DGAP-News: NEAG sichert sich Finanzierung zum Ausbau ihres französischen Windparkportfolios (deutsch)

NEAG sichert sich Finanzierung zum Ausbau ihres französischen Windparkportfolios

04.09.2020 / 15:00

Der Hamburger Stromerzeuger NEAG Norddeutsche Energie AG sichert sich eine

Zwischenfinanzierung in Höhe von 14 Mio. Euro für die Errichtung des

französischen Windparks Noyal-Muzillac mit 10,5 MW. Bei der Koordination des

Finanzierungsprozesses wurde NEAG von dem Financial Advisor Capcora

unterstützt.

Der in der Bretagne gelegene Windpark Noyal-Muzillac soll im ersten Quartal

2021 in Betrieb gehen. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Nach

Fertigstellung werden mehr als 10% der Gesamtstromproduktion der NEAG

Norddeutschen Energie AG in Frankreich erzeugt. Die Gesamtleistung der drei

Windenergieanlagen vom Typ eno 126 beträgt 10,5 MW. Nach seiner Errichtung

soll der Windpark über 29 Millionen kWh Strom pro Jahr produzieren und kann

somit ca. 6.000 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen.

Die Finanzierung, die in Form einer französischen Inhaberschuldverschreibung

auf Ebene der SPV strukturiert wurde, wurde von einem in Frankreich

ansässigen Debt Fund zur Verfügung gestellt.

Aus strategischen Gründen im Zusammenhang mit COVID-19 hat sich NEAG

entscheiden die Finanzierung der Bauphase von der Endfinanzierung zu

trennen. Die Anschlussfinanzierung in Form einer klassischen

Projektfinanzierung ist ebenfalls bereits gesichert.

"Es freut uns, dass die Finanzierung eines weiteren französischen Windparks

unseres Konzerns sichergestellt ist - was in diesen unsicheren Zeiten keine

Selbstverständlichkeit darstellt. Zudem greifen wir bei der

Zwischenfinanzierung erneut auf die Expertise eines Debt Funds zurück, was

sich bereits in der Vergangenheit als ein Erfolgsfaktor in der Finanzierung

herausgestellt hat", so Christian Bähringer, Vorstand der NEAG.

"Das ist bereits unsere zweite französische Transaktion in diesem Jahr. Wir

freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit NEAG auf ein weiteres Land

ausweiten konnten.", so Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora.

Über NEAG Norddeutsche Energie AG:

Die NEAG Norddeutsche Energie AG ist ein auf Erneuerbare Energien

spezialisierter Infrastruktur-Investor und Asset Manager. Als 2016 in

Hamburg gegründeter unabhängiger Energieerzeuger (IPP) verfügt die NEAG

Norddeutsche Energie AG über Assets under Management in Höhe von rund 350

Mio. Euro. Die Stromproduktion des Unternehmens belief sich 2019 auf

insgesamt über 400 Gigawattstunden. Kapitalgeber der von der NEAG

initiierten Investitionsvehikel sind institutionelle Investoren mit Fokus

auf langfristige und stabile Cashflows sowie einem langfristigen Interesse

an Investitionen in professionell gemanagte Anlagen in Erneuerbare Energien.

www.ne-ag.com

Über Capcora:

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und

beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und

Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus

stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von

gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung

von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien

(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative

Finanzierungsquellen.

www.capcora.com

°