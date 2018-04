DGAP-News: Mynaric verkündet exklusive Partnerschaft mit Leti zur Weiterentwicklung seiner bahnbrechenden Laserkommunikationsprodukte (deutsch)

Mynaric verkündet exklusive Partnerschaft mit Leti zur Weiterentwicklung seiner bahnbrechenden Laserkommunikationsprodukte

- Exklusivvertrag positioniert Mynaric als führenden Technologielieferanten

für weltweit geplante Konstellationsnetze aus mehreren hundert miteinander

verbundenen Flugzeugen, Drohnen und Satelliten.

- Durch die Zusammenarbeit mit dem renommierten französischen

Forschungsinstitut werden Laserkommunikationsprodukte von Mynaric bald noch

leistungsstärker und können gleichzeitig noch günstiger produziert werden.

- Die technologische Entwicklung wird die Wirtschaftlichkeit der

Laserkommunikation erhöhen und die Durchsetzung der Technologie im Markt

beschleunigen.

München, 06.04.2018 - Mynaric gibt heute die Vereinbarung einer exklusiven

Partnerschaft mit Leti bekannt. Gemeinsam mit dem renommierten französischen

Forschungsinstitut der CEA Tech, wird Mynaric die Entwicklung der

Schlüsseltechnologie der Hochgeschwindigkeitskommunikation weiter

vorantreiben.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die nächste Generation von Avalanche

Photodioden (APD) für Telekommunikationssysteme, mit denen Mynarics

Laserterminals seine bisher erreichten Rekordwerte noch weit übertreffen

wird.

Die Entwicklung ist ein signifikanter Meilenstein und erhöht maßgeblich die

Attraktivität von Mynarics Laserkommunikationsprodukten für große

Technologieunternehmen, die Satelliten- und Höhenkonstellationen bestehend

aus Hunderten - und in einigen Fällen Tausenden - Einheiten aufbauen

möchten. Die exklusive Vereinbarung positioniert Mynaric als führenden

Lieferanten für Konstellationsnetze aus mehreren hundert miteinander

verbundenen Flugzeugen, Drohnen und Satelliten.

Firmen im Aufbau dieser Konstellationen - sowohl im Weltraum, in der

Stratosphäre wie auch in der kommerziellen Luftfahrt - können zahlreiche

Vorteile durch dieses wichtige Upgrade der Laserkommunikationssysteme von

Mynaric erwarten, da die Technologie erhebliche Verbesserungen hinsichtlich

der Kommunikationsreichweite bringt und zu einer deutlichen Verringerung der

Systemkomplexität beitragen kann. Wichtig für die Luft- und

Raumfahrtindustrie ist, dass diese reduzierte Systemkomplexität die

Produktionskosten, Größe, Gewicht und Stromverbrauch der

Laserkommunikationseinheiten von Mynaric verringert und damit die

Wirtschaftlichkeit und Marktreichweite der Laserkommunikation erhöht.

Joachim Horwath, Gründer, Vorstandsmitglied und technischer Leiter von

Mynaric stellt fest: "Mit dieser Schlüsseltechnologie erreichen wir Sphären

der Miniaturisierung und überwinden Distanzen, die bisher undenkbar und

unerreichbar waren. Durch diese technologische Grenzverschiebung werden

grundlegend neue Möglichkeiten eröffnet, und die unterzeichnete Vereinbarung

positioniert uns als exklusiven Lieferanten für diese revolutionäre

Technologie der Hochgeschwindigkeitskommunikation."

Von der Zusammenarbeit profitieren beide Organisationen in hohem Maße:

Mynaric dank der technologischen Vorteile, die kostengünstigere und

einfachere Produkte ermöglichen und so den Aufbau der Serienproduktion

unterstützen; Leti kann wiederum erfolgreich eine einzigartige

technologische Entwicklung in die Marktreife überführen.

Dr. Ludovic Poupinet, Leiter der Optik- und Photonikabteilung bei Leti,

sagt: "Leti ist bereits für seine führende Rolle im Bereich F&E der

integrierten Photonik für Telekommunikation und Datenkommunikation

insbesondere für optische Hochgeschwindigkeitsgeräte und -schaltungen

bekannt. Mynaric ist ein schnell wachsendes, dynamisches Unternehmen für

drahtlose Laser-Kommunikationssysteme und wendet sich nun an Kunden und

Lieferanten von Weltrang. Diese Zusammenarbeit ist daher eine

Win-Win-Chance, die das Renommee von Leti auf das zukunftsträchtige Gebiet

der optischen Freiraumkommunikation ausdehnen und den Weg für die

industrielle Verwertung unserer einzigartigen

IR-Single-Element-APD-Technologie auf Basis von HgCdTe ebnen wird".

Dr. Johan Rothman, Wissenschaftler im Bereich Detektorphysik bei Leti, fügt

hinzu: "Die Zusammenarbeit mit Mynaric ist eine großartige Gelegenheit, die

Entwicklung von HgCdTe APDs voranzutreiben, um die erforderliche

Geschwindigkeit für Telekommunikation mit hoher Datenrate zu erreichen. Die

Demonstration dieser Leistung eröffnet eine wichtige wirtschaftliche

Perspektive und den Weg zu einer schnellen Kommerzialisierung der

Detektoren. Sie wird darüber hinaus die Markteinführung von Detektoren

beschleunigen, die für wissenschaftliche Anwendungen wie atmosphärisches

LIDAR und Spektroskopie optimiert sind."

Die von Leti entwickelte beispiellose Hochleistungs-Fotodiode bietet eine

mindestens zehnmal höhere Empfindlichkeit als bisher existierende Dioden.

Das ermöglicht mehr als die Verdoppelung der aktuellen Verbindungsreichweite

oder eine erhebliche Vereinfachung der Systeme.

Dr. Wolfram Peschko, CEO von Mynaric, kommentiert: "Die Zusammenarbeit

zwischen Mynaric und Leti unterstreicht die Bedeutung unserer gemeinsamen

Kreativität, wenn es darum geht, bereits sehr erfolgreiche technische

Produkte auf dem Weg zur Ausstattung von Konstellationen, die eine globale

Internetanbindung ermöglichen, leistungsfähiger, erschwinglicher und

unverzichtbarer zu machen. Durch die Diversifizierung unserer

Technologiepartnerschaften - ergänzt durch Letis jahrelange Forschung und

Erfahrung zusätzlich zu unserer langjährigen Partnerschaft mit dem Deutschen

Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) - können wir unsere Produkte weiter

verbessern und die Kommerzialisierung und Serialisierung der

Laserkommunikationsprodukte, die der Markt benötigt, priorisieren."

Über Mynaric

Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Aufbau

von dynamischen Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den

Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und

Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen mit hoher

Geschwindigkeit über lange Strecken kabellos zu übermitteln.

Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger

Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend

auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder

logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft

erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und

Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laser-kommunikationsprodukten ist Mynaric

als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert.

Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com

Über Leti

Leti, ein Technologieforschungsinstitut der CEA Tech, ist ein globaler

Technologieführer im Bereich Miniaturisierungstechnologien, die

intelligente, energieeffiziente und sichere Lösungen für die Industrie

ermöglichen. Leti (gegründet 1967) ist Pionier der Mikro- und

Nanotechnologie und entwickelt maßgeschneiderte Anwendungslösungen für

globale Unternehmen, KMUs und Start-ups. Leti stellt sich kritischen

Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Energie und digitale

Migration. Von Sensoren bis zu Datenverarbeitungs- und Computerlösungen -

Letis multidisziplinäre Teams verfügen über fundiertes Fachwissen und

erstklassige Ausstattung zur Vorbereitung der Industrialisierung. Mit mehr

als 1.900 Mitarbeitern, einem Portfolio von 2.700 Patenten, gut 8.500 m²

Reinraumfläche und einer klaren IP-Politik hat das Institut seinen Sitz in

Grenoble, Frankreich, und unterhält Büros im Silicon Valley und in Tokio.

Leti hat 60 Start-ups ins Leben gerufen und ist Mitglied im Netzwerk der

Carnot-Institute. Folgen Sie uns auf www.leti-cea.com und @CEA_Leti.

CEA Tech ist der Technologieforschungszweig der französischen Alternative

Energies and Atomic Energy Commission (CEA), ein wichtiger Akteur in den

Bereichen innovative Forschung & Entwicklung, Verteidigung & Sicherheit,

Kernenergie, technologische Forschung für die Industrie und

Grundlagenforschung, der von Thomson Reuters als die zweitinnovativste

Forschungsorganisation der Welt bezeichnet wird. CEA Tech nutzt eine

einzigartige, innovationsgetriebene Kultur und unübertroffenes Fachwissen,

um neue Technologien für die Industrie zu entwickeln und zu verbreiten, die

dazu beitragen, High-End-Produkte zu entwickeln und einen Wettbewerbsvorteil

zu schaffen.

Weitere Informationen: www.leti-cea.com

Kontakt:

Sven Meyer-Brunswick

Mynaric AG

Friedrichshafener Str. 3

82205 Gilching

+49 8105 77705 - 178

s.meyer-brunswick@mynaric.com

www.mynaric.com

