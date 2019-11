DGAP-News: NEC und VAXIMM kündigen Zusammenarbeit zur Entwicklung von personalisierten Neoantigen-Krebsimpfstoffen an (deutsch)

NEC und VAXIMM kündigen Zusammenarbeit zur Entwicklung von personalisierten Neoantigen-Krebsimpfstoffen an

12.11.2019 / 02:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





- Kooperationsvereinbarung für klinische Studien kombiniert NECs hochmoderne

KI-Technologie und VAXIMMs neuartige orale T-Zell-Immuntherapie-Plattform

- NEC wird sich über ein Investment an VAXIMM beteiligen

Tokyo (Japan), Basel (Schweiz) und Mannheim (Deutschland), 12. November 2019

- Die NEC Corporation (NEC; TSE: 6701), ein führendes Unternehmen in der IT-

und Netzwerktechnologie, und die VAXIMM AG, ein schweizerisch/deutsches

Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung oraler

T-Zell-Immuntherapien spezialisiert ist, gaben heute die Unterzeichnung

einer strategischen Kooperationsvereinbarung für klinische Studien und eine

Beteiligungsvereinbarung zur Entwicklung von neuartigen personalisierten

Neoantigen-Krebsimpfstoffen begannt.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung, die für beide Parteien nicht

exklusiv ist, wird NEC die Finanzierung einer klinischen Phase 1-Studie

übernehmen. NEC und VAXIMM werden gemeinsam personalisierte Krebsimpfstoffe

entwickeln und dafür NECs Neoantigen-Vorhersagesystem auf Basis einer

hochmodernen Technologie für künstliche Intelligenz (KI) und VAXIMMs

firmeneigene T-Zell-Immuntherapieplattform einsetzen. Die Impfstoffe sollen

in einer klinischen Phase 1-Studie in verschiedenen soliden Tumoren

untersucht werden. VAXIMM wird für die Durchführung der klinischen Studie

verantwortlich sein, die voraussichtlich 2020 initiiert wird.

NEC hat eine Option für die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte an dem

Programm weltweit, insbesondere Japan, aber mit Ausnahme von China und

anderen asiatischen Ländern.

Osamu Fujikawa, Senior Vice President der NEC Corporation, sagte: "Krebs

wird weiterhin als eine der schwierigsten Herausforderungen im

Gesundheitswesen eingestuft, und es werden weltweit jährlich Millionen neuer

Krebsfälle diagnostiziert. Die Kerntechnologie von NEC ist für die

Entwicklung personalisierter Medizin gut positioniert, und wir sind fest

entschlossen, effektive Behandlungen für Krebspatienten bereit zu stellen.

Wir freuen uns, mit VAXIMM zusammenzuarbeiten, um für jeden einzelnen

Patienten die optimale Immuntherapie zu entwickeln."

Dr. Heinz Lubenau, Chief Operating Officer und Mitgründer von VAXIMM,

kommentierte: "Wir freuen uns sehr über diese Allianz mit NEC und deren

starke Unterstützung. Die neue

KI-Technologie ermöglicht nicht nur die Identifizierung, sondern auch die

Priorisierung von Neoantigenen des einzelnen Patienten. Dadurch könnte jeder

Patient eine optimale und individuelle Behandlung erfahren. Sobald die

Information über die Neoantigene des Patienten verfügbar ist, können wir

unsere Technologie anwenden, um schnellstmöglich einen personalisierten

Impfstoff herzustellen. Aktuell nimmt die individualisierte Therapie eine

Vorreiterrolle in der Krebsbehandlung ein, und wir freuen uns, mit dieser

Zusammenarbeit einen wesentlichen Beitrag zu diesem wegweisenden Ansatz zu

leisten."

Anmerkungen:

Über das KI Drug Development Business von NEC

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

https://www.nec.com/en/global/solutions/ai-drug/

Über NECs Neoantigen-Vorhersagesystem

NECs Neoantigen-Vorhersagesystem nutzt die firmeneigene Künstliche

Intelligenz, die mit den Bioinformatik-Pipelines von NEC OncoImmunity AS

kombiniert wird. Sie ist damit das führende Neoantigen-Vorhersagesystem in

diesem Bereich. NEC wertet Kandidaten-Neoantigene umfassend aus, so dass die

zahlreichen Kandidaten-Neoantigene, die an einem einzigen Patienten

identifiziert werden, effektiv priorisiert werden können.

