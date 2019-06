DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd.: Aktien der Nass Valley Gateway Ltd. nach erfolgreichen Akquisitionen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (deutsch)

Nass Valley Gateway Ltd.



^

03.06.2019 / 14:21

Vancouver/Frankfurt - 3. Juni 2019

Nass Valley Gateway Ltd. (das "Unternehmen" oder "Nass Valley"), ein

kanadisches Unternehmen, das sich auf langlebige medizinische Geräte (DME)

und Cannabidiol (CBD) verwandte Konsumgüter spezialisiert hat, hat die

Übernahme von zwei Unternehmen abgeschlossen: Advanced Bioceuticals Limited

(ABL), mit Sitz in New Jersey und Pro-Thotics Technology Inc. (PTI), ein New

Yorker Unternehmen mit einer mehr als 25-jährigen Historie. In diesem

Zusammenhang hat Nass Valley 280.000.000 Stammaktien als Gegenleistung für

die Akquisitionen ausgegeben, wodurch sich die Gesamtzahl der ausgegebenen

und ausstehenden Stammaktien auf 312.143.477 erhöhte. Die Aktien von Nass

Valley werden an der Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market Segment

unter dem Handelssymbol 3NVN bzw. ISIN CA6315202029 gehandelt.

Über die neue Tochtergesellschaft PTI wird sich das Unternehmen weiterhin

auf den Ausbau des Vertriebs von DME-Produkten und die Erweiterung der

Datenbank mit mehr als 200.000 Patienten konzentrieren, die durch

DME-Produkte Schmerzlinderung erfahren. Über seine Tochtergesellschaft ABL

ist das Unternehmen entschlossen, dieses Schmerzlinderungskonzept weiter

auszubauen, die Patientendatenbank zu nutzen und den Verkauf von Cannabidiol

(CBD) ohne Tetrahydrocannabinol (THC)-Gehalt für den internen Gebrauch sowie

den Verkauf von CBD-haltigen Haut-, Bade- und Körperpflegeprodukten zu

beginnen

Derzeit beschäftigt sich die Gesellschaft hauptsächlich mit dem Vertrieb von

DME-Produkten. Nass Valley plant, durch die Vermarktung und den Verkauf

neuer CBD-haltiger Produkte erhebliche zusätzliche Umsätze zu generieren.

Die aktuelle Datenbank der Gesellschaft mit mehr als 200.000 Patienten sowie

die eigene Technologie ermöglichen eine Diversifizierung in den CBD-Markt,

der sich an Patienten auf der ganzen Welt richtet.

Zusammen mit einem Team von Chemikern und Lebensmitteltechnologen

beabsichtigt Nass Valley, eine eigene Produktionsstätte und Vertriebskanäle

für CBD-Produkte aufzubauen, um die volle Kontrolle über die Lieferkette zu

behalten und die Produktqualität und -sicherheit zu maximieren. Im Einklang

mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens plant Nass Valley die Eröffnung

von Büros in Maryland, Virginia, Kalifornien und Washington, DC.

Investor Relations Contact:

Maximilian Fischer, email: maximilian.fischer@kirchhoff.de Tel: +49 172

8241464

Über Nass Valley Gateway Ltd.

Nass Valley Gateway Ltd. ist spezialisiert auf die Herstellung und den

Verkauf von langlebigen medizinischen Geräten für Patienten mit chronischen

Schmerzen und die Vermarktung und den Verkauf von Cannabidiol (CBD)

verwandten Konsumgütern. Nass Valley wurde 2005 gegründet und hat seinen

Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Im Jahr 2019 schloss die Gesellschaft den

Erwerb ihrer beiden wichtigsten Tochtergesellschaften ab: Pro-Thotics

Technology Inc. (PTI) und Advanced Bioceuticals Limited (ABL). PTI ist

spezialisiert auf rezeptfreie und individuelle Orthesen für Patienten, die

Produkte für chronische Schmerzen benötigen. ABL ist im Verkauf von

CBD-bezogenen Produkten für den internen Gebrauch sowie für Hautpflegezwecke

tätig.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd.

422 Richards Street, Suite 170

V6B 2Z Vancouver

Kanada

Telefon: +1 (604) 617-6794

E-Mail: HQ@nassvalleygateway.com

Internet: www.nassvalleygateway.com

ISIN: CA6315202029

WKN: A1JVHM

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart;

Toronto

