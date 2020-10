DGAP-News: Mynaric erhält EUR 52,8 Millionen zur weiteren Positionierung als marktführender Hersteller industrialisierter Laserkommunikationsprodukte (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Mynaric erhält EUR 52,8 Millionen zur weiteren Positionierung als marktführender Hersteller industrialisierter Laserkommunikationsprodukte

28.10.2020 / 08:30

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG

INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,

KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG

BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG

WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

München, 28. Oktober 2020 -Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, ISIN:

DE000A0JCY11), ein weltweit führendes Unternehmen in der Konzeption,

Entwicklung und Herstellung von Laserkommunikationsprodukten für schnelle

Datenübertragung in der Luft und im Weltraum, hat erfolgreich eine

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit einen Bruttoerlös von EUR 52,8

Millionen durchgeführt. Der Betrag wurde bereits im Rahmen einer

Vorabplatzierung bei institutionellen Investoren vollständig platziert. Die

volle Zuteilung war vom Abschluss des Bezugsrechtsangebots an die

bestehenden Aktionäre abhängig, das am Montag beendet wurde.

Die heute angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 52,8 Millionen

Bruttoerlös bringt das bisher in Mynaric geflossene Wachstumskapital auf

insgesamt mehr als EUR 110 Millionen. Die neuen Mittel werden wie gehabt in

die Industrialisierung von Laserkommunikationsprodukten für kommerzielle und

regierungseigene Kommunikationsnetzwerke investiert.

"Wir beginnen nun, erste Produkte in die Hände von Kunden auszuliefern, und

wir gewinnen Verträge für erste Einsätze von industrialisierter

Laserkommunikationstechnologie. Entwicklungen, die vom kommerziellen Sektor

und in jüngster Zeit mit Nachdruck vom Regierungssektor vorangetrieben

werden, läuten das industrielle Zeitalter der Laserkommunikation ein. Das

Unternehmen, das die Nachfrage mit speziell für den Masseneinsatz

entwickelten Produkten bedienen kann, ist auch das Unternehmen, das diesen

sehr dynamischen und ständig wachsenden Markt am besten anführen kann. Mit

der heute angekündigten Finanzierung und den kürzlichen gewonnenen Verträgen

haben wir alle Gründe zur Überzeugung, dass wir dieses Unternehmen sind."

Bulent Altan, CEO, Mynaric

Mynaric hat kürzlich Vertragsabschlüsse zur Lieferung seiner

Laserkommunikationsprodukte an zwei US-Regierungsprogramme bekannt gegeben.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös der Kapitalerhöhung dazu nutzen, auf

diesen Erfolgen aufzubauen und seine führende Position auf dem Markt zu

festigen. Konkret heißt dies:

* Vorbereitung auf den großvolumigen Einsatz der Produkte und dauerhafte

Sicherung der Marktposition: Dazu gehören Maßnahmen zur Erhöhung der

Produktionskapazitäten, mit dem Ziel dreistellige Stückzahlen pro Jahr

zu erreichen sowie mehr Flexibilität, um die Produktion je nach

Marktbedürfnissen zu skalieren. Es beinhaltet ebenso die Entwicklung von

Produkten der zweiten Generation, um weitere Optimierungen im Rahmen der

Industrialisierung der Laserkommunikation zu implementieren.

* Gewinn von Marktanteilen durch den Einsatz bestehender Produkte: Mynaric

wird seine internationale Geschäftsentwicklung ausweiten, um zusätzliche

Lead-Kunden zu gewinnen, Support- und Wartungskapazitäten aufbauen, um

Erstkunden zu Fürsprechern zu machen, sowie Lieferzeiten verkürzen, um

neuen Kunden die kurzfristige Validierung der Produkte zu ermöglichen.

* Ausbau des Zugangs zum Kernmarkt Nordamerika: Die vermehrte

Geschäftstätigkeit in den USA ermöglicht interne und externe

Produktdemonstrationen - hauptsächlich zum Zweck der

Geschäftsentwicklung - und schafft Kapazitäten vor Ort für die

Kundenbetreuung und den Umgang mit sensiblen Daten.

Über Mynaric

Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Betrieb

von Kommunikations- und Beobachtungsanwendungen in der Luft und im Weltall.

Seine Produkte zur Laserdatenübertragung ermöglichen, sehr umfangreiche

Datenmengen drahtlos und sicher über lange Strecken zwischen Flugzeugen,

autonomen Drohnen, High-Altitude Platforms, Satelliten und dem Boden zu

übermitteln.

Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger

Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend

auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder

logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft

erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und

Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric

als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert.

Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der Mynaric AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen

Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Mynaric AG wurden

und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft

oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Mynaric AG noch ein anderer hierin

beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene

Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in

den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu

registrieren. Etwaige öffentliche Angebote von Wertpapieren in den USA

werden lediglich durch einen vom Emittenten oder verkaufenden Aktionär

erhältlichen Prospekt unterbreitet, der ausführliche Auskünfte über die

Gesellschaft und die Leitungsorgane sowie Finanzberichte enthält. Die

Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden,

die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von

Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser

Jurisdiktion voraussetzen.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Weder die Mynaric AG noch eines mit der Mynaric AG verbundenes Unternehmen

haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder

den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes

Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in

irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich

sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), in denen

die Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") in ihrer jeweils

gültigen Fassung Anwendung findet (die "Relevanten Mitgliedstaaten"),

richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu

erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im

Sinne von Artikel 2 lit. e der Prospektverordnung ("Qualifizierte Anleger")

handelt. Bei jeder Person in den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen

eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden

(ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und

zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird

ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm

im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit

Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder

anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben

werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen

darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR

erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die Mynaric AG oder ein

mit der Mynaric AG verbundenes Unternehmen gemäß Artikel 3 der

Prospektverordnung zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der

Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete

Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen",

"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie

ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu

erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die

nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren

auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der

Mynaric AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie

Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und

Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten

oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen

können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für

zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht

notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Veröffentlichung gültig.

Die Gesellschaft wird die in dieser Veröffentlichung enthaltenen

Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter

Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch

korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder

Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Veröffentlichung

aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund

sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende

Verpflichtung. Mynaric AG übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise

dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder

Vermutungen eintreten werden.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Mynaric AG

Dornierstr. 19

82205 Gilching

Deutschland

Telefon: +49 8105 7999 0

E-Mail: comms@mynaric.com

Internet: www.mynaric.com

ISIN: DE000A0JCY11

WKN: A0JCY1

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

