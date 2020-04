DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA: Rekordzahlen im Geschäftsjahr 2019 bei Konzernumsatz, Konzern-EBITDA und Adjusted EBITDA - gestiegener Jahresüberschuss (EUR 22,5 Mio., +12 %) - Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau von EUR 1,00 je Aktie (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

* Konzernjahresumsatz mit EUR 1.015,9 Mio. (+17 %) in 2019 erstmals über

der Milliarden-Euro-Marke - unter Einbezug von sieben abgeschlossenen

Akquisitionen

* Erfreuliche Ertragsentwicklung in 2019: Konzern-EBITDA EUR 79,2 Mio.

(+61 %), Adjusted Konzern-EBITDA EUR 7,5 Mio. (+67 %), Jahresüberschuss

der Mutares SE & Co. KGaA EUR 22,5 Mio. (+12 %)

* Fortsetzung der langfristigen nachhaltigen Ausschüttungspolitik mit

einem Dividendenvorschlag von erneut EUR 1,00 je Aktie für das

Geschäftsjahr 2019

* Aktueller Ausblick geprägt von Unsicherheit aufgrund der

Corona-Pandemie, aber auch von Vertrauen in die Nachhaltigkeit des

Mutares-Geschäftsmodells

München, 9. April 2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), ein

auf Unternehmen in Umbruchsituationen spezialisierter Investor, hat heute

ihren Jahresabschluss und Geschäftsbericht für das Jahr 2019 veröffentlicht.

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 der Mutares Gruppe war geprägt von

Wachstum und Erfolg. Hervorzuheben sind sowohl die hohe

Akquisitionsaktivität mit insgesamt zehn Akquisitionen (davon sieben in 2019

rechtlich abgeschlossen) als auch operative Fortschritte bei verschiedenen

Portfolio-Gesellschaften. Der Konzernjahresumsatz überschritt in 2019 mit

EUR 1.015,9 Mio. (+17 %) erstmals die Milliarden-Euro-Marke und das

Konzern-EBITDA stieg auf einen Rekordwert von EUR 79,2 Mio. (+61 %). Auch

das Adjusted EBITDA, welches das EBITDA um Sondereffekte bereinigt, die das

transaktions- und restrukturierungsorientierte Geschäftsmodell regelmäßig

bedingt, stieg um 67 % auf EUR 7,5 Mio. und spiegelt die operativen

Fortschritte verschiedener Portfoliounternehmen der Mutares Gruppe wider.

Zur Beteiligung der Aktionäre am Geschäftserfolg schlagen Vorstand und

Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 18. Mai 2020 vor dem

Hintergrund eines gestiegenen Jahresüberschusses der Mutares SE & Co. KGaA

von EUR 22,5 Mio. (+12 %) wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von EUR 1,00

je Aktie vor. Dieser Vorschlag zur Fortsetzung der langfristigen

nachhaltigen Ausschüttungspolitik der Mutares Gruppe erfolgt durch Vorstand

und Aufsichtsrat im gemeinsamen Vertrauen in die Nachhaltigkeit des

Mutares-Geschäftsmodells.

Akquisitionstätigkeit, Konzernumsatz und Konzernergebnis auf Rekordniveau

2019 konnte die in der Firmengeschichte bisher einmalig hohe

Akquisitionstätigkeit von insgesamt zehn Akquisitionen erreicht werden.

Die Segmente Automotive & Mobility sowie Goods & Services wurden durch die

insgesamt sechs Plattforminvestitionen von TréfilUnion, Plati Group, keeeper

Group, KICO Group, BEXity Group und PrimoTECS gestärkt. Weitere vier

Transaktionen konnten im Rahmen von Add-on-Akquisitionen zur Expansion und

Weiterentwicklung bestehender Beteiligungen umgesetzt werden. Die Donges

Group hat mit dem Kauf von Normek und FDT zwei Add-on-Transaktionen

erfolgreich abgeschlossen. Der Abschluss der im Juli 2019 vereinbarten

Übernahme von Ruukki Building Systems Oy steht als weiteres Highlight bei

der Donges Group noch aus. Für die erst im Sommer 2019 erworbene keeeper

Group konnte darüber hinaus mit dem Serviettengeschäft von Metsä im Dezember

2019 bereits das erste Add-on gewonnen werden. Das Geschäftsjahr 2020 wurde

mit der Unterzeichnung der Übernahme des italienischen Postgeschäfts von

PostNL sowie mit der Übernahme von Loterios als Add-on für die Balcke-Dürr

Group erfolgreich begonnen.

