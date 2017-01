DGAP-News: NanoRepro AG: NanoRepro gibt vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 bekannt (deutsch)

NanoRepro AG: NanoRepro gibt vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 bekannt

DGAP-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis NanoRepro AG: NanoRepro gibt vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 bekannt

25.01.2017 / 07:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Im Geschäftsjahr 2016 erzielte NanoRepro Umsätze in Höhe von rd. 1,55 Mio. EURO. Die Zahl lag damit rd. 240 % über dem entsprechenden Vorjahreswert. Dazu beigetragen hat sowohl das Inland als auch das Ausland.

Der Inlandsumsatz stieg um über 270 % auf rd. 1,25 Mio. EURO, der Auslandsumsatz erhöhte sich um rd. 200 % auf rd. 290 TEUR. Auch der Umsatz der Marke Alphabiol stieg um über 40 %.

Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Das EBITDA wird voraussichtlich zwischen -700 TEUR und -800 TEUR liegen.

Beeinträchtigt wurde das Ergebnis vor allem durch hohe Kosten im Zusammenhang mit den Kapitalbeschaffungsmaßnahmen in 2016. Zudem waren Belastungen hinsichtlich der Akquise von internationalen Kunden und entsprechendem Aufbau von Produktzulassungsunterlagen in den verschiedenen Ländern zu verzeichnen. Hohe Zukunftsinvestitionen in die Produktentwicklung führten zu einem entsprechenden Cash-Bedarf.

Die Cash-Position lag zum Jahresende bei über 500 TEUR.

Die endgültigen Zahlen wird das Unternehmen spätestens im März veröffentlichen.

Über NanoRepro AG: Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt dabei auf einen schnell wachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika und hat momentan 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebs-Vorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung beim Mann, sowie eine Palette von verschiedenen Allergie-Tests. Zudem hat die NanoRepro AG Anfang 2015 die Marke "alphabiol" akquiriert und ihr Produktportfolio um sechs Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung erweitert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

NanoRepro AG Michael Fuchs Tel.: +49-6421-951427 fuchs@nanorepro.com

Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die NanoRepro AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der NanoRepro AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die NanoRepro AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

---------------------------------------------------------------------------

25.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

538801 25.01.2017