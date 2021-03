DGAP-News: NeXR Technologies SE startet weiteres Produkt auf Basis der eigenentwickelten Virtual Reality Plattform: NeXR Show ermöglicht interaktives Live-Entertainment - und bringt in Pandemiezeiten Künstler*in (deutsch)

NeXR Technologies SE startet weiteres Produkt auf Basis der eigenentwickelten Virtual Reality Plattform: NeXR Show ermöglicht interaktives Live-Entertainment - und bringt in Pandemiezeiten Künstler*in

NeXR Technologies SE startet weiteres Produkt auf Basis der

eigenentwickelten Virtual Reality Plattform: NeXR Show ermöglicht

interaktives Live-Entertainment - und bringt in Pandemiezeiten Künstler*in

18.03.2021 / 07:30

eigenentwickelten Virtual Reality Plattform: NeXR Show ermöglicht

eigenentwickelten Virtual Reality Plattform: NeXR Show ermöglicht

interaktives Live-Entertainment - und bringt in Pandemiezeiten

Künstler*innen und ihre Fans virtuell wieder zusammen

Berlin, 18. März 2021

Mit NeXR Show startet NeXR Technologies (XETRA: NXR) heute ein weiteres

Produkt und damit auch die nächste Evolutionsstufe der bereits mit NeXR

Seminar eingeführten Virtual Reality Plattform. Mit dem Ausbau der

VR-Multiuser und Multipurpose-VR-Plattform bündelt NeXR Technologies State

of the Art Entertainment-Technologien in einer neuen digitalen Anwendung und

steigt somit in den schnell wachsenden Markt der virtuellen Livekonzerte

ein.

Livekonzerte als Präsenzveranstaltung können derzeit aufgrund der

Corona-Pandemie nicht stattfinden. Mehr noch: Die besonders zuschauerstarke

Festivalsaison in den Sommermonaten fällt der Pandemie zum Opfer. Das ist

eine herausfordernde Situation für alle Beteiligten. NeXR bringt

Künstler*innen wieder zurück auf die Bühne ihrer Wahl. Diese werden vom

Virtual Production Studio-Team vor einem Green-Screen aufgenommen und via

Live-Stream auf Plattformen wie Twitch oder YouTube übertragen. Weitere

Plattformen werden zukünftig ebenfalls unterstützt. Entscheidend für das

Event-Erlebnis der nächsten Generation ist die nächste Evolutionsstufe der

Green-Screen-Technologie in Kombination mit einer tiefen Einbindung in die

von EPIC Games entwickelten Unreal-Engine und der damit erschaffenen

virtuellen Umgebung.

Dabei werden Beleuchtungs- und Tiefeneffekte eingesetzt, um die Darstellung

der Künstler*innen auf der virtuellen Bühne noch realistischer und

volumetrisch erscheinen zu lassen. Die Umgebung, in der die Künstler*innen

auftreten, ist zudem nicht statisch, sondern reaktiv. Sie kann sich somit

während des Livestreams automatisiert z.B. dem Beat des Songs anpassen oder

vollständig und in Echtzeit geändert werden. So entsteht aufgrund der

erhöhten Immersion ein im Vergleich zu einem konventionellen, statischen

Mitschnitt ein deutlich verbessertes Konzerterlebnis.

Weitere Vorteile werden durch die Möglichkeit eröffnet, den Auftritt via

Motion-Capture-Technologie zu erweitern. Auf diese Weise können während des

Events die Künstler*innen nicht nur als reale Personen auftreten, sie können

zusätzlich durch digitale Avatare ergänzt oder auch vollständig durch

digitale Ebenbilder ersetzt werden. So ergibt sich im Einklang mit der

gewählten Green-Screen-Umgebung ein völlig neues Livekonzert-Erlebnis. Die

Auftrittstechnik wird in den nächsten Wochen durch die Funktionalität der

Publikumsinteraktion bis hin zur vollständigen Integration in das Live-Event

erweitert.

