DGAP-News: NORMA Group begrüßt 14 neue Auszubildende (deutsch)

NORMA Group begrüßt 14 neue Auszubildende

04.09.2018 / 08:46

- Nachwuchskräfte starten in sieben verschiedenen Ausbildungsberufen

- Übernahmegarantie bei erfolgreichem Abschluss

Maintal/Gerbershausen, Deutschland, 4. September 2018 - Die NORMA Group

begrüßt in Deutschland 14 neue Auszubildende in gewerblich-technischen und

in kaufmännischen Berufen. Am Firmensitz in Maintal haben gestern insgesamt

elf Schulabsolventen ihre Ausbildung begonnen: zwei Werkzeugmechaniker, drei

Maschinen- und Anlagenführer, ein Industriemechaniker, ein Mechatroniker,

zwei Verfahrensmechaniker für Kunststoff, eine Industriekauffrau und ein

Fachinformatiker. Am Produktionsstandort im thüringischen Gerbershausen

qualifizieren sich in den kommenden rund drei Jahren ein Maschinen- und

Anlagenführer, ein Mechatroniker und ein Industriemechaniker.

"Qualifizierte Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Unternehmenserfolgs in

der anspruchsvollen Branche der hochentwickelten Verbindungstechnologie",

sagt Monika Jestädt, Personalleiterin der NORMA Germany. "Wir freuen uns,

dass auch dieses Jahr wieder so viele motivierte, vielversprechende Talente

eine Ausbildung bei uns beginnen."

Die NORMA Group stellt in Deutschland jedes Jahr mindestens zehn

Auszubildende ein. Wer die Ausbildung erfolgreich und mit mindestens

befriedigenden schulischen Leistungen abschließt, wird von der NORMA Group

in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Aktuell bildet das

Unternehmen in Deutschland 35 Auszubildende und einen dualen Studenten in

gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen aus.

Ein Pressefoto steht in druckfähiger Auflösung unter folgendem Link zum

Download bereit: https://norma.to/2ML0R8T

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter

www.normagroup.com. Für zusätzliche Pressefotos besuchen Sie unsere

Plattform www.normagroup.com/Pressebilder.

Pressekontakt

NORMA Group SE

Susanne Kindor Marrier d'Unienville

Group Communications

E-Mail: susanne.kindor@normagroup.com

Tel.: +49 (0)6181 - 6102 7607

Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für

hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie (Verbindungs-,

Befestigungs- und Fluid-Handling-Technologie). Das Unternehmen fertigt ein

breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das

Wassermanagement. Mit rund 8.300 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group

Kunden in 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt

die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale

Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende

Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die

Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im

Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und

Biotechnologie. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz

von rund 1,02 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites

Netzwerk mit 28 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in

Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.

Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der

Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet

und Mitglied im MDAX.

