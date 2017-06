DGAP-News: Nasdaq startet Auction on Demand in den nordischen Landern (deutsch)

Nasdaq startet Auction on Demand in den nordischen Landern

Mehrere Software-Anbieter vom Start an dabei. Ab heute an allen Nasdaq Nordic Exchanges erhältlich.

Stockholm, 7. Juni 2017 âEUR" Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) startet heute einen innovativen neuen Marktauftritt, die Auction on Demand âEUR" konzipiert zur Erfüllung der MiFID II-Transparenzanforderungen für das geregelte Handelsmodell.

Seit der Bekanntgabe im Dezember 2016 unterzeichneten mehrere unabhängige Software-Anbieter (Independent Software Vendors âEUR" ISVâEUR™s) einen Servicevertrag und stehen bereit, den Marktauftritt von Beginn an zu unterstützen. Das betrifft FIS Front Arena, Itiviti, Fidessa und Vitec Aloc.

Im Frühjahr wurde der Service eingehend getestet und von den Mitgliedern vortrefflich angenommen.

âEURžMit Freude unterstützen wir die Nasdaq beim Start der Auction on DemandâEURœ, so Sven Andersson, Leiter der elektronischen Orderausführung bei SEB (Skandinaviska Enskilda Banken). âEURžWir erwarten, dass der Service uns helfen wird, groβe Aufträge in einer besseren und effektiveren Art und Weise zu erledigen. Das in Kürze anlaufende MiFID II bestätigt den umfassenden Bedarf an Trading-Dienstleistungen, die den regulatorischen Rahmenbedingungen entsprechen, und wir glauben, die Auction on Demand ist eine der besten Lösungen, sich darauf einzustellen.âEURœ

Glanzlichter des neuen Produkts sind eine originelle Preisfindungsmethode, eine einzigartige interne (Broker)/Gröβe/Zeit-Prioritierung und eine mehrstufige Sicherheitsausstattung.

âEURžNach mehreren Monaten harter Arbeit seitens des Nasdaq-Teams kann ich nunmehr mit Stolz den Startschuss für die Auction on Demand gebenâEURœ, so Henrik Husman, Direktor für Europäische Cash Equities bei Nasdaq. âEURžWir sehen die groβe Nachfrage nach Trading-Dienstleistungen, die interne Prioritäten und andere Innovationen in ein regelmäβig praktiziertes Auktionsmodell integrieren, das für den Emissionshandel nach MiFID II gerüstet ist. Die Unterstützung des Service durch eine Spitzengruppe von Mitgliedern und durch ISV von Beginn an sind starke Indizien für die Richtigkeit unserer Einschätzung.âEURœ

Die Auction on Demand wird für den Handel mit Aktien an der Nasdaq Stockholm (norwegische Aktien eingeschlossen), First North, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki und Nasdaq Iceland sowie für börsennotierte und Investmentfonds an der Nasdaq Copenhagen zur Verfügung stehen.

Über die Auction on Demand

Entwickelt von professionellen Investoren, stellt sich die Auction on Demand einer breiten Palette von Herausforderungen bei der Ausführung von Groβaufträgen, geht einher mit Nasdaq Nordics Auftragsbestand und wird auf Abruf ausgelöst.

Mittels der Auction on Demand kann ein Verkäufer oder Käufer jederzeit eine Bestellung aufgeben, die Teil einer regelmäβigen Versteigerung wird. Bei Eingang eines passenden Gebots oder Angebots wird eine ungekreuzte Auktion eingeleitet, wobei Preis und Umfang öffentlich gemacht werden. Auktionen finden den ganzen Tag lang statt, solange das Angebot auf Abruf weiterbesteht, bis eine passende Nachfrage eingeht.

Die Auction on Demand ist so konzipiert, dass sie sowohl den MiFID I- als auch den MiFID II-Transparenzanforderungen gerecht wird. Angeboten werden zahlreiche Funktionen, die einen offenen, zugleich aber unauffälligen Handel ermöglichen. Der Service umfasst einige Sicherheitsfunktionen, darunter die Randomisierung und ein Mindestvolumen.

Er ist für den Wertpapierhandel aller Mitglieder an den Hauptmärkten von Stockholm, Kopenhagen, Helsinki und Island verfügbar und wird über die Ordereingangsprotokolle während der regulären Geschäftszeiten abgewickelt.

Mit der Auction on Demand zielt die Nasdaq auf die Integrierung ihrer weltweit führenden Technologie und ihres Markt-Know-hows in eine Dienstleistung, die den Marktakteuren hilft, sowohl groβe als auch kleine Aufträge im Einklang mit den neuen MiFID II-Vorschriften auszuführen.

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchange technology, listing, information and public company services across six continents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customers to plan, optimize and execute their business vision with confidence, using proven technologies that provide transparency and insight for navigating today's global capital markets. As the creator of the world's first electronic stock market, its technology powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1 in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to more than 3,700 listed companies with a market value of $10.0 trillion and approximately 18,000 corporate clients. To learn more, visit: [1]nasdaq.com/ambition or [2]business.nasdaq.com.

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing and Nasdaq Broker Services are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, Nasdaq Clearing AB and Nasdaq Broker Services AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq Vilnius.