Unter Einbezug der sieben im Geschäftsjahr 2019 rechtlich abgeschlossenen

Akquisitionen überschritt der Konzernjahresumsatz damit in 2019 erstmals in

der Firmengeschichte die Milliarden-Euro-Marke: So erzielte die Mutares

Gruppe 2019 konsolidierte Umsatzerlöse von EUR 1.015,9 Mio., ein Plus von

17,4 % (Vorjahr: EUR 865,1 Mio.); auf annualisierter Basis unter Einbezug

der Akquisitionen liegt der Konzernumsatz bereits bei über EUR 1,5 Mrd.

Auch in der Ertragsentwicklung verzeichnete Mutares in 2019 erfreuliche

Erfolge. Das Konzern-EBITDA erreichte mit einem Plus von 61 % ein

Rekordniveau von EUR 79,2 Mio. (Vorjahr: EUR 49,1 Mio.).

in Mio. EUR / Mutares - Konzern 2019 2018

Umsatzerlöse 1.015,9 865,1

EBITDA 79,2 49,1

Erträge aus Bargain Purchases -102,6 -32,3

Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen 31,0 28,6

Entkonsolidierungseffekte 0,0 -40,9

Adjusted EBITDA 7,5 4,5

Konzernjahresergebnis 16,7 12,0

Ergebnis je Aktie1 (EUR) 1,37 0,96

1) Verwässert wie unverwässert

Im Rahmen des auf Transaktionen und Restrukturierung ausgelegten

Geschäftsmodells der Mutares Gruppe durchlaufen die Beteiligungen während

ihrer Zugehörigkeit üblicherweise die drei operativen Phasen Realignment,

Optimization und Harvesting.

Operative Phase im Rahmen Zugeordnete Beteiligungen zum 31.12.

des Mutares-Geschäftsmodells 2019

Realignment Plati Group KICO Group PrimoTECS2)

TréfilUnion keeeper Group BEXity Group

Optimization Donges Group Gemini Rail Group Cenpa

Harvesting Elastomer Solutions Group STS Group

Eupec Balcke-Dürr Group Klann Packaging

2) Closing am 31. Januar 2020

Die zur Konzernsteuerung verwendete Kennzahl Adjusted EBITDA - bei der

Geschäftsmodell- bedingte Sondereffekte bereinigt werden - differiert

signifikant entlang dieser drei Phasen. Die im Geschäftsjahr 2019 erworbenen

Plattformen in der Realignment Phase tragen erwartungsgemäß negativ (EUR

-13,6 Mio.) zum Adjusted EBITDA bei. Die positiven Beiträge der

Beteiligungen aus den Phasen Optimization (EUR 1,4 Mio.) und Harvesting (EUR

25,3 Mio.) führen dann aber im Saldo zu einem insgesamt positiven Adjusted

EBITDA für die Gruppe. Der damit erzielte Anstieg des Adjusted

Konzern-EBITDA um 67 % gegenüber Vorjahr verdeutlicht die positive operative

Entwicklung der Mutares Gruppe in 2019.

Wachstum in 2019 zeigt sich auch im Anstieg der Bilanzsumme

Die hohe Akquisitionsaktivität schlägt sich auch in einem Anstieg der

Bilanzsumme nieder. Der Rückgang der Eigenkapitalquote ist zu einem Großteil

auf die Bilanzverlängerung aufgrund der verpflichtenden erstmaligen

Anwendung der neuen Leasingvorschriften des IFRS 163) zurückzuführen.

in Mio. EUR / Mutares - Konzern 31.12.2019 31.12.2018

Bilanzsumme 848,5 630,8

davon Zahlungsmittel 79,7 108,1

davon Eigenkapital 208,2 208,1

Eigenkapitalquote 24,5 % 33,0 %

3) Nach Maßgabe der neuen Leasingvorschriften des IFRS 16 entfällt eine

Unterscheidung zwischen operativen und Finanzierungsleasingverhältnissen und

es sind mit wenigen Ausnahmen sämtliche Leasingverhältnisse bilanziell zu

erfassen.

Erfreuliche Entwicklung in 2019 auf operativer Ebene

Kennzahlen 2019 nach Segmenten:

in Mio. EUR Umsatz EBITDA Adjusted EBITDA

Automotive & Mobility 450,4 13,6 15,6

Engineering & Technology 482,0 -3,8 4,7

Goods & Services 83,5 79,5 -7,3

Im Segment Automotive & Mobility konnten die Umsatzerlöse für das

Geschäftsjahr 2019 durch den erstmaligen Einbezug der neuen

Plattforminvestitionen auf EUR 450,4 Mio. (Vorjahr: EUR 437,0 Mio.)

gesteigert werden. Das EBITDA des Segments beläuft sich auf EUR 13,6 Mio.

