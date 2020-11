DGAP-News: NEAG erhält Finanzierung für Onshore Windprojekte: Eine Fazilität für unterschiedliche Projektstadien (deutsch)

NEAG erhält Finanzierung für Onshore Windprojekte: Eine Fazilität für unterschiedliche Projektstadien

03.11.2020 / 09:00

Der Hamburger Stromerzeuger NEAG Norddeutsche Energie AG ("NEAG") sichert

sich eine innovative Finanzierungsmöglichkeit für Onshore Windprojekte in

der Entwicklungsphase, im Bau befindliche Projekte sowie ein Portfolio

bestehend aus Bestandsprojekten. Die revolvierende Kreditfazilität in Höhe

von EUR 35 Mio. beinhaltet sowohl vorrangige fremdkapitalähnliche als auch

Mezzanine-Elemente und wurde auf der Ebene der neu gegründeten

Holdinggesellschaft NEAG Norddeutsche Energie Development GmbH ausgereicht.

Capcora war als exklusiver Financial Advisor verantwortlich für die

Strukturierung und Beschaffung der Mittel.

Das Finanzierungskonstrukt besteht aus drei verschiedenen Tranchen mit

unterschiedlicher Mittelverwendung. Ein Teil der Mittel fließt in

Entwicklungsprojekte in Deutschland, Frankreich und Belgien mit einer

erwarteten Gesamtkapazität von ca. 300 MW. Ein weiterer Topf dient zur

Zwischenfinanzierung von deutschen Windprojekten im Bau. Die letzte Tranche

wird auf Basis von operativen Projekten ausgereicht.

Das Einzigartige an der Finanzierungsstruktur ist, dass sie drei Arten von

Projekten in einer einzigen Fazilität abdeckt. Darüber hinaus wurde die

Finanzierung in Form einer revolvierenden Linie strukturiert, die den

Austausch von Projekten während der Finanzierungslaufzeit von 3 Jahren

ermöglicht.

"Eine derart strukturierte und auf die Bedürfnisse eines IPP zurecht

geschnittene Fazilität, ist im Markt bislang noch nicht Usus. Wir freuen uns

sehr, eine solch innovative Finanzierungsfazilität mit den ausgewiesenen

Spezialisten von Capcora entwickelt zu haben, die unsere unterschiedlichen

Finanzierungserfordernisse sehr genau berücksichtigt. Mit diesem Instrument

können wir das Wachstum unseres Portfolios in Deutschland und in den Benelux

Ländern in verschiedener Hinsicht beschleunigen. Zum einen können wir

unseren Bedarf an Eigenkapital in den verschiedenen Phasen der Akquisition

begrenzen. Zum anderen können wir Projekte problemlos ersetzen, die

Liquidität in Richtung der Projekte mit dem größten Bedarf steuern, und

zeitgleich Tranchen flexibel zurückführen oder neu einsetzen, ganz unseren

Erfordernissen entsprechend.", erklärt Christian Bähringer, Mitglied des

Vorstandes der NEAG.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit NEAG mit der Implementierung

einer weiteren wegweisenden Transaktion auszubauen. Die Kombination des

Instruments einer revolvierenden Fazilität, die sowohl Greenfield als auch

Brownfield Projekte umfasst, ist ziemlich einzigartig auf dem Markt und

unterstreicht unsere Expertise bei der Strukturierung von innovativen und

komplexen Finanzierungslösungen ", sagt Bernhard Hofmann, Senior Vice

President bei Capcora.

Über NEAG Norddeutsche Energie AG:

Die NEAG Norddeutsche Energie AG ist ein auf Erneuerbare Energien

spezialisierter Infrastruktur-Investor und Asset Manager. Als 2016 in

Hamburg gegründeter unabhängiger Energieerzeuger (IPP) verfügt die NEAG

Norddeutsche Energie AG über Assets under Management in Höhe von rund 350

Mio. Euro. Die Stromproduktion des Unternehmens belief sich 2019 auf

insgesamt über 400 Gigawattstunden. Kapitalgeber der von der NEAG

initiierten Investitionsvehikel sind institutionelle Investoren mit Fokus

auf langfristige und stabile Cashflows sowie einem langfristigen Interesse

an Investitionen in professionell gemanagte Anlagen in Erneuerbare Energien.

www.ne-ag.com

Über Capcora

Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und

beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und

Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus

stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von

gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung

von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien

(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative

Finanzierungsquellen.

www.capcora.com

