DGAP-News: Nebenwerte Magazin: Täglich neue News zu Aktien aus dem MDAX, TecDAX, SDAX und zu anderen Deutschen Nebenwerten (deutsch)

07.03.2017





Aktuelle News vom 7. März 2017

MDAX: TAG Immobilien nimmt 51,1 Millionen Euro durch Verkauf eigener Aktien ein

Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) hat heute in einer Ad-hoc- Meldung darüber informiert, dass man gestern 4.095.124 eigene Aktien, die aus dem Aktienrückkaufprogramm von 2014 stammen, im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert hat.

Das Aktienpaket entspricht rund 2,8% des Grundkapitals des MDAX- Unternehmens und wurde zu einem Preis von 12,48 EUR je Aktie angeboten. In 2014 hatte TAG Immobilien die Aktien für 9,30 EUR je Aktie zurückgekauft. Aus der Differenz von Kauf- und Verkaufspreis ergibt sich ein Veräußerungsgewinn von 13,02 Mio. EUR.

Das Hamburger Immobilienunternehmen erzielte durch die Platzierung der eigenen Aktien einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 51,1 Mio. EUR. Das Geld soll zur Finanzierung des gestern zum Erwerb avisierten Wohnimmobilien-Portfolios verwendet werden sowie für weitere Akquisitionen und zur Optimierung der Kapitalstruktur.

Die Aktie notiert am Morgen bei 12,49 EUR nahe dem Platzierungspreis und liegt damit -1,96% unter dem gestrigen Schlusskurs.

TECDAX: Software AG erfreut Anleger mit geplantem Aktienrückkauf und Einzug eigener Aktien

Die Anteilsscheine der Software AG (ISIN: DE0003304002) gehören im TecDAX heute zu den Gewinnern. Das Papier des weltweit größten unabhängigen Anbieters von Infrastruktursoftware für Geschäftsprozesse legte bis zum Mittag um +3,03% auf 35,82 EUR zu.

Gestern Abend hatte das TecDAX-Unternehmen aus Darmstadt in einer Ad-hoc- Mitteilung bekannt gegeben, dass man den Beschluss gefasst hat, 2,6 Mio. eigene Aktien (3,2% des Grundkapitals), die mittels früherer Aktienrückkäufe erworben wurden, per Kapitalherabsetzung einzuziehen. Das Grundkapital beläuft sich nach Durchführung auf 76,4 Mio. EUR.

Für Aktionäre bedeutet diese Maßnahme Vorteile: So wird z.B. der auszuschüttende Gewinn (Dividende) durch die Einziehung von Aktien erhöht. Darüber hinaus können sich dadurch spezifische Kennzahlen des Unternehmens (z.B. KGV) positiv verändern.

Wie die Software AG weiterhin mitteilt, wurde ferner ein neuerliches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 100 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) beschlossen. Dies soll bis spätestens Mitte Mai 2017 abgeschlossen werden. Auf Basis des aktuellen Kurses von 35,82 EUR könnten somit bis zu ca. 2,79 Mio. eigene Aktien zurückgekauft werden. Der Rückkauf der Aktien wird ausschließlich über die Börse erfolgen.

SDAX: BayWa will Joint Venture-gründen und 30-Millionen-Euro-Kredit bereitstellen

Die BayWa AG (ISIN: DE0005194062) hat heute Morgen vor Xetra-Handelsbeginn mitgeteilt, dass man gemeinsam mit der Al Dahra Agriculture LLC und Al Dahra National Investments LLC ein Joint Venture (JV) unter dem Firmennamen "Al Dahra BayWa LLC" in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gründen will.

Ein entsprechender Vertrag wurde diesbezüglich unterzeichnet. Der JV- Partner Al Dahra ist ein führender Player in der Agrarindustrie. Das geplante JV mit Sitz in Abu Dhabi soll Gewächshäuser in den VAE errichten. Darin soll Premium-Fruchtgemüse wie z.B. Tomaten angepflanzt werden, um sie dann weiter zu vermarkten.

Wie BayWa weiter ausführt, wird man für das JV ein Darlehen von ca. 30 Mio. EUR bereitstellen. Die Gründung des JV steht unter anderem noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Behörden in den VAE.

BayWa-Chef Klaus Josef Lutz begründete die Gründung eines JV in den VAE so: "Durch unser Handelsnetzwerk haben wir die Vereinigten Arabischen Emirate als einen sehr profitablen Wachstumsmarkt erkannt. Wir sehen, dass sich international die Wertschöpfungsketten vom Erzeuger bis hin zum Verbraucher immer weiter verzahnen - dieser deutlichen Entwicklung tragen wir Rechnung."

Die Aktie notiert aktuell bei 30,83 EUR und liegt damit nahezu unverändert gegenüber dem gestrigen Schlusskurs.

Prime Standard: SYGNIS meldet Markteinführung von weiterem NGS-Service

Die SYGNIS AG (ISIN: DE000A1RFM03) hat in einer Meldung von heute Morgen darüber informiert, dass man die Markteinführung des DNA-Amplifikations- und Validierungsservices "TrueAdvance" vollzogen hat.

Während die Anfang Februar 2017 gemeldete Markteinführung von "TrueHelix" im Bereich Next Generation Sequencing (NGS) zur Unterstützung bei der Datenanalyse im letzten Schritt des NGS-Workflows dient, ist "TrueAdvance" ein Service, der NGS-Nutzern bei den ersten Schritten helfen soll.

SYGNIS verfolgt mit der neuerlichen Einführung eines NGS-Services das Ziel, den Support von Kunden bei Einzelzell-Anwendungen oder Flüssigbiopsien auszubauen und zu optimieren. Mittels "TrueAdvance" kann geprüft werden, ob die amplifizierte DNA von höchster Qualität ist und für NGS-Anwendungen genutzt werden kann. Dies ist z.B. in der Onkologie, aber auch bei anderen klinischen Anwendungen, von immenser Bedeutung, da auf Grundlage dieser Daten weitere klinische Entscheidungen getroffen werden.

Mit "TrueAdvance" und "TrueHelix" kann SYGNIS seinen Kunden entlang des gesamten NGS-Prozesses qualitativ hochwertigen Support bieten. Co-CEO und CSO Dr. Heikki Lanckriet unterstreicht dies in seinem Statement zur Markteinführung: "Einzelzell- und Flüssigbiopsie sind herausfordernde Bereiche auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Durch diesen neuen Service bieten wir unseren Kunden erstklassiges Know-how in diesen Bereichen. In Kombination mit unserer kürzlich gestarteten Bioinformatik- Plattform TrueHelix bieten wir bei jedem Schritt des Arbeitsablaufs von der Probenentnahme bis hin zur endgültigen Datenanalyse für den Kunden einen Mehrwert. Unser Ziel ist es, Partner unserer Kunden und ein Referenzunternehmen für alle NGS-Nutzer zu werden."

Die Aktie notiert am frühen Morgen bei 1,76 EUR und liegt damit +2,62% über dem Schlusskurs von gestern.

