DGAP-News: NOUVEAU MONDE TREIBT DIE NACHVERFOLGBARKEIT FÜR KRITISCHE BATTERIEMATERIALIEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER GLOBAL BATTERY ALLIANCE VORAN (deutsch)

NOUVEAU MONDE TREIBT DIE NACHVERFOLGBARKEIT FÜR KRITISCHE BATTERIEMATERIALIEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER GLOBAL BATTERY ALLIANCE VORAN

^

Nachhaltigkeit/Produkteinführung

NOUVEAU MONDE TREIBT DIE NACHVERFOLGBARKEIT FÜR KRITISCHE

BATTERIEMATERIALIEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER GLOBAL BATTERY ALLIANCE VORAN

18.11.2020

- Nouveau Monde wurde als das Pilotprojekt ausgewählt, um die

Nachverfolgbarkeit von Mineralien für die Bergbau- und

Batteriematerialien-Industrien in Québec, Kanada zu implementieren.

- Dieses Projekt steht in Zusammenhang mit der Global Battery Alliance und

ihrem "Batterie-Pass", zu deren Mitgliedern unter anderem Audi, BMW, Google,

Renault, Honda Motors, LG Chem, Microsoft, Mitsubishi Corp., Saft, SK

Innovation, Umicore, Volkswagen und Volvo gehören.

- Der Wunsch nach Nachverfolgbarkeit ist ein markanter Trend bei den

Verbrauchern und liefert den Kunden von Nouveau Monde eine Garantie

bezüglich Transparenz, Nachhaltigkeit und ethischer wie auch

umweltfreundlicher Beschaffung.

- Nouveau Monde glaubt, dass sein Erstanbietervorteil ein einzigartiges

Unterscheidungsmerkmal im Hinblick auf seine Mitbewerber ist.

- Nouveau Monde entwickelt die einzige vollständig integrierte Quelle von

grünem Batterieanodenmaterial in der westlichen Welt und stellt so die

allerbesten ESG-Standards entlang seiner gesamten Lieferkette sicher.

MONTREAL, KANADA, 18. November 2020 - Der Minister für Energie und

natürliche Ressourcen von Québec, Jonatan Julien, eröffnete gestern das

Pilotprojekt zur Nachverfolgbarkeit von Batteriematerialien, für das Nouveau

Monde Graphite ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") ( TSXV: NOU; OTCQX:

NMGRF; Frankfurt: NM9) als der einzige und strategische

Batteriematerialienpartner ausgewählt wurde. Durch das vorhandene

integrierte Geschäftsmodell vom Bergbaubetrieb bis zur Herstellung von

kohlenstoffneutralen Batterieanodenmaterialien ist das Unternehmen in einer

idealen Position, um die Implementierung der Batteriepass-Prinzipien der

Global Battery Alliance("GBA") voranzutreiben, durch die die

Nachverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit strategischer Mineralien garantiert

wird.

Durch dieses wegweisende Projekt, das von Propulsion Québec geleitet und auf

der einzigartigen Expertise der OPTEL-Gruppe und des International Reference

Center for Life Cycle of Products, Services and Systems (CIRAIG) aufbaut,

wird die Umsetzung der Nachverfolgbarkeit auf dem Mapping und der

Dokumentierung der Graphit-Lieferkette von Nouveau Monde vom Bergbau bis zum

Raffinerien mit detaillierten Daten zur Chemie, Umweltfaktoren, sozialen und

Governance-Fragen, Treibhausgasbilanz, Logistik usw. beruhen. Künstliche

Intelligenz und Massendaten-Management werden es ermöglichen, Materialien

durch die verschiedenen Produktions- und Aufbewahrungsetappen zu verfolgen,

um ihre Ursprünge, die ESG-Compliance und die spezifischen Merkmale zu

garantieren. Die Arbeit an der Batterie-Identität und die Auswahl der

Berichtskriterien werden mit der GBA abgestimmt, um globale Standards für

nachhaltige und transparente Batterieherstellung zu unterfüttern.

Die durch das Weltwirtschaftsforum gegründete GBA arbeitet aktiv daran, eine

kreisförmige und verantwortungsbewusste Lieferkette als einen der

Hauptantriebsfaktoren für das Erreichen des 2. Ziel des Pariser Abkommens

für die Transport- und Energiebranchen zu entwickeln. Zu den Mitgliedern

gehören die wichtigsten Hersteller, Hauptregulatoren und

Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel Audi, BMW, Google, Renault,

Honda Motors, die Internationale Energiebehörde, LG Chem, Microsoft,

Mitsubishi Corp., Propulsion Québec, Saft, SK Innovation, das

Umweltschutzprogramm der Vereinten Nationen, Umicore, Volkswagen und Volvo.

"Das Projekt zur Rückverfolgbarkeit von Mineralien im Batteriesektor ist

eine Initiative, die perfekt zu unserer Vision für die Entwicklung von

strategischen und kritischen Mineralien ("SCM") in Québec passt. Die

Verbraucher sind zunehmend besorgt über die Herkunft der Produkte, die sie

kaufen. Ein zuverlässiges Rückverfolgbarkeitsprogramm wird zu einem

Bekenntnis zu unserer Verantwortung bei der Valorisierung von SCMs und zu

einem strategischen Vorteil, um noch wettbewerbsfähiger zu sein. Dies sind

wesentliche Bestandteile, um einen nachhaltigen Energie- und

Technologiewechsel zu gewährleisten", sagte Jonatan Julien, Minister für

Energie und natürliche Ressourcen und zuständiger Minister für die Region

Côte-Nord.

