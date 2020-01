DGAP-News: Nanogate erhält Millionen-Auftrag für innovatives Fahrzeug-Design (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Nanogate":

Nanogate erhält Millionen-Auftrag für innovatives Fahrzeug-Design

^

DGAP-News: NANOGATE SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nanogate erhält Millionen-Auftrag für innovatives Fahrzeug-Design

30.01.2020 / 13:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Nanogate erhält Millionen-Auftrag für innovatives Fahrzeug-Design

- Kumuliertes Umsatzvolumen von mehr als 100 Mio. Euro erwartet

- Produktion eines neuartigen Front-Panels für deutschen

Premiumfahrzeughersteller

- Erste nennenswerte Lieferungen ab 2022

- Auftrag bestätigt Technologieführerschaft

Göttelborn, 30. Januar 2020. Die Nanogate SE, ein weltweit führendes

Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten

und Oberflächen, hat einen der bedeutendsten Aufträge ihrer Firmengeschichte

erhalten: Der Konzern liefert künftig Komponenten in höchster optischer

Qualität für das Front-Design von E-Fahrzeugen eines deutschen

Premiumherstellers. Das Umsatzvolumen soll kumuliert bei mehr als 100 Mio.

Euro liegen und stärkt die Auftragsbasis des Konzerns im strategischen

Wachstumsfeld New Mobility. Das neuartige Front-Panel wird den herkömmlichen

Kühlergrill ersetzen und so das Design des Fahrzeugs entscheidend

beeinflussen.

Ralf Zastrau, CEO Nanogate SE: "Dieser Millionen-Auftrag bestätigt unsere

Technologieführerschaft. Nanogate liefert Komponenten für das

Fahrzeug-Gesicht einer neuen E-Auto-Generation eines deutschen

Premiumherstellers. Aufgrund unserer in den vergangenen Jahren aufgebauten

System- und Technologiekompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette

hat sich Nanogate durchgesetzt. Diese Entwicklung dürfte innovative Design-

und Technologietrends für die gesamte Branche verstärken und uns weitere

Marktchancen eröffnen. Überdies erwarten wir, dass zukünftig auch eine

erweiterte elektronische Funktionalität in das neue Front-Panel integriert

wird. Mit unserer Kompetenz sind wir hierfür exzellent vorbereitet und

werden den Innovationsprozess unseres Kunden vorantreiben."

Bei dem neuen Auftrag wurde Nanogate direkt vom OEM beauftragt und ist auf

allen Ebenen der Wertschöpfung eingebunden, angefangen bei Design und

Engineering bis hin zur Herstellung der finalen Komponente. Damit profitiert

der Konzern von seinem Kurs, Knowhow und Technologiekompetenz kontinuierlich

auszuweiten. Die Investitionen der vergangenen Jahre zahlen sich aus. Im

Mittelpunkt stehen das Engineering der Komponente, das Knowhow bei

transparenten, glasartigen Oberflächen, die anspruchsvolle

Kunststoff-Formgebung in optischer Qualität, vorhandene Metallisierungs- und

dekorative Oberflächenkompetenzen sowie die mögliche Integration

elektronischer Funktionalitäten bei künftigen Projekten.

Nanogate wird das Projekt an den Standorten Bad Salzuflen und Lüdenscheid

umsetzen. An den noch nötigen Anpassungsinvestitionen beteiligt sich der

Kunde in erheblichem Maße. Der Produktionsstart mit der Auslieferung

nennenswerter Stückzahlen ist für das Jahr 2022 geplant.

Kontakt

Christian Dose | WMP Finanzkommunikation GmbH

Tel. +49 69 57 70 300 21 | ir@nanogate.com

Nanogate SE

Zum Schacht 3 | 66287 Quierschied-Göttelborn

www.nanogate.com | twitter.com/nanogate_se

Nanogate SE

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führendes

Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten

und Oberflächen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter.

Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und

Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B.

antihaftend, kratzbeständig, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt

über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje,

BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans,

Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der

Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Nanogate ist auf beiden Seiten des

Atlantiks sowie in Indien vertreten.

Getreu dem Claim "Reinventing the Possible" erschließt Nanogate als

langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer

Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,

beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen

Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern

sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf

attraktive Anwendungen vorrangig in den Zielbranchen Mobility, Aviation,

Home Appliances, Interior, Leisure und Medical. Als Systemhaus deckt

Nanogate die Wertschöpfungskette breit ab: das Design und Engineering, die

Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung

unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und Veredelung

vollständiger Kunststoffkomponenten. Wachstumstreiber sind in erster Linie

die internationale Markterschließung sowie die Entwicklung neuer Anwendungen

und Lösungen insbesondere für die drei strategischen Bereiche Intelligent

Surfaces, New Mobility und Artificial Metals.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate SE (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung

von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und

werden nicht öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Nanogate SE (the "Shares") may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S.

persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of

transferable securities is being made to the public.

---------------------------------------------------------------------------

30.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: NANOGATE SE

Zum Schacht 3

66287 Göttelborn

Deutschland

Telefon: +49 (0)6825/95 91 0

Fax: +49 (0)6825/95 91 852

E-Mail: nanogate@wmp-ag.de

Internet: www.nanogate.de

ISIN: DE000A0JKHC9,

WKN: A0JKHC

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 964229

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

964229 30.01.2020

°