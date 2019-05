DGAP-News: NFON AG: NFON AG startet Serviceoffensive und bündelt Know-how in neuer Organisationsstruktur (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "NFON":

NFON AG: NFON AG startet Serviceoffensive und bündelt Know-how in neuer Organisationsstruktur

28.05.2019 / 10:01

- NFON AG passt Servicestruktur wachsenden Anforderungen an

- Melanie Sollinger wird Head of Consulting & Services

München, 28. Mai 2019 - Die NFON AG, der einzige paneuropäische

Cloud-PBX-Anbieter, kündigt heute die Erweiterung seiner Serviceleistungen

an. Drei spezialisierte Kernteams werden in den Abteilungen Presales

Consulting, Professional Services und Service Delivery die Säulen der

Service-Offensive bilden. Verantwortlich zeichnet ab sofort Melanie

Sollinger als Head of Consulting & Services. Jan-Peter Koopmann, Chief

Technology Officer, NFON AG: "Expansion und Wachstum erfordern stetige

Anpassungen zum Wohle der Anwender. Dies gilt selbstverständlich auch für

unsere Serviceleistungen, egal ob diese vor Inbetriebnahme oder bis zum

produktiven Einsatz des NFON-Portfolios erfolgen. Kundenzufriedenheit hat

oberste Priorität."

Präzise Klassifikation

Hochspezialisierte Mitarbeiter sorgen in neuen Teams und Abteilungen für

reibungslose und schnelle Abläufe. Presales Consulting, ehemals Technical

Consultants, zeichnet beispielsweise für Präsentationen und Workshops in

Angebotsphasen, für die Bearbeitung von Ausschreibungen oder auch für die

Unterstützung von Alphatests verantwortlich. Professional Services widmet

sich auch der Erweiterung von Bestandslösungen, der Dokumentation und der

Übergabe in einen Regelbetrieb sowie der Steuerung von Dienstleistern bei

der Fremdvergabe von Leistungen. Die dritte Säule bildet Service Delivery

mit zum Beispiel Eskalationsmanagement, SLA-Definition und SLA-Überwachung,

Betreuung von Großkunden, Wholesale- und White Label-Partnern und weiteren

Aufgaben. "Eine präzise Klassifikation der Servicestruktur ermöglicht uns

innerhalb der NFON-Gruppe einen noch besseren Kommunikationsfluss,

intensivere Absprachen und effektivere Beratung sowie eine fokussierte

Unterstützung und Lösung von komplexen Aufgabenstellungen. Wir gewinnen an

Geschwindigkeit - unsere Kunden müssen sich in allen Bereichen und zu jedem

Zeitpunkt verstanden und perfekt beraten fühlen", so Melanie Sollinger, Head

of Consulting & Services, NFON AG. Melanie Sollinger leitete zuvor den

Bereich Technical Consulting.

Spezialisierung in allen Bereichen

Mit dem Ausbau der Serviceleistungen entstehen neue Arbeitsplätze bei der

NFON AG in Deutschland. Damit wächst das Unternehmen nicht nur

international, wie zuletzt mit dem Eintritt in den italienischen Markt mit

einem Standort in Mailand. Das Unternehmen, das 2007 in Munchen gegrundet

wurde und im Mai 2018 an die Borse in Frankfurt am Main (Prime Standard)

gegangen ist, wachst kontinuierlich und folgt einer klaren

Expansionsstrategie. Im Zuge dieser Strategie hat die NFON AG im Marz 2019

die Deutsche Telefon Standard AG, einen Spezialisten im Bereich

Cloud-Kommunikation, ubernommen.

Press-Kit

Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer, NFON AG, Melanie Sollinger,

Head of Consulting & Services, NFON AG.

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Sabina Prüser

Head of Investor Relations

+49 89 45300 134

sabina.prueser@nfon.com

Medienkontakte

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische

Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 30.000 Unternehmen in 14 europäischen

Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige

und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere

Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich

Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen

ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu

werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation.

https://corporate.nfon.com/de/

°