Eric Desaulniers, Präsident und Vorstandsvorsitzender (CEO) von Nouveau

Monde, kommentierte: "Die Produktion von graphitbasierten Materialien mit

einem kohlenstoffneutralen Fußabdruck steht bereits im Zentrum der

Geschäftsstrategie von Nouveau Monde, um Nachhaltigkeit entlang der EV- und

Energiespeicher-Lieferkette voranzutreiben. Mit unserer aktuellen

Ausrichtung auf Nachverfolgbarkeit und Batterie-Identität positionieren wir

uns dank schlüsselfertiger Lösungen für Hersteller als die Marktführer der

westlichen Welt."

Der Vorsitzende von Nouveau Monde, Arne H. Frandsen, fügte hinzu:

"Nachverfolgbarkeit und Blockchain-Verantwortung sind für die Endverbraucher

wie auch die Batteriehersteller sehr wichtig. Wir sind stolz darauf, dass

Nouveau Monde auch weiterhin die Bemühungen anführt, ein verantwortlicher

und nachhaltig agierender Lieferant für die globale Batteriebranche und den

erneuerbaren Energiesektor zu sein."

Nachverfolgbarkeit für ein Mehr an Nachhaltigkeit und Zugang zu

strategischen Märkten

Der Batteriepass wird in absehbarer Zeit zur vorherrschenden Norm werden und

attestiert die Umwelt- und Sozialverträglichkeit einer Batterie entlang

ihrer gesamten Lieferkette. Durch seinen Beitrag zur Definition der globalen

Parameter für die Nachverfolgbarkeit der Materialien gewinnt Nouveau Monde

einen Vorsprung bei der entsprechenden Anpassung seiner

Transformationskette, der Technologien und Berichtsmechanismen, um die

Erwartungen des modernen Marktes zu erfüllen.

Graphit steckt in allen Lithium-Ionenbatterien, die sowohl in

Elektrofahrzeugen wie auch erneuerbaren Energiespeichersystemen verbaut

werden. "Bis 2030 könnten Batterien für 30 % der erforderlichen

Reduzierungen bei dem Kohlendioxidausstoß in den Transport- und

Energiesektoren sorgen, 600 Millionen Menschen den Zugang zu Elektrizität

ermöglichen und 10 Millionen sichere und nachhaltige Arbeitsplätze weltweit

erschaffen. Um dieses Potential zu erreichen muss sich die

Batterielieferkette im nächsten Jahrzehnt um das 19-fache vergrößern."

(Quelle: GBA, 2020).

In den letzten Jahren haben Unternehmen wie Tesla und Volkswagen

verantwortungsbewusste Beschaffungsrichtlinien und Revisionssysteme

eingeführt: Ein eindeutiges Zeichen, dass der Druck bezüglich einer

nachhaltigen Produktion vonseiten der Anteilseigner, der Verbraucher, der

Regierungen wie auch von Umweltschutzgruppen und sozialen

Interessenverbänden größer wird. Dementsprechend wird die Europäische

Kommission neue Richtlinien zusammenstellen, um sicherzustellen, dass

Batterien, die in Europa hergestellt werden oder nach Europa importiert

werden, den höchsten ESG-Standards entsprechen.

Das Nachverfolgbarkeitsprogramm von Nouveau Monde stärkt daher den

Wettbewerbsvorteil des Unternehmens und erleichtert die Kommerzialisierung

in strategischen Märkten, in einigen Fällen mit einer Prämie für seine

hochentwickelten Materialien, und trägt ebenfalls dazu bei, Québec und

Kanada als ein erstklassiges Zielland für den Aufbau einer grünen

Batterielieferkette zu positionieren.

Dieses mit der GBA in Zusammenhang stehende Projekt vereint Ressourcen und

Erfahrungen der Regierung von Québec, von Kanada, von Investissement Québec,

CIRAIG, der OPTEL-Gruppe und Propulsion Québec.

Über Nouveau Monde

Nouveau Monde entwickelt sich zu einem Schlüsselakteur der Energiewende. Das

Unternehmen entwickelt die einzige voll integrierte Quelle für einen grünen

Anodenwerkstoff für Batterien in der westlichen Welt. Mit dem Ziel, bis

Anfang 2023 in vollem Umfang kommerziell zu arbeiten, wird das Unternehmen

fortschrittliche CO2-neutrale Materiallösungen auf Graphitbasis für den

wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmarkt anbieten. Mit

kostengünstigen Betriebsabläufen und den höchsten ESG-Standards wird Nouveau

Monde zu einem strategischen Lieferanten für die weltweit führenden

Batterie- und Automobilhersteller, der robustes und zuverlässiges

fortschrittliches Material gewährleistet und gleichzeitig die

Rückverfolgbarkeit der Lieferkette garantiert.

Medien Investoren

Julie Paquet Christina Lalli

Director, Communications Director, Investor Relations

Nouveau Monde Nouveau Monde

450-757-8905 #140 438-399-8665

[1]jpaquet@nouveaumonde.ca [1]clalli@nouveaumonde.ca

Abonnieren Sie unseren Newsfeed:

http://nouveaumonde.ca/en/support-nmg/

°