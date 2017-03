DGAP-News: MyBucks S.A.: MyBucks vermeldet für das erste Halbjahr einen Betriebsgewinn (EBIT) von 10,2 Mio. EUR (deutsch)

MyBucks S.A.: MyBucks vermeldet für das erste Halbjahr einen Betriebsgewinn (EBIT) von 10,2 Mio.



03.03.2017 / 15:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Aufgrund von gestiegenen Umsätzen entspricht der operativen Gewinn von MyBucks im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 bereits mehr als 80 % des Betriebsgewinns des Vorjahres

- Die Zwischenergebnisse sind ab sofort auf der Website von MyBucks verfügbar

Luxemburg, 3. März 2017 - Das in Frankfurt notierte FinTech-Unternehmen MyBucks S.A. hat heute seine Zwischenergebnisse für die ersten sechs Monate zum 31. Dezember 2016 verkündet. MyBucks erzielt einen Betriebsgewinn (EBIT) von 10,2 Mio. EUR und einen Gewinn vor Steuern (EBT) von 2,8 Mio. EUR. Für das gesamte Geschäftsjahr kann das Unternehmen mit Erträgen rechnen, die die Vorjahresergebnisse klar übersteigen.

Dave van Niekerk, der CEO von MyBucks, sagt dazu: "Nach der erfolgreichen Notierung des Unternehmens verzeichnete MyBucks Auszahlungen in Rekordhöhe von 63 Mio. EUR und Umsätze von 25,7 Mio. EUR. Das Management ist zuversichtlich, dass dieses erste Halbjahr die Grundlagen legt, um am Ende des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2017 einen hohen Betriebsgewinn zu vermelden."

MyBucks erhöhte sein Kreditvolumen von 41,2 Mio. EUR zum 30. Juni 2016 auf 77,1 Mio. EUR zum 31. Dezember 2016. Die Erhöhung des Kreditvolumens wurde ermöglicht durch organisches Wachstum von 9,8 Mio. EUR sowie durch die Integration der Kredite aus Kenia, Mosambik, Tansania und Uganda mit einem Umfang von 23 Mio. EUR. Das Unternehmen ist der Überzeugung, das Kreditvolumen im zweiten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres weiter erhöhen zu werden.

MyBucks sorgt für organisches Wachstum, indem es das eingesetzte Kapital steigert und versucht, die Rentabilität durch eine Verringerung der Finanzierungskosten zu verbessern. MyBucks führt derzeit Roadshows durch, um am 31. März 2017 die Privatplatzierung von Anleihen an der Wiener Börse zu notieren. Die erste notierte Anleihe wurde im Februar 2017 erfolgreich zurückgezahlt.

Zusätzlich zum organischen Wachstum will MyBucks seine digitale Banking- Strategie weiter voranbringen, und profitiert dabei von der deutlich gestiegenen Marktdurchdringung von Smartphones. MyBucks geht davon aus, dass das Unternehmen mit weiteren Lizenzen zur Annahme von Privatkundeneinlagen einen besseren langlebigen Umsatz generieren und sich selbst für die Zukunft rüsten kann.

Und schließlich wird MyBucks seine ozeanische Expansion fortsetzen. Das Unternehmen nutzt seine Erfahrung aus den Tätigkeiten in Australien und beabsichtigt, bis Dezember 2017 sein Kreditgeschäft in ausgewählten asiatischen Märkten zu eröffnen.

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Tickersymbol: MBC: GR) ist ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, das nahtlose Finanzdienstleistungen durch den Einsatz von Technologie liefert. Mit seinen Marken GetBucks, GetSure und Opportunity Bank bietet das Unternehmen seinen Kunden nicht abgesicherte Verbraucherkredite, Banklösungen sowie Versicherungsprodukte an. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 exponentiell stark gewachsen und ist aktuell in zwölf afrikanischen, zwei europäischen Ländern und in Australien aktiv. MyBucks hat es sich zum Ziel gesetzt sicherzustellen, dass sein Produktangebot verglichen mit herkömmlichen, nicht auf Technologie basierenden Methoden zugänglich, einfach und vertrauenswürdig ist, und möchte letztendlich seinen Kunden mehr Vorteile bieten. Das Produktangebot von MyBucks ermöglicht Kunden eine einfache und bequeme Verwaltung ihrer Finanzgeschäfte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mybucks.com.

Kontakt sandy@mybucks.com

03.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

