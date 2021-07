DGAP-News: NASCO Energie & Rohstoff AG: Produktionsstart bei weiterem Heliumfeld (deutsch)

NASCO Energie & Rohstoff AG: Produktionsstart bei weiterem Heliumfeld

NASCO Energie & Rohstoff AG: Produktionsstart bei weiterem Heliumfeld

29.07.2021

NASCO AG: Produktionsstart bei weiterem Heliumfeld

Hamburg, 29. Juli 2021 - Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO), ein

Rohstoff-Spezialist mit Sitz in Hamburg, nimmt ein weiteres Heliumfeld in

Produktion.

Im letzten Schritt wurde ein direkter Zugang an die Spezialraffinerie,

Lisbon Gas Plant, in Utah hergestellt. Eigentümer und Betreiber ist die

Firma Paradox Midstream, LLC (Paradox) mit der zuvor bereits ein

Abnahmevertrag geschlossen wurde.

Der Heliumanteil im Rohgas beim Boundary Butte Feld beträgt mehr als 1%.

Vertragsgemäß nimmt Paradox alle im Rohgas enthaltenen Rohstoffe ab, dazu

gehören neben dem Helium auch Erdgas und Erdgaskondensate. Diese werden in

der Raffinerie aufbereitet und an regionale Abnehmer verkauft.

Das Helium mit einem Reinheitsgrad von 99,99% verkauft die NASCO zu

Spotmarktkonditionen und erzielt dadurch deutlich höhere Abnahmepreise.

Boundary Butte hat mit zwei tiefer gelegenen Gaslagerstätten zusätzliches

Entwicklungspotential. Beide Lagerstätten sind bereits auf Helium getestet.

Der Heliumanteil im Rohgas liegt dort bei 1-2%.

Mit der Inbetriebnahme des zweiten Heliumfelds ist die NASCO mit Abstand der

größte Heliumproduzent in der an Helium reichen Four Corners Region und

festigt somit Ihre Position als einer der größten Heliumproduzenten der USA.

"Die langfristige Produktionsaufnahme unseres zweiten Heliumfelds zu

attraktiven Abnahmebedingungen ermöglicht es der NASCO das Heliumfeld

Boundary Butte mit 9 Milliarden Kubikfuß Helium an nachgewiesenen und in

Produktion gesetzten Reserven (1P) sowie zweit weiteren Helium führenden

Lagerstätten dauerhaft zu entwickeln und das gesamte Potential dieses Feldes

ausschöpfen zu können. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Paradox,

die erhebliche Investitionen in Ihre Separationsanlagen und das

Pipelinenetzwerk getätigt und damit die Produktionsaufnahme ermöglicht

haben", so der CEO der NASCO Energie & Rohstoff AG, Jan Warstat.

NASCO - bestens positioniert im größten Rohstoffmarkt der Welt

Die NASCO Energie & Rohstoff AG investiert seit 2014 zielgerichtet in den

Ausbau ihrer Helium-Aktivitäten, die sich bisher auf die Standorte

Dineh-Bi-Keyah (DBK) im Nord-Osten von Arizona und Boundary Butte, Utah, der

sogenannten "Four-Corner-Region" der USA konzentrieren. Besonderheit: Die

Lagerstätte hat einen überdurchschnittlich hohen - und weltweit sehr

seltenen - Heliumanteil im Rohgas von mehr als fünf Volumenprozent. Zum

Vergleich: 0,5 Volumenprozent gelten als Untergrenze für eine wirtschaftlich

lohnende Förderung.

An den DBK und Boundary Butte Gas- und Heliumfeldern in Arizona und Utah ist

NASCO Mehrheitsanteilseigner. Die Firma hält 60-80% der Konzessionen und

kontrolliert 80% der Operatorfirma, Capitol Operating Group, LLC.

Helium - weltweit steigende Nachfrage

Das Edelgas Helium ist weltweit immer begehrter, aber auf der Erde nur

begrenzt verfügbar. Folge: Die Helium-Preise steigen kontinuierlich. Die USA

sind der größte Markt für Helium, gefolgt von Asien und Europa. Wirtschaft

und Wissenschaft weltweit benötigen Helium für vielfältige

Einsatzmöglichkeiten: - vornehmlich als Kältemittel für Tiefsttemperaturen

(z.B. zur Kühlung von supraleitenden Magneten in der

Magnetresonanztomographie), als Schweiß- und Schneidemittel, als

Lecksuchgas, als Treibgas für KFZ-Airbags, als Traggas für Luftschiffe und

Ballone oder als Atemgaszusatz für Taucher. Zudem spielt es eine

entscheidende Rolle bei der Erforschung neuer Technologien.

Ü B E R N A S C O

Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) mit Sitz Hamburg und operativer

Tätigkeit in den USA ist einer der wenigen deutschen Produzenten auf dem

Weltmarkt für Helium. Das Unternehmen akquiriert, entwickelt und betreibt

Helium-Lagerstätten in den USA, dem größten Rohstoffmarkt der Welt. Dort

besitzt NASCO an fünf Standorten in vier US-Bundesstaaten plus Offshore im

Golf von Mexico eigene Förderkonzessionen für Helium sowie für Rohöl und

Erdgas. Helium-Kunden sind US-Raffinerien sowie Industriegaskonzerne, die

das Edelgas raffinieren und an Endkunden weiterverkaufen. Mit Praxair, dem

führenden Industriegaskonzern Amerikas, besteht ein langfristiger

Abnahmevertrag.

K O N T A K T

Investor Relations

NASCO Energie & Rohstoff AG

Mittelweg 110 - 20149 Hamburg

Telefon 040 2261 63041

Mail ir@nasco.ag