Durch die Nähe zu Künstler*innen und Veranstaltern wird NeXR Technologies

auch künftig in der Lage sein, die Innovationspunkte in der Entwicklung

einzusetzen und gezielt weitere technische Innovationen in den Markt der

virtuellen Livekonzerte einzuführen. Das Feedback aus der Musik- und

Entertainmentbranche ist durchweg positiv. Bereits in wenigen Wochen startet

auf Basis der innovativen Technologie von NeXR Show das Projekt "Q-Stage",

eine virtuelle Konzertreihe, bei der national und international namhafte

Künstler*innen auftreten werden. Die ausführende Produktion übernehmen

bekannte Größen der Musikindustrie wie Carlos Suarez, welcher weltweite Hits

mit internationalen Stars wie Anuel, Future, P. Diddy oder Drake produziert

hat und Guido Schulz, der eine tragende Rolle während des Aufbaus von Sony

Music Deutschland gespielt hat.

"Wir sind der Überzeugung, dass wir der momentanen Herausforderung sehr gut

gewachsen sind und verstehen, auf was es bei einem virtuellen Livekonzert

ankommt. Durch unsere jahrelangen Erfahrungen in der

Live-Entertainmentbranche verfügen wir über die nötigen Komponenten, um mit

NeXR Technologies zusammen einen Mehrwert für die Live-Entertainmentbranche

zu schaffen", sagt Tyrone Clay, Head of Marketing und Executive bei Q-Stage,

der selbst mit Größen wie Snoop Dogg, 6ix9ine, Wiz Khalifa, Mo Trip,

Bushido, Massaka und vielen mehr zusammengearbeitet hat und derzeit

gemeinsam mit NeXR Show das Showprogramm plant.

NeXR Technologies befindet sich zudem in fortgeschrittenen Gesprächen mit

weiteren potenziellen Partnern.

"Wir reagieren mit NeXR Show unmittelbar auf die Bedürfnisse einer gesamten

Branche, die durch zahlreiche Absagen von Konzerten und Festivals vor große

Herausforderungen gestellt wird. Unsere Technologie bringt Künstler*innen

und Fans sowie die Fans untereinander wieder zusammen und bietet ein

einmaliges Erlebnis, was sich einer Live-Veranstaltung stark annähert. NeXR

Show ist flexibel einsetzbar und bietet uns zudem das Potenzial, weitere

Nutzungsmöglichkeiten für unseren Token zu entwickeln. Gleichzeitig sind mit

der Technik von NeXR Show neben Konzerten auch andere Live-Veranstaltungen

denkbar, so zum Beispiel virtuelle Theateraufführungen oder Fashion-Shows",

sagt Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE.

Weitere Informationen zu NeXR Show finden sie unter:

nexr-technologies.com/nexr-show

Über NeXR Technologies

NeXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächsten

Generation, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und Virtual

Reality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu

realisieren. Die NeXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: NXR) ist ein

Virtual-Reality (VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und

Software-Expertise. Die Geschäftsfelder 3D-Scannersysteme, Motion Capture &

Animation und VR-Experiences beschäftigen sich mit zukunftsweisenden

Services und Produkten und verbinden sich innerhalb einer einzigartigen

Value Chain. "3D Instagraph" entwickelt und vertreibt die eigenentwickelten

Scannersysteme, mit Hilfe derer in sekundenschnelle fotorealistische 3D

Avatare erzeugt werden können. "OnPoint Studios" bietet in einem der größten

MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund um Motion Capture und Animation

an und kann die Avatare aus dem 3D-Scanner direkt und individuell animieren.

Die logische Ergänzung der Value Chain bietet die Marke und VR-Agentur

"VRIDAY", welche die Avatare in VR Experiences einbindet und als Agentur

Beratung, Umsetzung und Publishing von VR Experience für Unternehmen bietet.

Die NeXR Technologies SE ist im General Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

NeXR Technologies SE

Lydia Herrmann

Investor Relations

Charlottenstraße 4

10969 Berlin

Deutschland

l.herrmann@nexr-technologies.com

www.nexr-technologies.com

Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-3

Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1

18.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: NEXR Technologies SE

Charlottenstraße 4

10969 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0) 30 403 680 143

Fax: +49 (0) 30 403 680 141

E-Mail: l.herrmann@nexr-technologies.com

Internet: www.nexr-technologies.com

ISIN: DE000A1K03W5

WKN: A1K03W

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1176483

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

