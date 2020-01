DGAP-News: NEAG weiter auf europäischem Expansionskurs (deutsch)

NEAG weiter auf europäischem Expansionskurs

^

DGAP-News: NEAG Norddeutsche Energie AG / Schlagwort(e): Expansion/Ankauf

NEAG weiter auf europäischem Expansionskurs

30.01.2020 / 09:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

NEAG weiter auf europäischem Expansionskurs

Die NEAG Norddeutsche Energie AG kauft Windpark in den französischen

Ardennen

Hamburg, 30. Januar 2020 - Die NEAG Norddeutsche Energie AG erweitert zum

Januar 2020 mit dem Erwerb des voll operativen Windparks Bourcq-Contreuve in

der Nähe von Vouziers ihr Onshore-Windenergieportfolio in Westeuropa.

Verkäufer war die Windstrom France, ein Unternehmen der WindStrom-Gruppe.

Nach der Transaktion verfügt die NEAG derzeit im Bereich der

Onshore-Windkraft über Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von

mehr als 300 MW; der jährliche Energieertrag beläuft sich auf über 400 GWh.

Der erworbene Windpark umfasst 2 Windenergieanlagen des Typs Vestas V117 mit

einer Nennleistung von jeweils 3 MW. Der Windpark wurde zum 01.01.2019 in

Betrieb genommen und fundamentiert die Ausrichtung der NEAG, Technologien

aller namhaften Hersteller je Investment-Portfolio durchdacht zu bündeln.

Der Windpark Bourcq ist bereits der dritte Windpark des Hamburger

Energieerzeugers in Frankreich. Die NEAG ist in Deutschland und Frankreich

tätig und plant derzeit auch Beteiligungen in den Baltics sowie in Schweden.

Christian Bähringer, Vorstand der NEAG Norddeutschen Energie AG: "Mit dem

Erwerb des Windparks Bourcq stellen wir unter Beweis, dass wir uns den

derzeit ungünstigen politischen Rahmenbedingungen der Energiepolitik in

Deutschland bereits angepasst haben und unsere langjährige Expertise als IPP

auch im Ausland ausspielen können."

Über die NEAG:

Der auf Erneuerbare Energien spezialisierte Renewable Energy Investor und

Asset Manager erweitert mit dem Erwerb des Windparks Bourcq in Frankreich

sein Windenergieportfolio. Als 2016 in Hamburg gegründeter unabhängiger

Energieerzeuger (IPP) verfügt die NEAG Norddeutsche Energie AG nun über

Assets under Management in Höhe von rund 350 Mio. Euro. Geplant ist in

diesem Jahr zudem die strategische Erweiterung und Diversifizierung des

Asset Portfolios durch selektive Investments im Bereich Photovoltaik sowie

eine signifikante Ausweitung des Bestands an Onshore

Windenergie-Investments. Die Stromproduktion des Unternehmens belief sich

2019 auf insgesamt über 400 Gigawattstunden. Kapitalgeber der von der NEAG

initiierten Investitionsvehikel sind institutionelle Investoren mit Fokus

auf langfristige und stabile Cashflows sowie einem langfristigen Interesse

an Investitionen in professionell gemanagte Anlagen in Erneuerbare Energien.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ne-ag.com.

Pressekontakt:

NEAG Norddeutsche Energie AG

Marcus Hanke

Am Kaiserkai 69

20457 Hamburg

+49 (0)40 . 8000 845 48

www.ne-ag.com

info@ne-ag.com

---------------------------------------------------------------------------

30.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

964047 30.01.2020

°