- +48,1%

Umsätze) ,0%

EBITDA 54,4 46,7 +16- +15,4%

,4%

Marge 32,1% 31,4%

EBIT 42,0 34,5 +21- +20,0%

,8%

Marge 24,8% 23,2%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) 34,2 25,2 +35-

,7%

Ergebnis je Aktie in Euro 0,30 0,22 +35-

,7%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor 39,3 29,6 +32-

PPA-Abschreibungen ,9%

Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus 0,34 0,26 +32-

Kaufpreisallokation (PPA) in Euro ,9%

Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q3)

In Mio. Euro Q3 2021 Q3 2020 in % in %

FX-adj.

Design

Umsatz 85,5 79,5 +7,6% +7,5%

EBITDA 27,7 29,9 -7,5% -7,2%

EBITDA-Marge 32,3% 37,6%

Build

Umsatz 55,4 47,4 +16,8% +16,6%

EBITDA 22,1 17,9 +23,4% +21,2%

EBITDA-Marge 39,9% 37,8%

Manage

Umsatz 11,0 9,6 +13,9% +13,7%

EBITDA 1,3 1,4 -9,0% -12,4%

EBITDA-Marge 11,6% 14,5%

Media & Entertainment

Umsatz 18,9 13,8 +37,0% +37,1%

EBITDA 7,9 4,5 +76,1% +74,3%

EBITDA-Marge 42,0% 32,7%

Kennzahlen 9-Monatsübersicht

In Mio. Euro 9M 9M in %

2021 2020 in FX-adj

%

Umsatz 493,6 436,8 +13- +15,7%

,0%

- davon Softwarelizenzen 169,0 152,0 +11- +14,2%

,2%

- davon wiederkehrende Umsätze 302,6 265,4 +14- +16,7%

,0%

- Subskription (Teil der wiederkehrenden 93,0 63,5 +46- +50,2%

Umsätze) ,6%

EBITDA 160,3 129,3 +24- +27,8%

,0%

Marge 32,5% 29,6%

EBIT 123,0 92,1 +33- +37,5%

,6%

Marge 24,9% 21,1%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) 96,8 67,7 +42-

,9%

Ergebnis je Aktie in Euro 0,84 0,59 +42-

,9%

Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor 111,8 82,0 +36-

PPA-Abschreibungen ,3%

Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus 0,97 0,71 +36-

Kaufpreisallokation (PPA) in Euro ,3%

Kennzahlen Segmente 9-Monatsübersicht

In Mio. Euro 9M 2021 9M 2020 in % in %

FX-adj.

Design

Umsatz 254,0 229,3 +10,8% +12,5%

EBITDA 83,2 76,1 +9,2% +10,8%

EBITDA-Marge 32,7% 33,2%

Build

Umsatz 161,1 144,3 +11,6% +16,0%

EBITDA 68,4 54,9 +24,6% +29,2%

EBITDA-Marge 42,5% 38,0%

Manage

Umsatz 33,0 29,2 +12,9% +12,8%

EBITDA 3,2 4,1 -21,9% -24,4%

EBITDA-Marge 9,7% 14,1%

Media & Entertainment

Umsatz 50,1 39,4 +27,2% +31,1%

EBITDA 18,8 11,4 +64,8% +69,9%

EBITDA-Marge 37,5% 28,9%

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist Vorreiter für die digitale Transformation in der

AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den

kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt

ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit

führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im

Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess

Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und

ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt

steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören

zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation.

Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier

kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen

Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963,

beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.

Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen

erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von

172,3 Mio. Euro.

---------------------------------------------------------------------------

28.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nemetschek SE

Konrad-Zuse-Platz 1

81829 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 540459-0

Fax: +49 (0)89 540459-444

E-Mail: investorrelations@nemetschek.com

Internet: www.nemetschek.com

ISIN: DE0006452907

WKN: 645290

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1244095

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1244095 28.10.2021

°