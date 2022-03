DGAP-News: NanoRepro AG: Jahresabschluss 2021 - Umsatz und Gewinn steigen auf das Zehnfache (deutsch)

NanoRepro AG: Jahresabschluss 2021 - Umsatz und Gewinn steigen auf das Zehnfache

NanoRepro AG: Jahresabschluss 2021 - Umsatz und Gewinn steigen auf das

Zehnfache

21.03.2022

NanoRepro AG: Jahresabschluss 2021 - Umsatz und Gewinn steigen auf das

Zehnfache

- Umsatz: 162,7 Millionen EUR (+861,2 %)

- EBITDA: 39,5 Millionen EUR (+742,8 %)

- Jahresüberschuss nach Steuern: 29,7 Millionen EUR (+1.753,6 %)

- Gewinn: 2,30 EUR je Aktie

- Dividendenvorschlag: 0,50 EUR/Aktie

Marburg, den 21. März 2022. Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109; Symbol:

NN6) hat heute den testierten Jahresabschluss 2021 veröffentlicht und blickt

erneut auf ein wirtschaftlich herausragendes Geschäftsjahr zurück. Nachdem

schon in 2020 Rekordwerte erzielt werden konnten, wurden Umsatz und Gewinn

im vergangenen Jahr nochmals auf neue Höchstwerte gesteigert.

Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz dabei um +861,2 % auf 162,7

Millionen EUR (2020: 16,9 Millionen EUR). Das hohe Umsatzwachstum war

insbesondere getrieben durch den geführten NanoRepro SARS-CoV-2

Antigen-Schnelltests. 99 % der Umsätze wurden dabei im Vertrieb der

SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests erzielt. "Das von uns erreichte hohe

Umsatzniveau ist vor dem Hintergrund eines hart umkämpften Markts mit mehr

als 200 Anbietern in Deutschland und über 600 vom Bundesinstitut für

Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassenen Antigen-Schnelltests

besonders erfreulich", sagt Stefan Pieh, Finanzvorstand der NanoRepro AG.

Nachdem NanoRepro in 2020 erstmals in der Firmengeschichte in die Gewinnzone

gekommen war, wurden die Erfolgszahlen im vergangenen Jahr nochmals um ein

Vielfaches gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) kletterte um +742,8 % auf 39,5 Millionen EUR (2020: 4,7 Millionen

EUR). Bei Umsatz und EBITDA liegt NanoRepro damit im Rahmen der zuletzt im

Dezember 2021 ausgegebenen Prognose.

Wegen des deutlichen Rückgangs der Abschreibungen und Wertberichtigungen von

1,9 Millionen EUR in 2020 auf nur noch rund 0,7 Millionen EUR stieg der

Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) im vergangenen Jahr weit

überproportional um +1.286,5 % auf 38,8 Millionen EUR (2020: 2,8 Millionen

EUR).

Angesichts einer sehr hohen Eigenkapitalquote von 72,8 Prozent mit geringen

Finanzverbindlichkeiten und niedrigem Zinsaufwand zeigt sich das Ergebnis

vor Steuern mit ebenfalls 38,8 Millionen EUR (2020: 2,8 Millionen EUR)

nahezu identisch mit dem EBIT.

Nach Abzug der EE-Steuern verbleibt für 2021 ein Jahresüberschuss von 29,7

Millionen EUR, was einer überproportionalen Steigerung um +1.653,6 %

gegenüber dem Vorjahr (1,7 Millionen EUR) entspricht. Der Gewinn je Aktie

erhöht sich von 0,18 EUR auf 2,30 EUR.

Wegen des ausgezeichneten Erfolgs und der sehr soliden Liquiditätslage per

Ende Dezember 2021 werden Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung

Ende April 2022 die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 von

0,50 Euro je Aktie vorschlagen. Bezogen auf den aktuellen Kurs entspricht

das einer Dividendenrendite im Bereich von 10 %.

Der vollständige Jahresabschluss ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.nanorepro.com/investoren/finanzberichte

Ausblick

"Der operative Fokus ist weiterhin auf den Vertrieb von

Corona-Antigen-Schnelltests gerichtet. Aktuell bauen wir parallel das

Produktportfolio in Bezug auf Corona weiter aus. Nach Aussagen von führenden

Virologen wird uns Covid wohl noch weitere Jahre beschäftigen und zu einem

positiven Ergebnis von NanoRepro beitragen. Zugleich arbeiten wir intensiv

an verschiedenen Möglichkeiten der Weiterentwicklung des Unternehmens für

die Zeit nach Corona und werden in Kürze Erfolgsmeldungen bekannt geben",

sagt Vorstandsvorsitzende Lisa Jüngst.

Über die NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als

Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und

Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen

schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der

Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung

gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich

Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio -

unter anderem einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests

sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden

unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit,

Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie

unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt

NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der

Nahrungsergänzung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: NanoRepro AG

Untergasse 8

35037 Marburg

Deutschland

Telefon: +49-6421-951449

Fax: +49 (0)6421 - 95 14 50

E-Mail: juengst@nanorepro.com

Internet: www.nanorepro.com

ISIN: DE0006577109

WKN: 657710

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg,

Stuttgart, Tradegate Exchange

