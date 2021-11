DGAP-News: Nagarro SE verzeichnet 33,7 % Umsatzwachstum im 3. Quartal 2021 gegenüber Vorjahr (deutsch)

Nagarro SE verzeichnet 33,7 % Umsatzwachstum im 3. Quartal 2021 gegenüber Vorjahr

12.11.2021 / 08:13

12. November 2021 - Nagarro, ein weltweit führender Anbieter von digitalen

Engineering- und Technologielösungen, hat heute seine ungeprüften

Finanzzahlen für das dritte Quartal 2021 bekannt gegeben und seine

Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate veröffentlicht.

Aufgrund der starken Nachfrage stieg der Umsatz im dritten Quartal 2021 auf

141,0 Mio. EUR , was einem Plus 33,7 % gegenüber 105,4 Mio. EUR im dritten

Quartal 2020 und von 10,7 % gegenüber 127,3 Mio. EUR im zweiten Quartal 2021

entspricht. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum im dritten Quartal 2021

betrug gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 33,6 %. Der Gross

Profit stieg von 34,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2020 auf 40,0 Mio. EUR im

dritten Quartal 2021. Die Gross Margin sank von 33,1 % im dritten Quartal

2020 auf 28,4 % im dritten Quartal 2021. Das bereinigte EBITDA stieg um 1,3

Mio. EUR von 20,4 Mio. EUR (19,4 % des Umsatzes) im dritten Quartal 2020 auf

21,7 Mio. EUR (15,4 % des Umsatzes) im dritten Quartal 2021. Es sei darauf

hingewiesen, dass die Zahlen für das dritte Quartal 2020 auch die

Auswirkungen der Gehaltskürzungen enthielten, die als Reaktion auf den

Ausbruch der Covid-19-Pandemie vorgenommen wurden. Darüber hinaus haben die

Lohninflation und die Übernahme einer großen Anzahl von Trainees die Gross

Margin und das bereinigte EBITDA im dritten Quartal 2021 belastet, obwohl

eine gewisse Entlastung durch geringere Reisekosten und niedrigere

Betriebskosten entstanden ist.

Das EBITDA stieg um 1,6 Mio. EUR von 17,6 Mio. EUR im dritten Quartal 2020 auf

19,2 Mio. EUR im dritten Quartal 2021. Die wesentlichen Bereinigungen des

EBITDA im dritten Quartal 2021 betrafen den Aufwand für Aktienoptionen in

Höhe von 1,6 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR im Zusammenhang

mit der Übertragung von Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter. Das

EBIT stieg um 1,1 Mio. EUR von 12,4 Mio. EUR im dritten Quartal 2020 auf 13,4

Mio. EUR im dritten Quartal 2021. Der Nettogewinn sank von 9,1 Mio. EUR im

dritten Quartal 2020 um 0,7 Mio. EUR auf 8,4 Mio. EUR im dritten Quartal 2021.

Neunmonatsergebnisse

Die Umsatzerlöse von Nagarro stiegen in den ersten neun Monaten 2021 auf

384,0 Mio. EUR, gegenüber 321,4 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Jahres 2020,

was einem Wachstum von 19,5 %. In konstanter Währung lag das Umsatzwachstum

bei 22,1 %. Der Bruttogewinn stieg von 105,9 Mio. EUR in den ersten neun

Monaten 2020 auf 112,1 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2021. Die

Bruttomarge sank von 32,9 % in den ersten neun Monaten 2020 auf 29,2 % in

den ersten neun Monaten 2021. Das bereinigte EBITDA stieg 5,5 % von 56,1

Mio. EUR (17,5 % des Umsatzes) in den ersten neun Monaten 2020 auf 59,2 Mio. EUR

(15,4 % des Umsatzes) in den ersten neun Monaten 2021.

Das EBITDA sank um 1,4 Mio. EUR von 53,3 Mio. EUR in den ersten neun Monaten

2020 auf 51,9 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2021. Das EBIT sank um 2,5

Mio. EUR von 37,3 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2020 auf 34,8 Mio. EUR in

den ersten neun Monaten 2021. Der Nettogewinn sank um 2,5 Mio. EUR auf 21,7

Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2021 gegenüber 24,2 Mio. EUR in den ersten

neun Monaten 2020.

"Das Umsatzwachstum von Nagarro hat sich trotz eines überhitzten

Arbeitsmarktes fortgesetzt", sagte Vaibhav Gadodia, Managing Director. "Wir

haben in diesem Quartal erneut mehr als 1.100 Fachkräfte eingestellt,

einschließlich Hochschulabsolventen, abzüglich der Fluktuation. Das

Unternehmen hat seine Umsatzprognose für 2021 auf 525 Mio. EUR angehoben,

während es seine Prognosen für die Gross Margin und die bereinigte

EBITDA-Marge beibehält." Das Unternehmen wird am 12. November um 10 Uhr MEZ,

entsprechend 4 Uhr in New York City und 17 Uhr in Singapur, einen Earnings

Video Call (Webcast) anbieten. Zur Teilnahme am Earnings Video Call können

sich die Teilnehmer hier für den Webcast registrieren.

