DGAP-News: NFON AG: NFON AG plant deutliche Beschleunigung des Wachstumstempos 2019 (deutsch)

DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

11.04.2019 / 15:36

Corporate News

- Finale und testierte Zahlen bestätigen erfolgreiche Geschäftsentwicklung

2018

- Für 2019 Umsatzwachstum zwischen 40 % und 45 % gegenüber dem Vorjahr

erwartet

- Alle Informationen ab heute auch auf der neuen Corporate Website der NFON

AG

München, 11. April 2019 - Die NFON AG (zusammen mit den

Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige

paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), bestätigt

die positive Geschäftsentwicklung 2018. Auf Basis finaler und testierter

Zahlen erhöhte sich der Umsatz im Geschäftsjahr 2018 um 20,7 % auf 43,0 Mio.

Euro (Vorjahr: 35,7 Mio. Euro). Bei den wiederkehrenden Umsatzerlösen konnte

der Umsatz von 27,8 Mio. Euro im Vorjahr sogar um 24,6 % auf 34,6 Mio. Euro

gesteigert werden. Mit 80,4 % (Vorjahr: 77,9 %) liegt deren Anteil am

Gesamtumsatz am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 75 % bis 80 %.

Wesentlicher Treiber des erzielten Umsatzwachstums ist die kontinuierlich

zunehmende Anzahl der beim Kunden betriebenen Nebenstellen ("Seats"). Die

Zahl der Seats erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 26,6 % auf über 320.000

(Vorjahr: 253.000). Diese positive Entwicklung unterstreicht die

Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die nachhaltige Attraktivität der

Produkte und Services der NFON AG.

Zusätzlich zu den großen operativen Fortschritten 2018 erreichte die NFON AG

in den ersten elf Monaten nach Börsendebüt zentrale Meilensteine ihrer

Wachstumsstrategie. Auf Produktebene wurde mit dem neuen NFON Kernprodukt

Cloudya die Basis für den planmäßigen Ausbau des UCaaS-Produktportfolios

("Unified-Communications-as-a-Service")

gelegt. Zur Fortsetzung der internationalen Expansion wurde im zweiten

Halbjahr 2018 der Markteintritt in Italien vorbereitet und im März 2019

abgeschlossen. Für das zweite Quartal 2019 plant das Unternehmen den

Eintritt im wichtigen französischen Markt. Darüber hinaus übernahm NFON im

stark fragmentierten Markt für Cloudtelefonie zu Jahresbeginn 2019 die

Deutsche Telefon Standard AG (DTS). Durch den Spezialisten für

SIP-Trunk-Technologie wurde das Cloud Produktportfolio der NFON komplementär

ergänzt, womit das Angebot der NFON Gruppe nun einzigartig in Europa ist.

Zudem erhöhte sich mit der Übernahme die Kundenbasis der NFON Gruppe auf

über 370.000 Seats und über 35.000 SIP-Trunk-Channels, zugleich wuchs das

europaweite Partnernetzwerk auf über 2.000 Partner an. Anfang April ernannte

die NFON AG ihren Vice President Sales Thomas Muschalla zusätzlich zum

Geschäftsführer der DTS. Gemeinsam mit deren langjährigen Vorstand Ulrich

Petry bildet er zukünftig das Führungsduo und verantwortet die Bereiche

Vertrieb, Vertriebsunterstützung und Marketing.

Hans Szymanski, CEO und CFO der NFON AG: "In den ersten 11 Monaten nach IPO

haben wir unsere Wachstumsstrategie auf allen Ebenen konsequent umgesetzt.

So haben wir nicht nur unsere selbstgesteckten operativen Ziele erreicht,

sondern auch wichtige strategische Meilensteine in kürzester Zeit

realisiert. Es bleibt daher festzuhalten: Der Markt nimmt unsere Produkte

sehr gut an, wir halten, was wir versprechen und liefern wie angekündigt!

Wir sehen uns daher sehr gut positioniert, um unser Geschäftsmodell weiter

zu skalieren und überproportional zum Markt wachsen zu können. Denn unser

Zeil ist klar: Wir wollen die Nummer 1 für die Telefonie aus der Cloud in

Europa werden."

