DGAP-News: NEXR Technologies SE: HANSAINVEST nutzt NeXR Seminar für virtuelle Keynote von Gabor Steingart auf FONDSTIQUE 2021 (deutsch)

NEXR Technologies SE: HANSAINVEST nutzt NeXR Seminar für virtuelle Keynote von Gabor Steingart auf FONDSTIQUE 2021

14.12.2021 / 07:30

Berlin, 14. Dezember 2021

Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) hat eine weitere erfolgreiche

Anwendung ihrer virtuellen Konferenzlösung präsentiert. Mit HANSAINVEST

nutzte eine der namhaften Kapitalverwaltungsgesellschaften Deutschlands die

Technologie für die Eröffnungsrede der digitalen Anlegermesse FONDSTIQUE

2021. Als besonderes Highlight eröffnete der renommierte Journalist,

Buchautor, Gründer und Herausgeber der Media Pioneer Publishing AG - Gabor

Steingart - die Messe mit einer Live-Keynote. Dabei trat er mithilfe von

NeXR Seminar als digitaler Avatar an Bord der Virtual-Reality-Umgebung des

Redaktionsschiffs The Pioneer One auf.

Messebesucher hatten gemeinsam mit Gabor Steingart die exklusive Gelegenheit

zu einer kurzen Reise vor die Kulissen globaler Finanzzentren an Bord der

virtuellen The Pioneer One. Darunter der Port of Singapore, die New Yorker

Wall Street und der Deutsche Bundestag in Berlin. In seinem Vortrag

reflektierte Steingart den "Paradigmenwechsel und die Herausforderungen aber

auch Möglichkeiten und Chancen in der Finanz- und Fondsindustrie vor dem

Hintergrund der Digitalisierung".

Für die Eröffnungsrede der FONDSTIQUE 2021 von HANSAINVEST scannte NeXR

Technologies Steingart und erstellte einen personalisierten Avatar, ein

digitales Ebenbild. Zudem entwickelte NeXR Technologies die

Virtual-Reality-Umgebung des Redaktionsschiffs The Pioneer One. So konnten

neben den per Videostream zugeschalteten Teilnehmern bis zu 25 Teilnehmer in

echter Virtual Reality teilnehmen und den Vortrag Gabor Steingarts immersiv

erleben.

Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NeXR Technologies SE: "Wir

freuen uns, dass wir für die FONDSTIQUE 2021 und HANSAINVEST durch den

Einsatz von NeXR Seminar echte Mehrwerte bieten konnten. Konkret reduzieren

wir mit unserer Lösung Reisekosten sowie CO2-Emissionen und tragen so zu

einer nachhaltigen Entwicklung bei. In diesem Zusammenhang liegen wir auf

einer Wellenlänge mit der Redaktion von The Pioneer, deren Redaktionsschiff

vollelektrisch betrieben wird. Konferenzteilnehmer profitieren ebenfalls von

der lebendigen 3D-Darstellung in der VR-Umgebung. Sie sorgt dafür, dass

komplexe Inhalte viel anschaulicher vermittelt werden können als in

konventionellen Konferenzen."

Dr. Jörg W. Stotz, Sprecher der Geschäftsführung von HANSAINVEST: "Mit der

FONDSTIQUE verfolgen wir den Ansatz, Investoren einfach mehr zu bieten.

Daher sind wir bestrebt, uns von Jahr zu Jahr weiter zu entwickeln.

Gemeinsam mit unseren Fondspartnern bieten wir die Möglichkeit, einzigartige

Produkte und innovative Investmentansätze in Nischen- und Spezialthemen

kennenzulernen und sich neben klassischen Vorträgen in Live-Formaten aktiv

zu beteiligen. Passend dazu war die virtuelle Keynote von Gabor Steingart

ein besonderes Highlight, die durch NeXR Technologies ermöglicht wurde. Als

Technologiepartner hat NeXR Technologies unseren Teilnehmern der FONDSTIQUE

2021 damit einen spannenden Ausblick auf die Konferenzen der Zukunft

ermöglicht."

Weitere Informationen zu NeXR Seminar finden Sie unter:

http://nexr-technologies.com/nexr-seminar.

Über HANSAINVEST

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als unabhängige

Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger

Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von

liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in

Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt am

Main präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in

Luxemburg vertreten. Aktuell werden von knapp 300 Mitarbeitenden mehr als

420 Publikums- und Spezialfonds mit einem Bruttofondsvermögen von über 55

Milliarden Euro administriert. Die HANSAINVEST erhielt im Dezember 2020 vom

Fachmagazin TiAM aus dem Finanzenverlag die Auszeichnung "Beste

Service-KVG". (Stand der Daten: 30.11.2021).

Über NeXR Technologies

NeXR Technologies SE ist ein börsennotiertes Unternehmen (XETRA: NXR) mit

Sitz in Berlin, das B2B-Lösungen für die virtuelle Wirtschaft unter Einsatz

von Extended Reality (XR) Technologien anbietet. Im Mittelpunkt seines

Portfolios stehen die Erstellung fotorealistischer 3D-Avatare,

Virtual-Body-Measurement, Virtual-Fitting, Motion-Capture und

Virtual-Reality-Lösungen. Dabei entwickelt NeXR zwei unterschiedliche

Plattformen, die Avatare - so genannte digitale Zwillinge - in

Cloud-Lösungen integrieren: Die Avatar.Cloud bietet Avatare mit präzisen

Body-Measurement- und Imaging-Lösungen in virtuellen Umkleidekabinen und im

Fitness-Tracking. Event.Cloud integriert durch die Unreal Engine Avatare und

Green Screen Capturing in virtuellen Bühnen und Umgebungen. Diese hybriden

technologischen Lösungen werden von unserem Motion-Capture- und

Virtual-Production-Studio entwickelt und live bereitgestellt. So kann NeXR

Technologies vollständig immersive und interaktive Events wie virtuelle

Konzerte, virtuelle Keynotes und virtuelle Bildungsformate realisieren, die

sowohl in der virtuellen Realität als auch auf virtuellen

Produktionsplattformen wie Twitch, TikTok und Youtube, live! gestreamt

werden können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

NeXR Technologies SE

Sven Pauly, CROSS ALLIANCE communication GmbH

sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Telefon: +49 (0) 89 125 09 03-31

