DGAP-News: Nebenwerte Magazin: Schaeffler, Capital Stage und mutares im Fokus (deutsch)

News vom 8. März 2017

MDAX | Schaeffler steigert Gewinn und will Dividende auf 0,50 EUR erhöhen

Die Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0159) hat heute die endgültigen Zahlen für das zurückliegende Geschäftsjahr 2016 vorgelegt und im Zuge dessen angekündigt, die Dividende je Vorzugsaktie von 0,35 EUR auf 0,50 EUR zu erhöhen.

Grund für die deutlich höher geplante Ausschüttung an die Aktionäre ist, dass das MDAX-Unternehmen den Gewinn in 2016 von 591 Mio. EUR (2015) um +45% auf 859 Mio. EUR hat steigern können. Insbesondere das Finanzergebnis, das durch verminderte Zinsaufwendungen mit -341 Mio. EUR um 206 Mio. EUR besser ausfiel als in 2015 (-547 Mio. EUR), trug zum erfreulichen Konzernergebnis bei.

Weiterhin konnte Schaeffler die Nettoverschuldung im Laufe des vergangenen Jahres von 4.889 Mio. EUR (31. Dezember 2015) auf 2.636 Mio. EUR abbauen und erhielt im Herbst 2016 deswegen ein Investement-Grade-Rating von Moody's. Der Free Cashflow erhöhte sich derweil von 370 Mio. EUR (2015) auf 735 Mio. EUR.

Der Umsatz stieg von 13,2 Mrd. EUR (2015) auf 13,3 Mrd. EUR weniger stark an. Währungsbereinigt wuchs dieser um 3,4%. Wie der Automobil-und Industriezulieferer aus Herzogenaurach weiter ausführt, entwickelte sich vor allem das Geschäft in der Automotive-Sparte positiv: Hier verzeichnete Schaeffler ein währungsbereinigten Umsatzwachstum von +6% im Vergleich zum Vorjahr. Regional hatte insbesondere die starke Nachfrage in der Region Greater China Anteil am Wachstum. Demgegenüber zeigt sich das Industrie- Geschäft rückläufig. Der Umsatz schrumpfte währungsbereinigt um 4,8%. Hierfür waren allen voran die Sektoren Raw Materials und Rail verantwortlich.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 geht man bei Schaeffler von einem währungsbereinigten Umsatzzuwachs von 4% bis 5% aus. Dabei erwartet man beim Automotive-Geschäft weiteres Wachstum, während man beim Industrie- Geschäft mit stagnierenden Umsätzen rechnet. Die EBIT-Marge soll vor Sondereffekten zwischen 12% und 13% liegen und der Free Cashflow bei etwa 600 Mio. EUR.

Die Aktie notiert am Nachmittag bei 15,21 EUR und liegt damit +0,53% über dem Schlusskurs von gestern.

SDAX | Capital Stage übernimmt fünf Solarparks in Süditalien

Die Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003) hat heute Morgen in einer News bekannt gegeben, dass man in der süditalienischen Region Apulien insgesamt fünf Solarparks für insgesamt ca. 19,5 Mio. EUR gekauft hat.

Die Solarparks haben eine Gesamterzeugungsleistung von knapp 5 MW und wurden von Energiequelle GmbH, De Energy srl sowie von Stern Energy S.p.A. an das Hamburger SDAX-Unternehmen veräußert.

Insgesamt erhalten die erworbenen Solarparks eine feste staatliche Einspeisevergütung von 0,3054 EUR je kWh. Für das erste volle Betriebsjahr erwartet Capital Stage einen Umsatz von 0,5 Mio. EUR.

Capital Stage baut mit dem Erwerb der Solarparks die Gesamterzeugungsleistung in Italien auf nunmehr ca. 160 MW aus. Drei weitere Parks betreibt der Hamburger Solarparkbetreiber bereits in Apulien.

Die Aktie notiert am Nachmittag bei 6,25 EUR und liegt damit -5,36 unter dem Schlusskurs von gestern.

Scale: mutares übernimmt neun Werke von Plastic Omnium Gruppe

Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) hat heute in einer Unternehmensmeldung mitgeteilt, dass man das Nutzfahrzeug-Zulieferergeschäft der Plastic Omnium Gruppe übernehmen wird.

Beide Unternehmen haben dazu einen entsprechenden Kaufvertrag unterzeichnet. Die Transaktion beinhaltet im Wesentlichen die Übernahme von neun Werken zur Herstellung von Außenverkleidungskomponenten für LKW- Kabinen in Deutschland, Frankreich, China und Mexiko. Die insgesamt über 1.500 Mitarbeiter haben in 2015 einen konsolidierten Umsatz von 190 Mio. EUR erwirtschaftet. Über finanzielle Einzelheiten des Deals wurde nicht bekannt.

mutares verfolgt mit dem Kauf der Werke das strategische Ziel, einen internationalen Nutzfahrzeug-Zulieferer für Kabinenkomponenten aufzubauen. Gemeinsam mit STS und den von Mecaplast bereits erworbenen beiden französischen Werken soll ein Player bestehend aus 15 Werken und 2.700 Mitarbeitern geformt werden, der einen Umsatz von jährlich 400 Mio. EUR generiert. Künftige Opportunitäten sollen in diesem Bereich auch weiterhin genutzt werden.

Wie das im neuen KMU-Segment Scale notierte Unternehmen aus München weiter mitteilt, läuft die Eingliederung der beiden Werke, die von Mecaplast gekauft wurden, in die STS Gruppe positiv. Die erhöhte Angebotsanfrage seit der Übernahme lässt ein organisches Umsatzwachstum erwarten. Beide Werke hatten mit ihren 340 Mitarbeitern zuletzt einen Umsatz von 70 Mio. EUR erreicht.

Die Aktie notiert am Nachmittag bei 14,53 EUR und liegt damit -0,48% unter dem gestrigen Schlusskurs.