Pressemitteilung:

NEC acquires Norwegian bioinformatics company, OncoImmunity AS

https://www.nec.com/en/press/201907/global_20190729_01.html

Über NEC Corporation

NEC Corporation ist ein führendes Unternehmen für die Integration von IT und

Netzwerktechnologien, wovon Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt

profitieren. Die NEC Group bietet weltweit "Solutions for Society" an, die

die Sicherheit, Sicherheitseffizienz und Gleichberechtigung in der

Gesellschaft fördern. Unter der Unternehmensbotschaft "Orchestrating a

brighter world" will NEC dazu beitragen, eine Vielzahl von herausfordernden

Themen zu lösen und neue soziale Werte für die sich verändernde Welt von

morgen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.nec.com.

NEC is a registered trademark of NEC Corporation. All Rights Reserved. Other

product or service marks mentioned herein are the trademarks of their

respective owners. (c)2019 NEC Corporation.

Über VAXIMM

Die VAXIMM AG ist ein privates, schweizerisch/deutsches

Biotechnologie-Unternehmen, das orale T-Zell-Vakzine als aktive

Immuntherapien für Krebspatienten entwickelt. VAXIMMs Impfstoff-Plattform

basiert auf abgeschwächten, sicheren und oral verabreichten Bakterien, die

modifiziert zur Stimulation der patienteneigenen zytotoxischen T-Zellen

eingesetzt werden, um tumor-spezifische Strukturen gezielt anzugreifen. Zur

Pipeline von VAXIMM gehören sich ergänzende Produktkandidaten, die sich auf

verschiedene Tumorstrukturen richten. Der am weitesten fortgeschrittene

Produktkandidat VXM01 aktiviert Killerzellen, die sich gegen das

tumor-spezifische Gefäßsystem und bestimmte, die Immunantwort unterdrückende

Zellen richten, und erhöht damit die Infiltration von Immunzellen in soliden

Tumoren. VXM01 befindet sich derzeit in der klinischen Entwicklung für die

Behandlung verschiedener Tumorarten, darunter Hirntumore. VAXIMM verfügt

außerdem über ein Neoantigenprogramm (VXM NEO), das sich derzeit in der

präklinischen Entwicklung befindet. Die Plattform des Unternehmens

ermöglicht eine schnelle Generierung und Bereitstellung personalisierter

T-Zell-Krebsimpfstoffe und könnte wichtige Probleme anderer

Neoantigen-Ansätze lösen. VAXIMM hat eine Kooperationsvereinbarung mit China

Medical System Holdings (CMS), die CMS die vollen Rechte an den bestehenden

Programmen von VAXIMM in China und anderen asiatischen Ländern (außer Japan)

gewährt. Zu den Investoren von VAXIMM gehören bisher: BB Biotech Ventures,

BioMed Partners, CMS, M Ventures und Sunstone Capital. Die VAXIMM AG hat

ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft

VAXIMM GmbH mit Sitz in Mannheim ist für die operative Durchführung der

Entwicklung verantwortlich. Für weitere Information besuchen Sie bitte:

www.vaximm.com.

Kontakt Media Anfragen

NEC Corporation NEC Corporation

AI Drug Development Division Joseph Jasper

E-Mail: [1]contact@aidd.jp.nec.com Tel: +81 3 3798 6511

E-Mail: [1]j-jasper@ax.jp.nec.com

1. mailto:contact@aidd.jp.nec.com

1. mailto:j-jasper@ax.jp.nec.com

VAXIMM AG MC Services AG

Dr. Heinz Lubenau Katja Arnold, Laurie Doyle

Tel: +49 621 8359 687 0 Tel: +49 89 210228 0

E-Mail: [1]info@vaximm.com E-Mail: [1]vaximm@mc-services.eu

1. mailto:info@vaximm.com 1. mailto:vaximm@mc-services.eu

°