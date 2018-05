DGAP-News: Nanogate setzt Wachstumskurs mit Übernahme des Designstudios heT fort (deutsch)

Nanogate setzt Wachstumskurs mit Übernahme des Designstudios heT fort

- Leistungsportfolio bei Design- und Engineering-Kompetenz wird erheblich

gestärkt

- Holzapfel Engineering Team GmbH (heT) seit mehr als zwanzig Jahren

renommierter Partner für High-Class-Produkte

- Design- und Entwicklung von Systemlösungen für Kunststoffkomponenten der

nächsten Generation

Göttelborn, 7. Mai 2018. Die Nanogate SE, ein weltweit führender Spezialist

für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, ergänzt ihr

Leistungsportfolio und stärkt die Design- und Engineering-Kompetenz des

Konzerns. Dazu vereinbarte Nanogate die Übernahme der Holzapfel Engineering

Team GmbH (heT) mit Sitz in Böblingen. Ziel ist es, gemeinsam hochwertige

Kunststoffkomponenten der nächsten Generation komplett zu entwickeln und in

der Gruppe als integrierte Systeme zu produzieren. Nanogate verspricht sich

von dem Wachstumsschritt eine nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsposition.

Der Konzern setzt damit weiter auf seine Strategie, sich als vollständig

integrierter Systemanbieter zunehmend auf die Entwicklung und Fertigung

komplexer Komponenten mit hoher Designrelevanz zu fokussieren. Mit der neuen

Beteiligung stärkt Nanogate seine Marktposition im Automobil- wie auch im

Industriegeschäft weiter. Erhebliches Potential besteht vor allem in den

Zielmärkten Automotive, Aerospace und Home Appliance, gerade auch

international.

Die Transaktion soll bereits in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.

Der Kaufpreis für die kompletten Anteile an der heT GmbH liegt im mittleren

einstelligen Millionenbereich und besteht aus einer Bar- und

Aktienkomponente (aus einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage). Das

Unternehmen, das 2017 einen Umsatz im mittleren einstelligen

Millionenbereich bei einer attraktiven EBITDA-Marge erzielte und keine

Finanzverbindlichkeiten hat, wird auch künftig vom bisherigen Management

geführt.

Langjähriger Partner von Luxus- und Premiumherstellern

heT ist seit 1995 für zahlreiche Luxus- und Premiumhersteller in der

Automobilindustrie wie auch in anderen Zielmärkten, beispielsweise Home

Appliance, tätig und hat die Entwicklung und das Design bekannter

Markenprodukte mitgeprägt. Dabei bestehen langjährige und intensive

Kundenbeziehungen, welche typischerweise bereits in die Ideenphase einer

Produktentstehung wirken. Dazu zählt beispielsweise auch eine mehrjährige

Entwicklungskooperation mit einem Großkunden, welche das bestehende Geschäft

bereits absichert.

Breites Leistungs- und Kundenspektrum

heT sieht sich selbst als zentralen Knotenpunkt zwischen Produktherstellern

(OEMs) und den späteren Lieferanten der jeweiligen Komponenten. Dabei

profitiert die künftige Nanogate-Beteiligung von ihrem breiten

Kompetenzportfolio, den langjährigen Kundenbeziehungen und ihrem Standort

nah zu bedeutenden Anbietern gerade in der Automobilindustrie. Das

Unternehmen ist auf die komplette Entwicklung und Design-Absicherung von

komplexen Kunststoffkomponenten in höchster optischer Qualität

spezialisiert. Die von heT begleiteten Anwendungen reichen vom Staubsauger

bis zum Premium-Sports-Car und die Bandbreite der Leistungen von der

Erarbeitung von Grundkonzepten über das Erstellen von Prototypen bis zur der

Ausarbeitung aller zulassungsrelevanten Anforderungen und Vorgaben für die

Komponentenhersteller. Neben dem Hauptsitz in Böblingen (Baden-Württemberg)

verfügt heT zudem über einen Standort in Indien, um bei Bedarf auch

Entwicklungsprojekte quasi rund-um-die Uhr betreuen zu können.

Ralf Zastrau, CEO der Nanogate SE: "Nanogate erreicht einen strategisch

bedeutenden Integrationsschritt hin zu umfassender Systemkompetenz und

stärkt vor allem im High-End-Segment das Know-how für Design und Engineering

hochwertiger und multifunktionaler Komponenten. Damit vergrößern wir unser

Portfolio, positionieren uns im Markt zunehmend als leistungsstarker

Innovationspartner und schaffen eine nahtlose Integration neuer,

hochwertigster Oberflächentechnologien in das komplette Produktdesign

unserer Kunden. Mit der Transaktion bieten wir in Summe leistungsstarke

Technologien, kompetente Dienstleistungen und die vollständige

Wertschöpfungskette bis zur fertigen Komponente und deren Veredelung.

Kunden- und Anwendungsportfolio beider Unternehmen ergänzen sich ebenfalls

perfekt. Das Designstudio heT ist in seinem Markt eine echte Perle und passt

mit strategischer Ausrichtung wie Unternehmenskultur hervorragend zu

Nanogate."

Kontakt

Christian Dose

Finanzpresse und Investoren

WMP Finanzkommunikation GmbH

Tel. +49 69 57 70 300 21

nanogate@wmp-ag.de

Juliane Wernet

Nanogate SE

Zum Schacht 3

66287 Göttelborn

Tel. +49 6825 9591 223

juliane.wernet@nanogate.com

www.nanogate.com

twitter.com/nanogate_se

Nanogate SE

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führender Spezialist für

designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten in höchster

optischer Qualität. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.500

Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert designorientierte

Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften

(z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt

über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje,

BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans,

Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der

Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Die Nanogate Gruppe ist auf beiden

Seiten des Atlantiks mit eigenen Produktionsstätten vertreten.

Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate als

langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer

Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,

beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen

Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern

sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf

attraktive Anwendungen vorrangig in den Zielbranchen Automotive, Aviation,

Home Appliance, Interior, Leisure und Medical. Als Systemhaus bietet

Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette: die Werkstoffentwicklung für

Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie

die Produktion und Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten.

Werttreiber sind in erster Linie die internationale Markterschließung, die

Entwicklung neuer Anwendungen insbesondere für die strategischen Bereiche

der glasartigen Oberflächen (N-Glaze) und metallisierten Oberflächen

(N-Metals) sowie externes Wachstum.

