DGAP-News: Nabaltec AG: Gründung der Nabaltec (Shanghai) Trading Co., Ltd. und Neuausrichtung des China- und Ostasien-Geschäftes (deutsch)

Nabaltec AG: Gründung der Nabaltec (Shanghai) Trading Co.



, Ltd. und Neuausrichtung des China- und Ostasien-Geschäftes

Nabaltec AG: Gründung der Nabaltec (Shanghai) Trading Co., Ltd. und

Neuausrichtung des China- und Ostasien-Geschäftes

25.10.2018 / 09:45

Gründung der Nabaltec (Shanghai) Trading Co., Ltd. und Neuausrichtung des

China- und Ostasien-Geschäftes

Schwandorf, 25. Oktober 2018 - Die Nabaltec AG hat die Nabaltec (Shanghai)

Trading Co., Ltd. mit Sitz in Shanghai, China, gegründet. Die Gesellschaft

ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Nabaltec AG. Herr Hank

Xue, langjähriger Mitarbeiter vor Ort, ist als Geschäftsführer bestellt und

wird die Kunden in China betreuen.

"Dieser Schritt ist die konsequente Weiterführung des Ausbaus unseres

Geschäftes in China. Vor allem der Bereich Elektromobilität, in dem unsere

Böhmite bei Separatorfolien in Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommen,

erfordert eine zunehmende Präsenz in diesem wichtigen Markt sowie kurze

Lieferzeiten, denen wir mit Lägern vor Ort Rechnung tragen", so Johannes

Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG.

Damit setzt die Nabaltec AG für ihre Kunden und Geschäftspartner noch einmal

ein klares und deutliches Signal, dass sie nach der Gründung der Nabaltec

Asia Pacific K.K. in Japan und der Neustrukturierung der USA-Töchter Nashtec

LLC und Naprotec LLC unter dem Dach der Nabaltec USA Corporation auch ihre

Geschäftsbeziehungen in China weiter verstärken und ausbauen will.

Mit diesen in den vergangenen Monaten eingeleiteten Maßnahmen ist die

Nabaltec AG in den für sie wichtigsten geographischen Regionen Europa,

Nordamerika und Asien bestens vertreten und verfügt nun auch über einen

erstklassigen Marktzugang in China.

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes,

innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von

Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt

Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten

"Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die

Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie,

flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die

Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei

Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten

eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität

zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum

Einsatz in der technischen Keramik und der Feuerfestindustrie. Die

flammhemmenden Füllstoffe enthalten im Gegensatz zu den halogenierten

Flammschutzmitteln keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht

gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern sie im Brandfall sogar die

Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen. Nabaltec ist

mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es,

durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie

gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter

auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende

Position im jeweiligen Marktsegment an.

Kontakt:

Heidi Wiendl-Schneller Frank Ostermair/Vera Müller

Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG

Telefon: 09431 53-202 Telefon: 089 8896906-14

Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66

E-Mail: E-Mail:

InvestorRelations@nabaltec.de nabaltec@better-orange.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nabaltec AG

Alustraße 50-52

92421 Schwandorf

Deutschland

Telefon: +49 9431 53-0

Fax: +49 9431 53-260

E-Mail: info@nabaltec.de

Internet: www.nabaltec.de

ISIN: DE000A0KPPR7, DE000A1EWL99

WKN: A0KPPR, A1EWL9

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

