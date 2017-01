DGAP-News: NORMA Group erwirbt portugiesischen Hersteller von Metallschellen Lifial (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

NORMA Group erwirbt portugiesischen Hersteller von Metallschellen Lifial

DGAP-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme NORMA Group erwirbt portugiesischen Hersteller von Metallschellen Lifial

16.01.2017 / 09:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

NORMA Group erwirbt portugiesischen Hersteller von Metallschellen Lifial

Maintal, Deutschland, 16. Januar 2017 - Die NORMA Group, ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnologie, hat am 12. Januar 2017 Lifial - Indústria Metalúrgica de Águeda, Lda. ("Lifial") erworben. Über die Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Lifial, mit Sitz in Águeda in Portugal, produziert seit 28 Jahren Metallschellen zur Anwendung in der Industrie und Landwirtschaft. Zum Portfolio gehören Gelenkbolzenschellen, Halterungsschellen für Rohre sowie U-Bolzenschellen zur Befestigung von Antennen und Solarmodulen. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und vertreibt seine Handelsmarken-Produkte direkt und über Distributoren an eine große Bandbreite von Kunden in Europa und Nordafrika. Der Jahresumsatz 2015 lag bei rund acht Millionen Euro.

"Lifial ist in den vergangenen Jahren profitabel gewachsen. Mit der Akquisition stärken wir unser Produktangebot im Distribution Services- Geschäft sowie unsere Marktposition auf der iberischen Halbinsel und in ganz Europa. Zudem gewinnen wir durch den Zukauf neue Endkunden in Nordafrika hinzu", sagt Werner Deggim, Vorstandsvorsitzender der NORMA Group.

Der Geschäftsbereich Distribution Services der NORMA Group umfasst qualitativ hochwertige, standardisierte Verbindungsprodukte für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Vertrieben werden die Produkte über verschiedene Distributionskanäle unter den Marken NORMA, ABA, Breeze, CONNECTORS, NDS, Serflex, Terry, Torca oder Gemi.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder.

Pressekontakt NORMA Group SE Daphne ReckerGroup Communications E-Mail: daphne.recker@normagroup.com Tel.: +49 (0)6181 - 6102 743

Über NORMA Group Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnik. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement. Mit rund 6.700 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern mit über 35.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie. Im Jahr 2015 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 890 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 25 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX.

---------------------------------------------------------------------------

16.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Telefon: +49 6181 6102 741 Fax: +49 6181 6102 7641 E-Mail: ir@normagroup.com Internet: www.normagroup.com ISIN: DE000A1H8BV3 WKN: A1H8BV Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

536553 16.01.2017