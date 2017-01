DGAP-News: Nabaltec AG bündelt Innovationskraft am Standort Schwandorf (deutsch)

Nabaltec AG bündelt Innovationskraft am Standort Schwandorf

Schwandorf, 20. Januar 2017 - Die Nabaltec AG bündelt ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durch die Zusammenlegung von Entwicklung, Anwendungstechnik und Werks- und Verfahrensentwicklung am Standort Schwandorf. Ziel ist es, sämtliche Entwicklungstätigkeiten in der Verfahrenstechnik und Produktentwicklung so nah wie möglich an den Kundenanforderungen und an den Anwendungsgebieten auszurichten. Mit einem Innovationsmanagement basierend auf den drei Säulen "Produkte", "Verfahren" und "Markt & Kunde" schafft die Nabaltec AG die Grundlage für den Erfolg; nicht zuletzt ein Grund, warum die Nabaltec AG in den vergangenen Jahren bereits neunmal die Auszeichnung "Top 100" erhalten hat und damit zu Deutschlands innovativsten Mittelstandsunternehmen zählt.

"Unsere im Bereich Entwicklung und Anwendungstechnik geschaffenen fünf Abteilungen 'Adsorption und Katalyse', 'Beschichtung und Elektronik', 'Feuerfest und Poliermittel', 'Ingenieurkeramik und Ballistik' und 'Kabel und Polymere' sind jeweils auf definierte Anwendungsbereiche ausgerichtet", so Dr. Michael Klimes, Vorstand Operatives Geschäft der Nabaltec AG. "Durch diese klare Ausrichtung unserer Entwicklung und Anwendungstechnik schaffen wir den Brückenschlag zu unseren Märkten, und wir können uns stärker auf individuelle Kundenanforderungen konzentrieren."

Im Rahmen ihrer Innovationsstrategie forciert die Nabaltec AG seit dem vergangenen Jahr den Ausbau der drei Technika "Extrusion-Technikum", "Keramik-Technikum" und "Füllstoff-Technikum" am Standort Schwandorf, wo unter anderem neue Produkte in Kleinserien von 10 bis 100 Kilogramm hergestellt und anwendungstechnisch untersucht werden. Darüber hinaus betreibt Nabaltec seit 2005 in Kelheim eine Technikumsanlage für die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren. Aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen vor Ort wird die dortige Pilotanlage ab dem 2. Halbjahr 2017 vollständig an den Standort Schwandorf verlagert. Zukünftig werden dann insgesamt 31 Mitarbeiter, davon 22 im Bereich Entwicklung und Anwendungstechnik und neun im Bereich Werks- und Verfahrensentwicklung, in Schwandorf tätig sein.

Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG: "Die Konzentration der Bereiche Entwicklung und Anwendungstechnik sowie Werks- und Verfahrensentwicklung stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Innovationsstrategie dar. Durch die Anpassungen in unserer Organisationsstruktur und den Ausbau unserer Technika schaffen wir neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung unserer Produktlinien sowie zur Erschließung neuer Anwendungsfelder. Diese Strategie dient langfristig der Innovationsstärke, damit wir für unsere Kunden auch weiterhin bedarfsgerecht agieren können. Die Kosten von rund 4,0 Mio. Euro für dieses Vorhaben sehen wir als gute Investition für die Zukunft."

Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid (ATH) und Aluminiumoxid sowie anderen mineralischen Rohstoffen entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Technische Keramik" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Ausgangsstoffe zum Einsatz in der technischen Keramik und der Feuerfestindustrie. Die flammhemmenden Füllstoffe enthalten im Gegensatz zu den halogenierten Flammhemmern keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern sie im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt: Dr. Michael Klimes Nabaltec AG Telefon: 09431 53-400 Fax: 09431 53-260 E-Mail: mklimes@nabaltec.de

Frank Ostermair/Vera Müller Better Orange IR & HV AG Telefon: 089 8896906-14 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: nabaltec@better-orange.de