Für 2019 erwartet der Vorstand den dynamischen Wachstumskurs noch zu

beschleunigen. Grund für die Annahme sind die fortschreitende internationale

Expansion, die abgeschlossene Übernahme der DTS sowie die 2018 erfolgte

Einführung des NFON Kernprodukts Cloudya. Beim Umsatz plant das Unternehmen

daher für 2019 mit einer Wachstumsrate zwischen 40 % und 45 % gegenüber dem

Vorjahr. Der Anteil wiederkehrender Umsätze am Gesamtumsatz soll, betrachtet

auf das Gesamtjahr, zwischen 75 % und 80 % liegen. Hinsichtlich der beim

Kunden betriebenen Seats plant die NFON AG im Gesamtjahr 2019 mit einem

Wachstum in Höhe von mindestens 45 %.

Ab heute steht der vollständig testierte Bericht für das Geschäftsjahr 2018

nicht nur im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung; alle

Informationen sind auch integraler Bestandteile auf der neu gestalteten

Corporate Website. Damit bekräftigt NFON den hohen Stellenwert eines

kontinuierlichen, konsistenten und transparenten Dialogs mit dem

Kapitalmarkt. Ob Print, Digital oder Web-basiert: Bleiben Sie stets

umfänglich über NFON informiert! Besuchen Sie NFON gerne online unter

https://corporate.nfon.com/de/, wir freuen uns über Ihr Feedback!

Finale und testierte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2018 im Überblick:

Mio. EUR 2018 2017 Q4 Q4

2018 2017

Gesamtumsatz 43,0 35,7 20,7 11,8 9,7 21,9

% %

Wiederkehrende Umsätze 34,6 27,8 24,6 9,3 8,0 16,4

% %

Anteil wiederkehrender 80,4 % 77,9 % 79,0 82,8

Umsätze am Gesamtumsatz % %

Nicht-wiederkehrende Umsätze 8,4 7,9 7,0 2,5 1,7 48,5

% %

Anteil nicht-wiederkehrender 19,6 % 22,1 % 21,0 17,2

Umsätze am Gesamtumsatz % %

ARPU blended (EUR) 9,92 10,32 -3,9 9,82 10,72 -8,4

% %

Seats (Anzahl) 320.728 253.360 26,6

%

EBITDA -7,8 -1,0 n/a -1,2 -0,5 n/a

Bereinigtes EBITDA -1,2 0,2 n/a -1,3 0,4 n/a

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Sabina Prüser

Head of Investor Relations

+49 89 45300 134

sabina.prueser@nfon.com

Medienkontakte

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische

Cloud-PBX-Anbieter und zählt über 30.000 Unternehmen in 14 europäischen

Ländern zu seinen Kunden. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige

und verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere

Premium- und Branchenlösungen ergänzen das Portfolio im Bereich

Cloud-Kommunikation. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen

ermöglichen wir es Europas Unternehmen, jeden Tag ein wenig besser zu

werden. NFON ist die neue Freiheit der Businesskommunikation.

https://corporate.nfon.com/de/

Disclaimer

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Mitteilung besprochenen

Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of

1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit

vorheriger Registrierung oder auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem

U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein

öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf

von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien,

Japan oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot rechtswidrig

wäre, dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch indirekten

Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen

Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder

an U.S. Personen bestimmt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Verfügung"),

oder (ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verfügung fallen (jede dieser Personen

nachfolgend eine "Relevante Person"). Die Wertpapiere sind ausschließlich

für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum

Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot

hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen

eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht

aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung

oder ihren Inhalt verlassen.

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung

von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Das Angebot wird ausschließlich durch

und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes, welcher durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde und

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, sowie im Internet auf der Website

der Gesellschaft (https://ir.nfon.com) kostenfrei erhältlich ist, erfolgen.

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere

der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: NFON AG

Machtlfinger Straße 7

81379 München

Deutschland

Telefon: +49 89 453 00 0

E-Mail: info@nfon.com

Internet: www.nfon.com

ISIN: DE000A0N4N52

WKN: A0N4N5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

°