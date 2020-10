DGAP-News: NN Investment Partners: Drei-Milliarden-Euro-Grenze mit Green Bonds geknackt (deutsch)

NN Investment Partners: Drei-Milliarden-Euro-Grenze mit Green Bonds geknackt

20.10.2020 / 09:07

20. Oktober 2020

- Gestiegene Investorennachfrage hat zu erheblichen Zuflüssen geführt: NN IP

verwaltet nun 3 Milliarden EUR Assets under Management in Green Bonds

- NN IP bekennt sich zu seiner Green-Bond-Strategie; grüne Anleihen sind

raus aus der Nische

- Drei neue Mitarbeiter machen Green-Bonds-Team von NN IP zu einem der

größten der Branche

Vier Jahre nach Auflage der ersten Green-Bonds-Strategie hat NN Investment

Partners (NN IP) nun den Meilenstein von 3 Milliarden Euro an verwaltetem

Vermögen (AuM) in allen Strategien und Mandaten für grüne Anleihen erreicht.

NN IP ist überzeugt, dass grüne Anleihen für Investoren, die eine positive

Wirkung erzielen möchten, ein attraktives Investment sind und einen

geeigneten Ersatz für herkömmliche Anleihen in einem Fixed-Income-Portfolio

bieten. Diese Überzeugung sowie die Fokussierung waren die entscheidenden

Erfolgsfaktoren hinter der Strategie und begründen den deutlichen Zufluss in

die Anlageklasse. Anfang des Jahres legte NN IP den NN (L) Corporate Green

Bond Fonds auf und ergänzt damit die Produktpalette (NN (L) Green Bonds

Fonds und NN (L) Green Bonds Short Duration Fonds), da er sich

ausschließlich auf Unternehmensanleihen konzentriert.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bei NN Investment Partners,

kommentiert: "Der Anstieg unserer Green-Bonds-Assets ist sowohl auf das

wachsende Interesse unserer Kunden an grünen Anleihen als auch auf die

Tatsache zurückzuführen, dass wir als Vorreiter bei Green Bonds gelten. Dies

wird durch unser großes und engagiertes Team, die breite Palette der von uns

angebotenen Green-Bonds-Produkte sowie die anhaltend gute Performance

unserer Strategien für grüne Anleihen unterstrichen."

Das schnelle Wachstum des Marktes für grüne Anleihen, verbunden mit der

Zunahme von Gütesiegeln für nachhaltige Anleihen und Green-Bond-Taxonomien,

haben NN IP veranlasst, das Green-Bond-Team deutlich zu verstärken. Dies

ermöglicht es, die Green-Bonds-Strategie weiter zu verfeinern und die

Vorreiterrolle in diesem Segment beizubehalten. Im September 2020 hat NN IP

sein Team für grüne Anleihen um drei Mitarbeiter erweitert. Douglas Farquhar

stieß als Green Bonds Client Portfolio Manager zu NN IP. Darüber hinaus sind

die zwei ausgewiesenen Green-Bonds-Analystinnen, Isobel Edwards und Kaili

Mao, dafür zuständig, die hohen Standards, die sich NN IP seit Auflage der

Green-Bonds-Strategie auf die Fahnen geschrieben hat, zu gewährleisten.

Bos weiter: "Ich freue mich, Douglas Farquhar, Isobel Edwards und Kaili Mao

in unserem Team willkommen zu heißen, um unsere Analysemöglichkeiten für

grüne Anleihen zu verbessern, unser Konzept für Green Bonds

weiterzuentwickeln und unsere Kundenreichweite zu erhöhen. Sie kommen zum

richtigen Zeitpunkt zu uns, da das starke Wachstum auf dem Markt für grüne

Anleihen anhält und die Investoren Green Bonds zunehmend in einem breiteren

Kontext und nicht nur als Impact-Investition betrachten. Grüne Anleihen

werden von Tag zu Tag attraktiver, sowohl aus finanzieller und

Risiko-Rendite-Perspektive als auch aufgrund der zusätzlichen

Umweltvorteile, die diese Anleihen bieten können. Investoren, die regelmäßig

in Anleihen investieren, haben die Möglichkeit, ihr Fixed-Income-Portfolio

ohne zusätzliche Kosten umweltfreundlicher zu gestalten."

Mit den Neueinstellungen vergrößert sich das Team auf insgesamt sechs

Experten für grüne Anleihen. Damit ist es eins der größten Green-Bonds-Teams

in der Asset-Management-Branche. Die Kombination aus Green-Bonds- und

Credit-Analysten in einem Team ist ein Alleinstellungsmerkmal und verbessert

die grüne Qualität der Portfolios bei gleichzeitiger Vermeidung von

Greenwashing. Dies ist eine der wichtigsten Stärken der Green-Bond-Strategie

von NN IP.

Bei den genannten Fonds handelt es sich um Teilfonds von NN (L), die in

Luxemburg aufgelegt wurden. NN (L) ist ordnungsgemäß von der Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg zugelassen.

Ausgewählte Aktienklassen des Teilfonds sind derzeit in Luxemburg,

Österreich, Belgien, der Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland,

Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Norwegen und Schweden

registriert.

Rechtliche Hinweise:

Diese Publikation dient allein Informationszwecken. Sie stellt keine

Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Insbesondere handelt es sich

hierbei weder um ein Angebot oder einen Prospekt noch eine Aufforderung zum

Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren, zur Abgabe eines Angebots oder zur

Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie. Dieses Dokument richtet sich

nur an erfahrene Anleger. Obwohl die hierin enthaltenen Informationen mit

großer Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernehmen wir keine - weder

ausdrückliche noch stillschweigende - Gewähr für deren Richtigkeit oder

Vollständigkeit. Wir behalten uns das Recht vor, die hierin enthaltenen

Informationen jederzeit und unangekündigt zu ändern oder zu aktualisieren.

Eine direkte oder indirekte Haftung der NN Investment Partners B.V., NN

Investment Partners Holdings N.V. oder anderer zur NN-Gruppe gehörender

Gesellschaften sowie deren Organe und Mitarbeiter für die in dieser

Publikation enthaltenen Informationen und/oder Empfehlungen ist

ausgeschlossen. Sie nutzen die hierin enthaltenen Informationen auf eigene

Gefahr. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie, dass

der Wert der Anlage steigen oder sinken kann und die Wertentwicklung in der

Vergangenheit keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung bietet. Diese

Publikation und die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne unsere

schriftliche Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt, verbreitet noch

Dritten in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Diese Publikation ist

kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und richtet sich

nicht an Personen in Ländern, in denen die Verbreitung solcher Materialien

rechtlich verboten ist. Für alle Ansprüche im Zusammenhang mit diesem

Haftungsausschluss ist niederländisches Recht maßgeblich.

