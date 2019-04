DGAP-News: Nanogate profitiert von dynamischer Auftragsentwicklung (deutsch)

Nanogate profitiert von dynamischer Auftragsentwicklung

30.04.2019 / 07:24

Nanogate profitiert von dynamischer Auftragsentwicklung

- Umsatz 2018 um rund 28 Prozent auf 239,2 Mio. Euro gesteigert

- EBITDA 2018 erhöht sich auf 24,2 Mio. Euro

- Dividendenvorschlag von 0,11 Euro je Aktie

- Umsetzung des Zukunftsprogramms NXI erfolgreich gestartet

Göttelborn, 30. April 2019. Die Nanogate SE, ein weltweit führendes

Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten

und Oberflächen, hat im vergangenen Geschäftsjahr ihre dynamische

Geschäftsentwicklung fortgesetzt: Der Konzern übertraf dabei seine

Umsatzprognose und erreichte sein EBITDA-Ziel. Vor dem Hintergrund der

dynamischen Auftragsentwicklung in den ersten Monaten des neuen

Geschäftsjahres bestätigt Nanogate die Prognose für 2019 sowie die

Mittelfristziele für 2025.

Ralf Zastrau, CEO der Nanogate SE: "2018 haben wir die Marktposition und das

Absatzpotenzial von Nanogate gestärkt. Zugleich haben wir weitere Märkte

erschlossen und unsere Design- und Engineering-Kompetenz erheblich

ausgeweitet sowie unsere Innovationsoffensive umgesetzt. Der Konzern

erreichte wichtige strategische, finanzielle und operative Ziele und

verzeichnete eine zufriedenstellende Geschäftsentwicklung."

Auftragsbasis von mehr als 600 Mio. Euro

Die Auftragsbasis verbesserte sich 2018 und in den ersten Monaten des neuen

Jahres erneut und lag im April 2019 bei mehr als 600 Mio. Euro, bezogen auf

das laufende und die kommenden beiden Jahre. Der Umsatz 2018 erhöhte sich im

Berichtszeitraum um rund 28,4 Prozent auf 239,2 Mio. Euro (Vj. 186,2 Mio.

Euro). Die Exportquote stieg auf 69 Prozent (Vj. 60 Prozent). Die

Gesamtleistung (Umsatz, Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen,

sonstige betriebliche Erträge) erhöhte sich auf 251,2 Mio. Euro (Vj. 190,9

Mio. Euro).

Ungeachtet der besonderen Belastungen des Geschäftsjahres, beispielsweise

durch die Innovationsoffensive und Anlaufkosten für neue Großaufträge sowie

Transaktions- und Integrationskosten, erhöhte sich das operative Ergebnis

(EBITDA) auf rund 24,2 Mio. Euro (Vj. 21,6 Mio. Euro). Die Investitionen,

Kaufpreisallokationen sowie die Innovationsoffensive spiegeln sich in

gestiegenen Abschreibungen sowie in erhöhten aktivierten Eigenleistungen

wider. Das EBITA lag bei 10,8 Mio. Euro (Vj. 10,6 Mio. Euro), während sich

das EBIT auf 6,8 Mio. Euro (Vj. 7,3 Mio. Euro) belief. Das Konzernergebnis

betrug 1,4 Mio. Euro (Vj. 2,8 Mio. Euro), entsprechend einem Ergebnis von

0,29 Euro je Aktie (Vj. 0,64 Euro je Aktie).

Der Expansionskurs prägte plangemäß auch die Finanzlage des Konzerns. Der

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf 18,4 Mio. Euro

(Vj. 14,9 Mio. Euro) und war unter anderem vom Aufbau von Working Capital

für die Vorbereitung neuer Aufträge beeinflusst. In diesem Zusammenhang

wurden 2018 zudem hochwertige Produktionsmittel (sog. Werkzeuge) von

Nanogate in Auftrag gegeben, die jedoch erst zeitversetzt vom Kunden

vergütet werden und das Working Capital in 2018 signifikant beeinflusst

haben. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit lag bei -40,9 Mio. Euro (Vj.

-51,4 Mio. Euro). Auch angesichts der neuen Standorte erhöhte sich die

Bilanzsumme auf 338,4 Mio. Euro (Vj. 235,1 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote

lag bei 33,2 Prozent (Vj. 39,9 Prozent).

Zukunftsprogramm gestartet

Seit Jahresbeginn setzt Nanogate das Zukunftsprogramm Nanogate Excellence

International (NXI) um. Ziel ist es, den Konzern effizienter aufzustellen,

Synergien zu heben und die Internationalität zu stärken. Mit den

weitreichenden Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm NXI, einer weiteren

internationalen Markterschließung, der starken Auftragsbasis und dem breiten

Technologieportfolio möchte der Konzern nach anfänglichen finanziellen

Belastungen mittelfristig operatives Ergebnis und Free Cashflow deutlich

stärker steigern als den Umsatz, der bis zum Jahr 2025 auf mehr als 500 Mio.

Euro wachsen soll. Hierbei möchte Nanogate ferner das Industriegeschäft

überproportional auf 200 Mio. Euro ausbauen. Parallel soll sich das

operative Ergebnis (EBITDA) auf mindestens 75 Mio. Euro erhöhen, so dass

sich die EBITDA-Marge gleichfalls auf 15 Prozent verbessern würde. Im

gleichen Zeitraum rechnet Nanogate auch mit einem steigenden Free Cashflow.

Ausblick 2019

Für 2019 rechnet Nanogate in einem herausfordernden Markt mit einem

Übergangsjahr und einem organisch geprägten Umsatzanstieg auf mehr als 250

Mio. Euro. Angesichts steigender Anlaufkosten für den Start zahlreicher

neuer Großaufträge und der Umsetzung des Zukunftsprogramms NXI sowie

möglicher nicht cash-wirksamer Belastungen wird ein negatives

Konzernergebnis im niedrigen einstelligen Millionenbereich erwartet. Das

operative Ergebnis (EBITDA) soll dennoch stabil auf Vorjahresniveau bleiben.

Ab 2020 möchte der Konzern wieder einen klar profitablen Wachstumskurs

erreichen und erwartet eine deutliche Verbesserung des operativen

Ergebnisses (EBITDA) sowie ein positives Konzernergebnis.

"In diesem Übergangsjahr stellen wir den Konzern durch vielfältige Maßnahmen

effizienter auf. Ab dem Jahr 2020 werden sich die starke Auftragslage und

die Maßnahmen aus unserem Zukunftsprogramm NXI bereits in Form steigender

Profitabilität auszahlen. Als ein international führendes

Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten

und Oberflächen sehen wir Nanogate gut aufgestellt. Dabei konzentrieren wir

uns auf aussichtsreiche Wachstumsmärkte wie Artificial Metals auf Basis

metallisierter Kunststoffe, New Mobility sowie intelligente Oberflächen.

Dank der exzellenten Auftragsbasis verfügen wir über einen guten Überblick

über den Geschäftsverlauf", erläutert CEO Zastrau den Ausblick.

Nanogate SE

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führendes

Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten

und Oberflächen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter.

Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und

Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B.

antihaftend, kratzbeständig, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt

über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje,

BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans,

Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der

Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Nanogate ist auf beiden Seiten des

Atlantiks mit eigenen Produktionsstätten vertreten.

Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate als

langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer

Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,

beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen

Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern

sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf

attraktive Anwendungen vorrangig in den Zielbranchen Mobility, Aviation,

Home Appliances, Interior, Leisure und Medical. Als Systemhaus deckt

Nanogate die Wertschöpfungskette breit ab: das Design und Engineering, die

Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung

unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und Veredelung

vollständiger Kunststoffkomponenten. Werttreiber sind in erster Linie die

internationale Markterschließung sowie die Entwicklung neuer Anwendungen

insbesondere für die strategischen Bereiche glasartige Oberflächen (N-Glaze)

und metallisierte Oberflächen (N-Metals).

