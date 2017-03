DGAP-News: NanoFocus AG: Auftragseingang legt in den ersten Monaten 2017 deutlich zu (deutsch)

NanoFocus AG: Auftragseingang legt in den ersten Monaten 2017 deutlich zu

NanoFocus AG: Auftragseingang legt in den ersten Monaten 2017 deutlich zu

- Auftragseingang seit Jahresanfang +186 % gegenüber Vorjahreszeitraum auf 2,6 Mio. EUR gestiegen

- Maßnahmen zur Kostenreduzierung greifen

- Nachfrage nach hochwertigen Messlösungen steigt

Oberhausen, den 30.03.2017 - Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3-D-Oberflächenmesstechnik, ist erfolgreich in das Jahr 2017 gestartet. Zum einen hat das Unternehmen einen deutlich höheren Auftragseingang als im Vorjahreszeitraum verzeichnet. Daneben zeigen auch die eingeleiteten Maßnahmen zur Kosteneinsparung - bei gleichzeitiger Intensivierung des Vertriebs - erste Erfolge.

Seit Jahresanfang hat die NanoFocus AG, mit dem Kerngeschäft optische 3-D-Messtechnik, innerhalb des Konzerns bereits Aufträge mit einem Volumen von 2,6 Mio. EUR erhalten. Dies ist eine Steigerung um rund 186 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei zeigt die breite Kundenstruktur, dass die hochpräzise 3D-Oberflächenanalyse im Mikro- und Nanometerbereich nicht nur in immer mehr Forschungs- und Entwicklungsbereichen zum Einsatz kommt, sondern zunehmend auch in der Produktionskontrolle. So hat NanoFocus in diesem Jahr schon Bestellungen aus unterschiedlichsten Branchen - von der Batterieproduktion über Rasierklingenproduzenten bis zu Konzernen aus der Halbleiter- und Automobilindustrie - erhalten. Beispielsweise setzt ein Institut bei der Entwicklung neuartiger 3-D-Druckverfahren mit der Bestellung eines µsurf expert auf die Technologie von NanoFocus. "Folgeaufträge aus der Automobilindustrie belegen die langjährige Zufriedenheit mit der Qualität unsere Produkte" freut sich Marcus Grigat, Vorstand Entwicklung und Produktion der NanoFocus AG. Den mit knapp 500 TEUR größten Einzelauftrag generierte NanoFocus bei einem langjährigen, in der Forensik tätigen nordamerikanischen OEM-Kunden. Erfreulich ist auch der steigende Anteil an Serviceaufträgen, da diese einen widerkehrenden Charakter haben.

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die im vierten Quartal 2016 begonnene Vertriebsoffensive schon jetzt neue Impulse setzt. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage und der zahlreichen fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen erwartet NanoFocus, dass sich der erfreuliche Trend bei den Auftragseingängen auch in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass die eingeleiteten Kostensenkungs-maßnahmen im geplanten Rahmen greifen. Die NanoFocus-Gruppe sieht sich daher auf einem guten Weg, das gesteckte Ziel, im laufenden Jahr nachhaltig profitabel zu werden, zu erreichen.

Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Kontakt: Fabian Lorenz Investor Relations

Telefon: +49 (0) 221/29831588 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de

ISIN: DE0005400667

