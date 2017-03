DGAP-News: MyBucks S.A.: schließt Aktienausgabeprozess für strategische Akquisitionen ab (deutsch)

MyBucks S.A.: schließt Aktienausgabeprozess für strategische Akquisitionen ab

^ DGAP-News: MyBucks S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung MyBucks S.A.: schließt Aktienausgabeprozess für strategische Akquisitionen ab

31.03.2017 / 15:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

/

Corporate News

MyBucks schließt Aktienausgabeprozess für strategische Akquisitionen ab

* 400 000 neue Aktien ausgegeben an Opportunity, Inc.

* 117 613 neue Aktien augegeben an Aktionäre von Fair Go Finance

Luxemburg, 31. März 2017 - Das in Frankfurt notierte FinTech-Unternehmen, MyBucks SA, gab heute bekannt, dass es den Aktienemissionsprozess im Hinblick auf die Ausgabe von 400.000 neuen Aktien an Opportunity, Inc. und 117.613 Aktien an die Aktionäre von Fair Go Finance gemäß den zuvor angekündigten Bedingungen abgeschlossen hat.

Mybucks hat im Rahmen der im Oktober 2016 geschlossenen Relationship and Trademark License Agreement 250.000 Aktien zu einem Aktienkurs von EUR 18,90 und einem Wertansatz von EUR 4.725.000 an Opportunity, Inc. ausgegeben.

Des Weiteren gab das Unternehmen am 1. Juli 2016 150.000 Aktien zu einem Aktienkurs von EUR 18,48 aus, um für einen Teil der Akquise von Anteilen an der Opportunity Bank of Uganda Limited, welche am 1. Oktober 2016 abgeschlossen wurde, und der Akqise von Anteilen an der Banco Oportunidade de Moçambique, SA zu bezahlen.

Darüber hinaus hat MyBucks 117.613 Aktien zu einem Aktienkurs von EUR 17,70 per Aktie an die Aktionäre der Fair Go Finance (Pty) Limited für den Verkauf von 75% der Anteile an der Gesellschaft für eine Gegenleistung von EUR 2.081.750 ausgegeben. Resultierend der Fertigstellung dieser Transaktionen wird MyBucks das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft von EUR 11.148.000 zu EUR 11.655.613 erhöhen.

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Tickersymbol: MBC: GR) ist ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das nahtlose Finanzdienstleistungen durch den Einsatz von Technologie liefert. Mit seinen Marken GetBucks, GetSure und Opportunity Bank bietet das Unternehmen seinen Kunden nicht abgesicherte Verbraucherkredite, Banklösungen sowie Versicherungsprodukte an. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 exponentiell stark gewachsen und ist aktuell in zwölf afrikanischen, zwei europäischen Ländern und in Australien aktiv. MyBucks hat es sich zum Ziel gesetzt sicherzustellen, dass sein Produktangebot verglichen mit herkömmlichen, nicht auf Technologie basierenden Methoden zugänglich, einfach und vertrauenswürdig ist, und möchte letztendlich seinen Kunden mehr Vorteile bieten. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht Kunden eine einfache und bequeme Verwaltung ihrer Finanzgeschäfte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mybucks.com.

Kontakt

Sandy@mybucks.com

---------------------------------------------------------------------------

31.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: MyBucks S.A. 14, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 2088 2123 Fax: +27 86 537 2010 E-Mail: info@mybucks.com Internet: www.mybucks.com ISIN: LU1404975507 WKN: A2AJLT Börsen: Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

560831 31.03.2017

°