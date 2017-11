DGAP-News: Navigator Equity Solutions SE informiert über die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Mehrheitsbeteiligung IT Competence Group SE (deutsch)

Navigator Equity Solutions SE informiert über die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Mehrheitsbeteiligung IT Competence Group SE

^ DGAP-News: Navigator Equity Solutions SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung Navigator Equity Solutions SE informiert über die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Mehrheitsbeteiligung IT Competence Group SE

07.11.2017 / 19:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Waalre, den 07. November 2017 - Die Navigator Equity Solution SE informiert über die Pläne zur Sitzverlegung der IT Competence Group SE. Die IT Competence Group SE, an der die Navigator Equity Solutions SE mehrheitlich beteiligt ist, hat am heutigen Tage die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung bekannt gegeben.

Die Aktionäre der IT Competence Group SE werden auf der Hauptversammlung am 23.11.2017 über die Verlegung des rechtlichen Firmensitzes der IT Competence Group SE von den Niederlanden nach Deutschland entscheiden.

In diesem Zusammenhang wird eine neue Satzung der IT Competence Group SE, die den deutschen rechtlichen Anforderungen entspricht, verabschiedet. Im Zuge der Sitzverlegung ist beabsichtigt, dass das derzeitige Vorstandsmitglied der IT Competence Group SE Herr Robert Käß mit Eintragung der Gesellschaft in Deutschland in den Aufsichtsrat der IT Competence Group SE wechselt. Herr Wolfgang Wagner, der derzeit im Vorstand der IT Competence Group SE den Finanzbereich verantwortet, wird seine Aufgaben übernehmen.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

Navigator Equity Solutions SE Investor Relations

t.: +49 89-244118-223 f.: +49 89-244118-310 info@navigator-equity.com

---------------------------------------------------------------------------

07.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Navigator Equity Solutions SE Laan van Diepenvoorde 3 5582 LA Waalre Niederlande Telefon: +49 89 244118-414 Fax: +49 89 244118-499 E-Mail: info@navigator-equity.com Internet: www.navigator-equity.com ISIN: NL0009538008 WKN: A1CUJD Börsen: Freiverkehr in München (m:access), Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

626255 07.11.2017

°