Quartalskennzahlen

Q3 Q3 Q2

2021 2020 Verände- 2021 Verände-

rung rung

TEUR TEUR % TEUR %

Umsatz 140.954 105.394 33,7% 127.322 10,7%

Umsatzkosten 100.991 70.532 43,2% 89.328 13,1%

Gross Profit 40.008 34.926 14,5% 38.038 5,2%

Bereinigtes EBITDA 21.709 20.442 6,2% 18.960 14,5%

Umsatzerlöse nach Ländern

Deutschland 32.229 27.353 17,8% 30.754 4,8%

USA 50.623 36.600 38,3% 45.413 11,5%

Umsatzerlöse nach Branchen

Automotive, Fertigung & 24.882 15.776 57,7% 21.123 17,8%

Industrie

Energie, Versorgung & 11.852 9.159 29,4% 10.875 9,0%

Gebäudetechnik

Finanzdienstleistungen & 17.503 13.918 25,8% 14.687 19,2%

Versicherungen

Technologie 13.883 8.496 63,4% 12.020 15,5%

Life Sciences & Healthcare 9.607 6.902 39,2% 9.149 5,0%

Management Consulting & 8.539 9.666 -11,7% 7.889 8,2%

Business Information

Öffentlicher Sektor, 10.355 6.746 53,5% 11.107 -6,8%

Non-Profit & Bildung

Einzelhandel & Konsumgüter 19.324 13.549 42,6% 17.715 9,1%

Telekommunikation, Medien 10.517 9.792 7,4% 9.483 10,9%

& Unterhaltung

Reisen & Logistik 14.491 11.390 27,2% 13.273 9,2%

Kennzahlen - Neun Monate

Neunmonatszeitraum zum 30. September 2021 2020 Verände-

rung

TEUR TEUR %

Umsatz 384.001 321.433 19,5%

Umsatzkosten 272.034 215.728 26,1%

Gross Profit 112.100 105.858 5,9%

Bereinigtes EBITDA 59.228 56.134 5,5%

Umsatzerlöse nach Ländern

Deutschland 93.538 85.709 9,1%

USA 135.307 111.674 21,2%

Umsatzerlöse nach Branchen

Automotive, Fertigung & Industrie 64.865 45.310 43,2%

Energie, Versorgung & Gebäudetechnik 32.139 27.750 15,8%

Finanzdienstleistungen & Versicherungen 45.245 40.681 11,2%

Technologie 37.868 26.919 40,7%

Life Sciences & Healthcare 27.622 23.223 18,9%

Management Consulting & Business 24.331 25.530 -4,7%

Information

Öffentlicher Sektor, Non-Profit & Bildung 30.785 24.643 24,9%

Einzelhandel & Konsumgüter 53.106 38.751 37,0%

Telekommunikation, Medien & Unterhaltung 29.113 30.893 -5,8%

Reisen & Logistik 38.925 37.732 3,2%

Neunmonatszeitraum zum 30. September 2021 2020

% %

Umsatzverteilung (nach Kunden)

Top 5 14,3% 13,8%

Top 6-10 11,0% 10,1%

Außerhalb der Top 10 74,7% 76,1%

Segmentangaben

Neunmonatszeitraum zum 30. September 2021 2020 Veränderung

kEUR kEUR %

Central Europe (Mitteleuropa)

Umsatz 129.607 119.639 8,3%

Umsatzkosten 92.332 83.398 10,7%

Gross Profit 37.276 36.240 2,9%

North America (Nordamerika)

Umsatz 135.636 111.674 21,5%

Umsatzkosten 96.892 72.121 34,3%

Gross Profit 38.743 39.553 -2,0%

Rest of Europe (Übriges Europa)

Umsatz 56.934 47.866 18,9%

Umsatzkosten 40.635 32.827 23,8%

Gross Profit 16.432 15.192 8,2%

Rest of World (Übrige Welt)

Umsatz 61.824 42.254 46,3%

Umsatzkosten 42.175 27.382 54,0%

Gross Profit 19.649 14.872 32,1%

Die Leistungsindikatoren Gross Profit, Gross Margin und bereinigtes EBITDA

sind nach IFRS weder erforderlich noch gemäß IFRS erstellt.

Nicht-IFRS-Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Kennzahlen

gemäß IFRS betrachtet werden.

Der Leistungsindikator Gross Profit wird auf Basis der Gesamtleistung

berechnet, die sich aus der Summe von Umsatz und aktivierten Eigenleistungen

ergibt.

Beim Addieren von Einzelbeträgen oder Prozentangaben kann es zu

Rundungsdifferenzen kommen.

