DGAP-News: NEXWAY SCHLIESST REBRANDING AB - FACEBANK AG JETZT GRÖSSTER AKTIONÄR (deutsch)

26.09.2019 / 19:45

NEXWAY SCHLIESST REBRANDING AB - FACEBANK AG JETZT GRÖSSTER AKTIONÄR

Karlsruhe / Paris, 26. September 2019 - Die Nexway AG hat nach der

Umbenennung der asknet AG in Nexway AG und der Integration der französischen

Nexway SAS-Gruppe einen neuen Markenauftritt gelaunched. Das umfasst auch

eine neue Website unter www.nexway.com. Mit einem aggressiven

Go-Market-Ansatz durch ein vereinheitlichtes globales Vertriebsteam und

einem fundierten operativen Marketing unter der neuen Marke Nexway verfolgt

das Unternehmen das Ziel, ein weltweit führender Anbieter von

Commerce-as-a-Service und Merchant-Services zu werden.

Damit endet eine erfolgreiche Transformationsphase, die 2017 begonnen hatte.

Dies umfasste die Neuaufstellung von Vorstand und Aufsichtsrat, bei der

erfahrene Führungskräfte an Bord geholt wurden, um wachstumsfördernde

Veränderungen im Unternehmen umzusetzen. Weitere wichtige Erfolge waren die

Übernahme von Nexway SAS, der Zusammenschluss der beiden Unternehmen und die

Schaffung eines soliden neuen Marktteilnehmers auf dem sehr dynamischen

Markt für E-Commerce und Zahlungsverkehr.

Darüber hinaus hat Facebank AG, eine private Schweizer

Investmentgesellschaft und eine 100%ige Tochtergesellschaft des in den USA

notierten Technologie- und Entertainmentunternehmens Pulse Evolution Group,

Inc. [*] ( www.pulseevolution.com), ihre Beteiligung erhöht und ist nun der

größte Aktionär der Nexway AG. Pulse Evolution hatte am 16. August 2019

einen Aktienkaufvertrag mit dem ehemaligen Mehrheitsaktionär The Native SA

abgeschlossen, um über die Facebank AG deren gesamte Beteiligung zu

erwerben. Nach Abschluss der Transaktion und der Übertragung der Aktien hält

die Facebank über ihre französische Beteiligung StockAccess Holdings SAS

62,62% an der Nexway AG.

Facebank AG ist Teil der Pulse Evolution Group, Inc.* (OTCQB: DGLF), eines

führenden Entwicklers von hyperrealistischen digitalen Humanoiden für

Entertainment, Virtual Reality, Augmented Reality und künstliche

Intelligenz.

Aston Fallen, Aufsichtsratsvorsitzender der Nexway AG, sagt: "Die letzten

Jahre waren eine Zeit tiefgreifender Veränderungen, die mit der Übernahme

der Nexway SAS durch die ehemalige asknet AG ihren Höhepunkt fanden. Mit

unserer neuen Marke und unserem Vertriebsteam werden wir nun auf unsere

Ziele hinarbeiten und damit beginnen, Synergien mit unserem neuen

Mehrheitsaktionär auszuloten, insbesondere im US-Markt, wo Facebank und

seine Partner weitere Beteiligungen im digitalen Bereich halten."

Die Veröffentlichung der Konzernhalbjahreszahlen 2019 der Nexway AG ist für

den 31. Oktober 2019 geplant.

Über Nexway

Nexway AG (vormals asknet AG, www.nexway.com) ist ein führendes Unternehmen

im Bereich E-Commerce und Zahlungsverkehr. Durch die Verbindung von

Technologie und Managed Services bietet die Nexway Group Lösungen für

Software-, Videospiel-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, mit denen

diese ihren Online-Vertrieb weltweit durchführen und ausbauen können.

Nexway-Kunden nutzen Abonnementmodelle, lokale Zahlungsmethoden,

Betrugspräventions-, Partner- und Resellermanagement sowie Customer

Insights, um ihr Einkaufserlebnis zu optimieren und ihr Geschäft auszubauen.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen akademischen Institutionen, Studenten

und Absolventen Dienstleistungen für die Beschaffung und den Vertrieb von

Software an an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Karlsruhe und ist in

Frankfurt notiert (Ticker: NWAY, ISIN: DE000A2E3707).

Medienkontakt

Florian Kirchmann

+49 221 9140-97 0

investors@nexway.com

[*] Hinweis: Das Unternehmen hat eine formelle Namens- und

Handelssymboländerung beantragt, die voraussichtlich in der Woche bis zum

27. September 2019 genehmigt werden wird. Der neue Name des Unternehmens

wird Facebank Group, Inc. lauten, der Handel wird unter dem Symbol FBNK

stattfinden.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nexway AG

Vincenz-Priessnitz-Str. 3

76131 Karlsruhe

Deutschland

Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0

Fax: +49 (0)721 / 964 58-99

E-Mail: info@asknet.de

Internet: www.asknet.de

ISIN: DE000A2E3707

WKN: A2E370

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), München, Stuttgart

