DGAP-News: NORDWEST Handel AG und Konzern: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 - Positiver Ausblick für 2017 (deutsch)

Geschäftsjahresergebnis per 31.12.2016

NORDWEST Handel AG und Konzern: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 - Positiver Ausblick für 2017

Dortmund, 22.03.2017

Der Vorstand berichtet über den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2016 wie folgt:

Das zurückliegende Geschäftsjahr war für den NORDWEST-Konzern ein erfolgreiches Jahr. NORDWEST hat alle im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 gestellten Prognosen vollumfänglich erfüllt und teilweise sogar übertroffen. So konnten das Geschäftsvolumen, die Anzahl der angeschlossenen Fachhandelspartner und das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden. Die stetig wachsende Anzahl an Fachhandelspartnern, die ungebrochen positive Entwicklung im Lagergeschäft sowie das angebotene breite Leistungsspektrum werden auch zukünftig zu einer Verbesserung der Ertragslage beitragen. Diese Entwicklung bestätigt sich in den ersten Monaten 2017.

Insgesamt hat NORDWEST in 2016 ein Geschäftsvolumen von 2.147,2 Mio. EUR, nach 1.961,8 Mio. EUR im Vorjahr, erzielt. Das EBIT des Konzerns stieg um rund 39 % auf 7,0 Mio. EUR und das Konzernperiodenergebnis beläuft sich auf 4,7 Mio. EUR, nach 2,9 Mio. EUR im Vorjahr.

Erfreulich hat sich die Anzahl angeschlossener Fachhandelspartner entwickelt: Im Geschäftsjahr 2016 wurden per Saldo 36 neue Fachhandelspartner hinzugewonnen (75 Zugänge, 39 Abgänge). Damit gehören NORDWEST per 31.12.2016 insgesamt 957 Fachhandelspartner an.

Getragen durch einen deutlich positiven Geschäftsverlauf im vierten Quartal konnte die bis dahin bereits gute Entwicklung des Geschäftsvolumens nochmals gesteigert werden.

Der Geschäftsbereich Bau, Handwerk & Industrie erreichte in 2016 ein aufgelaufenes Geschäftsvolumen von 842,1 Mio. EUR und übertraf mit einer Steigerung von 7,4% im Vergleich zum Vorjahr die allgemeine Marktentwicklung. Der Geschäftsbereich Haustechnik steigerte, bereinigt um die Auswirkungen angepasster Beschaffungswege des größten Haustechnikkunden, sein Geschäftsvolumen um 5,1%. Unberücksichtigt dieser Tatsache erreichte der Hautechnikbereich insgesamt ein Gesamtvolumen von 246,5 Mio. EUR (-11,2% ggü. VJ).

Im Geschäftsbereich Stahl führte, nach einer unterjährig eher verhaltenen Preisentwicklung, der spürbare Anstieg der Stahlpreise zu Beginn des vierten Quartals zu einer vorgezogenen Bevorratung bei den Fachhandelspartnern, die bis in das neue Jahr hineinreicht. Dieser Trend zeigte sich in einer zuletzt deutlich positiven Entwicklung der abgesetzten Menge und in damit einhergehenden deutlichen Umsatzsprüngen im letzten Quartal 2016. Insgesamt erreichte der Bereich mit 803,0 Mio. EUR ein Geschäftsvolumen auf Vorjahresniveau. Ungebrochen erfolgreich entwickelte sich ebenfalls der Geschäftsbereich TeamFaktor/Services. Der durch die Factoring-Aktivitäten geprägte Bereich erreichte zum Jahresende mit 255,6 Mio. EUR einen deutlichen Anstieg von 163,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 erzielte die NORDWEST Handel AG ein operatives Ergebnis von 5,4 Mio. EUR (VJ 3,5 Mio. EUR) und einen Jahresüberschuss von 3,4 Mio. EUR (VJ 2,1 Mio. EUR) aus. Aus diesem Grund befürwortet die Verwaltung für 2016 eine Heraufsetzung der Ausschüttung an die Aktionäre und schlägt der Hauptversammlung am 18. Mai 2017 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,43 EUR je Aktie, nach 0,30 EUR je Aktie im Vorjahr, vor. Die Auszahlung der Dividende für 2016 soll am 23. Mai 2017 erfolgen.

Der AG- und der Konzernabschluss sind in der am heutigen Tag stattgefundenen Sitzung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft geprüft, und der AG-Abschluss ist gemeinsam mit dem Vorstand festgestellt worden. Der Konzernabschluss wurde durch den Aufsichtsrat gebilligt. Die Eckdaten stellen sich wie folgt dar:

in TEUR 2016 2015 in % 2015 wie angepasst berichtet **

Konzern GuV-Umsatz 391.839,10 393.080,84 -0,3 392.109,50 EBIT 7.003,40 5.024,21 39,4 5.024,21 Ergebnis vor Steuern (EBT) 6.797,37 4.883,76 39,2 4.883,76 Ertragssteuern -2.076,93 -2.009,12 3,4 -2.009,12 Periodenergebnis 4.720,44 2.874,64 64,2 2.874,64 Ergebnis je Aktie 1,47 0,90 63,3 0,90 (unverwässert) in EUR

Dividende in EUR * 0,43 0,30 43,3 0,30

* Dividendenvorschlag für 2016 ** enthält die gem. der neuen Ausweisregelung durch das BilRUG angepassten Umsatzerlöse

Ausblick NORDWEST ist für das Geschäftsjahr 2017 optimistisch gestimmt und stellt eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in Aussicht. Die Ergebnisprognose 2017 basiert dabei nicht nur auf dem stabilen nationalen Konjunkturumfeld, sondern berücksichtigt ebenfalls die antizipierten Erfolge aus den Maßnahmen im Rahmen der weiterentwickelten Wachstumsstrategie DRIVE NORDWEST. Der weitere Ausbau der verschiedenen Unternehmensbereiche, die konsequente Umsetzung neuer Geschäftsideen sowie die kooperative Zusammenarbeit mit neuen und alten Geschäftspartnern bilden dabei das Kernstück der zukünftigen Entwicklung.

NORDWEST erwartet in 2017 auf Konzernebene beim Geschäftsvolumen eine Entwicklung von -4% bis +6% ggü. VJ, insbesondere in Abhängigkeit von der Entwicklung des Stahlgeschäfts. Das operative Ergebnis (EBIT) sehen wir bei rund 8,0 Mio. EUR (+14 % ggü. VJ) mit einer Bandbreite von +/ - 0,5 Mio. EUR.

Der Geschäftsbericht 2016 wird voraussichtlich am 30.03.2017 auf der NORDWEST-Homepage (www.nordwest.com) publiziert. Die Veröffentlichung des vorläufigen Geschäftsvolumens für das erste Quartal 2017 ist für den 13.04.2017 vorgesehen.

NORDWEST Handel AG Der Vorstand

Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 957 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau, Handwerk & Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

22.03.2017

NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland

