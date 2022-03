DGAP-News: Mynaric stellt auf der SATELLITE 2022 aus, präsentiert und hält Live-Demo (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Mynaric stellt auf der SATELLITE 2022 aus, präsentiert und hält Live-Demo

Mynaric stellt auf der SATELLITE 2022 aus, präsentiert und hält Live-Demo

21.03.2022

Mynaric zeigt Demonstration einer bidirektionalen optischen Verbindung

LOS ANGELES, 21. März 2022 - Mynaric wird auf der SATELLITE 2022 vom 21. bis

24. März ausstellen und zum ersten Mal eine öffentliche Produktdemonstration

unseres HAWK Optical Communication Terminal zeigen. In der Ausstellungshalle

A & B - Stand 849 - werden die Führungskräfte und Vertriebsteams von Mynaric

zur Verfügung stehen, um über Laserkommunikationslösungen für Raumfahrt-,

Luftfahrt- und Bodenanwendungen zu sprechen. Das Führungsteam wird außerdem

während der gesamten Messe aktiv an Diskussionsrunden teilnehmen.

"Wir freuen uns jedes Jahr auf die SATELLITE, da sie ein wichtiges Ereignis

für die gesamte Branche ist und die neuesten Innovationen in der

Raumfahrttechnologie und -forschung präsentiert", so Bulent Altan, CEO von

Mynaric. "Diese Messe gibt uns die Möglichkeit, mit unseren Kollegen und

Kunden in Kontakt zu treten und unsere Mission der globalen Konnektivität

voranzutreiben".

Mynaric nutzt seine HAWK-Terminals, die für den Flugbetrieb geeignet sind,

und wird seine Technologie auf der SATELLITE erstmals öffentlich in Aktion

zeigen. In seiner Live-Demonstration einer bidirektionalen optischen

10-Gbps-Verbindung wird Mynaric die stabile und zuverlässige Verbindung

zwischen zwei miteinander verbundenen HAWK-Terminals vorführen. Dieses

bidirektionale und synchrone Kommunikationsterminal ist für Luft-Luft- und

Luft-Boden-Anwendungen optimiert.

"Wir freuen uns darauf, mit unserer HAWK-Demonstration den Bekanntheitsgrad

unserer Produkte zu erhöhen, die zu einem integralen Bestandteil von

Konnektivitätsstrategien auf der ganzen Welt werden", sagte Tina Ghataore,

Chief Commercial Officer von Mynaric. "Indem wir unsere skalierbaren,

zuverlässigen und erschwinglichen Produkte auf der SATELLITE ausstellen,

freuen wir uns darauf, bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und neue

aufzubauen."

Neben dem Stand und der Vorführung des Unternehmens werden sowohl Bulent

Altan als auch Tina Ghataore auf der SATELLITE 2022 als Redner auftreten und

ihr Fachwissen über die Zukunft der Satellitenindustrie und der

Laserkommunikation weitergeben.

Bulent Altan wird am Montag, dem 21. März, von 15.15 bis 16.15 Uhr auf einer

Podiumsdiskussion zum Thema "Laser, RF und die Zukunft der

Inter-Satellitenverbindungen" sprechen.

Tina Ghataore wird in der allgemeinen Eröffnungssitzung am Dienstag, den 22.

März von 9:00-10 Uhr sprechen. Die Sitzung "A Defining Era for the Satellite

Industry" wird den Ton für die gesamte Branchenveranstaltung und die

Ereignisse des nächsten Jahres vorgeben.

Tina Ghataore wird außerdem am Donnerstag, den 24. März von 10:15-11:30 Uhr

auf einer Podiumsdiskussion zum Thema "Wie sich führende Unternehmen der

Satellitenbranche auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten" sprechen.

Tina Ghataore ist auch für den Via Satellite's Satellite Executive of the

Year nominiert, die prestigeträchtigste Auszeichnung der Branche, die an

Führungskräfte verliehen wird, die einen bedeutenden Beitrag zu den globalen

Satellitenmärkten, Technologien, Geschäftspraktiken, Dienstleistungen und

Innovationen geleistet haben. Via Satellite wird den Gewinner auf der Messe

am Mittwoch, den 23. März, bekannt geben.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0Y) ist führend in der industriellen

Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer

Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen.

Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und

ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über

große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose

terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in

Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden

Sie unter mynaric.com.

