DGAP-News: Die NHL - finally Home! (deutsch)

Die NHL - finally Home!

01.10.2021 / 10:00

Die NHL ist zuhause im Home of Hockey bei MySports.



Der TV-Sender zeigt ab

dieser Saison die Spiele der besten und glamourösesten Hockey-Liga der Welt.

Bis zu vier Matches am Wochenende zu europäischen Primetime-Zeiten in der

Regular Season und natürlich den Titelkampf um den Stanley Cup. Auf deutsch

und französisch kommentiert mit prominenten Zuzügen: der bekannte TV-Mann

Stefan Bürer und der profilierteste NHL-Scout Thomas Roost berichten über

unsere «Swiss Boys» in der Nordamerikanischen Meisterschaft.

«Mit den Spielen der NHL und als Medienpartner der National League ist und

bleibt MySports das unangefochtene «Home of Hockey. Sport bringt Emotionen

pur und wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden das Beste vom Hockey

anzubieten.» so André Krause, CEO von Sunrise UPC. «Mit unserem

ausgezeichneten Programm auf MySports, den bestehenden Engagements von Roger

Federer, als neuer Main Partner von Swiss-Ski ab der Saison 2022/2023 und

mit der Zusammenarbeit mit dem Athletes Network ( athletes-network.com)

haben wir unsere Präsenz im Sportbereich markant ausgebaut und bieten

unseren Kundinnen und Kunden auch künftig deutlich mehr als die Konkurrenz.»

Kombination von National League und Primetime-Spielen der NHL

Bereits am 9. Oktober feiert die NHL die Premiere auf MySports. Mit dem

Pre-Season-Spiel Carolina Hurricanes (Nino Niederreiter) gegen die Nashville

Predators (Roman Josi) ist der Fokus sogleich auf unseren Schweizer

Hockeystars in Amerika. Die Kombination zwischen der vollen Live-Ladung der

National League und ausgewählten Primetime-Spielen der NHL ergänzt sich

perfekt. Das Schwergewicht liegt auf Samstag und Sonntag - und natürlich auf

Spielen mit Schweizer Beteiligung. Denn mit Nino Niederreiter, Roman Josi,

Jerôme Moser, Philipp Kurashev, Timo Meier, Pius Suter, Nico Hischier, Kevin

Fiala, Dean Kukan, Tim Berni und Jonas Siegenthaler ist die NHL in der

aktuellen Saison so schweizerisch, wie nie zuvor.

Prominente Zuzüge

So prominent der Zuzug der NHL ins Home of Hockey ist, so prominent sind

auch die Zuzüge bei den Kommentatoren. Ein Spiel pro Woche gibt's bei

MySports mit deutschem und französischem Kommentar. Dafür wurde mit Stefan

Bürer ein absoluter Profi und Hockey-Head gewonnen. Bürer, 28 Jahre im

Einsatz für SRF und bekannt für seine Expertise in Eishockey und Tennis, ist

neu VR-Mitglied der Rapperswil-Jona Lakers und stösst als Kommentator ab

Oktober zu MySports. Bürer, der seine Premiere am 31. Oktober beim Spiel

Arizona Coyotes - Carolina Hurricanes feiern wird: «Mehr und mehr Spieler

aus der Schweiz schaffen den Sprung nach Nordamerika. Und nun kommt die NHL

in die Schweizer Wohnzimmer und ich bin an vorderster Front mit dabei! Ich

freue mich extrem, diese Spiele für MySports kommentieren zu dürfen.»

Als Experte und Co-Kommentator feiert auf dem deutschsprachigen Kanal auch

Thomas Roost seine Premiere. Roost ist Scout NHL Central Scouting Europe und

Consultant für Hockeyspieler und Clubs. Mit 25 Jahren Erfahrung als

Talentscout für die NHL kennt er die Liga wie kein Zweiter. «Die besten

Spieler der Welt in der besten Liga der Welt. Es gibt für mich nichts

Schöneres, als NHL-Spiele mit Hintergrundinformationen begleiten und den

Zuschauern - so hoffe ich - einen Mehrwert bieten zu können», freut sich

Roost. In der Romandie übernimmt Stéphane Rochette die Rolle des Experten.

NHL Spielplan bei MySports

MySports zeigt in der Regular Season wöchentlich mindestens vier Live-Spiele

der NHL. Dies in der Regel samstags und sonntags zur europäischen Primetime

zwischen 19 und 22 Uhr, beginnend mit dem Preseason-Spiel am 9. Oktober und

der Saison ab 16. Oktober. Hinzu kommen ausgewählte Spiele der ersten

Playoffrunden und natürlich die komplette Final-Serie um den begehrten

Stanley Cup. Insgesamt über 150 Spiele - live! Ebenso auf dem Sender: Das

alljährliche All-Star-Game und die regelmässigen Magazine «NHL on the fly».

Immer mit dem Fokus auf unsere «Swiss Boys» in Amerika. Die NHL - finally

home - endlich zuhause bei MySports im Home of Hockey!

°