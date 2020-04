DGAP-News: Mynaric Vorstand bestätigt unveränderte Nachfrage nach Laserkommunikation in Zeiten der Coronavirus-Krise (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Mynaric":

Mynaric Vorstand bestätigt unveränderte Nachfrage nach Laserkommunikation in Zeiten der Coronavirus-Krise

02.04.2020 / 15:17

München, 2. April 2020 - Wir als Vorstand von Mynaric möchten die

Gelegenheit nutzen, eine Einschätzung zur globalen Coronavirus-Pandemie und

ihre Auswirkungen auf unsere Märkte zu geben.

Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter von Mynaric sind für uns zum

jetzigen Zeitpunkt das wichtigste Anliegen. Bereits im Februar haben wir

eine Coronavirus Taskforce als Koordinierungsstelle eingerichtet. Sie

steuert unter anderem die Umsetzung der Empfehlungen der zuständigen

deutschen und internationalen Stellen - inklusive Maßnahmen zu Hygiene und

Social Distancing. Wo immer möglich, motivieren wir Mitarbeiter, von zu

Hause aus zu arbeiten. Auch die Fertigstellung unserer Produkte schreitet

ungehindert voran. Mitarbeiter, die dafür zwingend im Gebäude arbeiten

müssen, können dies in einer sicheren Arbeitsumgebung tun.

Die jüngste Kapitalerhöhung von Mynaric im Februar hat uns zusätzlich zu den

bestehenden Barreserven mit genügend Liquidität ausgestattet, um unseren

Wachstumskurs vorerst fortzusetzen. Wir investieren weiterhin in Personal,

Ausrüstung und den Anlauf unserer Produktion. Das ist entscheidend, da

bisher keiner unserer Kunden größere Verzögerungen oder eine Reduzierung der

erforderlichen Produktionsmengen gemeldet hat. Das Gegenteil ist der Fall:

Denn wir erleben gerade, dass unsere Kundeninteraktionen intensiver und

immer tiefergehender werden. Branchenweit besteht der Wunsch, die Einführung

von Laserkommunikationsfunktionen zu beschleunigen. Immer häufiger ergeben

sich neue Kundenanfragen, so dass wir unser Vertriebsteam weiter ausgebaut

haben, um diese zu bearbeiten.

Mynaric beobachtet die Situation weiterhin genau, um bei Bedarf schnell

reagieren zu können. Wir sind ein Unternehmen, das auf Lieferungen von

verschiedenen Anbietern angewiesen ist. Deswegen prüfen wir auch hier die

Entwicklungen genau und bleiben in ständigem Kontakt mit unseren

Lieferanten, um so potenzielle Verzögerungen zu erkennen und rechtzeitig

gegenzusteuern. Wir fühlen uns verpflichtet, den Erfolg unserer Kunden auch

in diesen schwierigen Zeiten sicherzustellen.

Um die Dinge in den richtigen Bezug zu setzen

Im Moment wissen wir nur mit Sicherheit, dass die Pandemie vorübergehen wird

und dass Unternehmen vorbereitet sein müssen, eventuell verschobene

Zeitpläne wieder aufzuholen, sobald die Branche zur Normalität zurückkehrt.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach

Laserkommunikationsprodukten durch die aktuelle Pandemie nicht wie erwartet

ansteigen oder sich verlangsamen wird. Wir glauben eher, dass wir als Folge

dieser globalen Krise eine erhöhte Nachfrage nach unseren Produkten und eine

aggressivere Zeitplanung für deren Einsatz durch unsere Kunden erleben

werden. Folglich arbeitet Mynaric weiterhin an der Fertigstellung des

CONDOR-Raumfahrtterminals und der Produktion von mehreren Einheiten des HAWK

AIR-Flugterminals. Wir haben deshalb unsere Belegschaft auch in der

gegenwärtigen Situation ausgebaut.

Die globale Pandemie hat nur allzu deutlich gemacht, wie wichtig

Konnektivität für die Gesellschaft ist, wenn traditionelle Methoden der

menschlichen Interaktion unmöglich sind. Die enorm hohe Nachfrage nach

Verbindungsleistung in den bestehenden Netzwerken zeigt, dass Heimarbeit

physische Arbeit im Büro nur ersetzen kann, wenn die Menschen immer und

überall verbunden sind. Nur so kann die Gesellschaft wie auch die Wirtschaft

in Krisenzeiten in Gang gehalten werden. Noch nie war der Bedarf an globaler

Konnektivität dringender als heute. Unsere Mission ist es, sicherzustellen,

dass diese Zukunft Wirklichkeit wird.

- Der Mynaric Vorstand

Über Mynaric

Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Betrieb

von Kommunikations- und Beobachtungsanwendungen in der Luft und im Weltall.

Zu den Produkten für die Datenübertragung gehören Bodenstationen und

Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen sicher

über lange Strecken kabellos zu übermitteln.

Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger

Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend

auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder

logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft

erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und

Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric

als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert.

Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com

Wichtige Information

Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie

beispielsweise "erwarten", "glauben", "vorhersehen", "schätzen",

"beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter Umständen"

bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke

erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen

lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse

oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen

nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die

nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt

unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter

anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser

Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige

Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem

Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen unterscheiden.