(Vorjahr: EUR 10,5 Mio.). Das um Sondereffekte bereinigte Adjusted EBITDA

war bedingt durch die noch negativen Ergebnisbeiträge der neuen

Plattformakquisitionen des Segments mit EUR 15,6 Mio. (Vorjahr: EUR 17,5

Mio.) erwartungsgemäß rückläufig.

Das Segment Engineering & Technology avancierte im Geschäftsjahr 2019 zum

umsatzmäßig größten Segment des Mutares-Konzerns. Die Umsatzerlöse

kletterten deutlich auf EUR 482,0 Mio. (Vorjahr: EUR 298,6 Mio.). Ursächlich

für den kräftigen Anstieg ist der Volljahreseffekt der in 2018 erworbenen

Beteiligungen Kalzip und Gemini sowie die im Geschäftsjahr 2019

abgeschlossenen Add-on-Akquisitionen für die Donges Group (Normek und FDT).

Der Rückgang des EBITDA auf EUR - 3,8 Mio. (Vorjahr: EUR 24,0 Mio.)

resultiert zum einen aus den laufenden Verlusten der neu erworbenen

Gesellschaften und zum anderen aus einem geringeren Ergebniseffekt aus den

Akquisitionen im Vergleich zum Vorjahr (Gewinne aus günstigem Erwerb,

"Bargain Purchase"). Das Adjusted EBITDA konnte hingegen auf EUR 4,7 Mio.

(Vorjahr: EUR - 1,0 Mio.) gesteigert werden und zeigt damit insbesondere den

sehr positiven Jahresverlauf der Restrukturierungen bei Kalzip und Gemini.

Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services, das durch die drei

Plattforminvestitionen TréfilUnion, keeeper und BEXity ausgebaut wurde,

belaufen sich im Geschäftsjahr 2019 auf EUR 83,5 Mio. (Vorjahr: EUR 48,7

Mio.). BEXity trägt aufgrund des Abschlusses der Transaktion zum

Geschäftsjahresende noch keinen Umsatz zum Konzern bei. Begünstigt von den

Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") im Zusammenhang mit den

drei genannten Transaktionen beläuft sich das EBITDA auf EUR 79,5 Mio.

(Vorjahr: EUR 2,9 Mio.). Das Adjusted EBITDA wurde im Geschäftsjahr 2019 von

den negativen Ergebnisbeiträgen der neuen Beteiligungen belastet und beläuft

sich auf EUR - 7,3 Mio. (Vorjahr: EUR 3,3 Mio.). Sehr erfreulich verlief die

Entwicklung der Plattforminvestition keeeper Group, die wichtige

Meilensteine des Restrukturierungsplans im Geschäftsjahr 2019 erreichen

konnte. Die weitere Entwicklung der keeeper Group wird durch die Integration

des von Metsä erworbenen Serviettengeschäfts (umbenannt in "keeeper

Tableware") positiv beschleunigt.

Einladung zur Hauptversammlung mit Vorschlag zur Dividende

Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, in Umsetzung der nachhaltigen

Dividendenpolitik der Mutares Gruppe der diesjährigen ordentlichen

Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA erneut eine Dividende von EUR

1,00 pro Aktie für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen.

Diese zum Vorjahr unveränderte Dividende entspricht bei Genehmigung durch

die Hauptversammlung bezogen auf den Schlusskurs der Mutares-Aktie per 31.

März 2020 einer Dividendenrendite von 13,9 % und stellt damit eine

signifikante Beteiligung der Aktionäre an den Erfolgen der eingeschlagenen

Wachstumsstrategie unabhängig von der gegenwärtigen Pandemie-bedingten

Kursvolatilität der Mutares-Aktie sicher.

Dieser Vorschlag zur Fortsetzung der langfristigen nachhaltigen

Ausschüttungspolitik der Mutares Gruppe für das abgeschlossene Geschäftsjahr

2019 erfolgt durch Vorstand und Aufsichtsrat ungeachtet des von Unsicherheit

aufgrund der Corona-Pandemie geprägten Ausblicks im gemeinsamen Vertrauen in

die Nachhaltigkeit des Mutares-Geschäftsmodells.

Ausblick 2020 unter dem Einfluss der laufenden COVID-19-Pandemie

Mit bereits zwei weiteren Transaktionen, darunter dem Kauf des italienischen

Nexive-Geschäfts von PostNL mit einem Umsatz von über EUR 200 Mio., dessen

Closing vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sich in den Sommer 2020

verschiebt, und dem Zukauf von Loterios für die Balcke-Dürr Group, sowie der

erfolgreichen Platzierung einer Anleihe im Volumen von EUR 50,0 Mio.

verzeichnete Mutares einen guten Start in das Jahr 2020.

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ist aktuell noch keine

verlässliche Aussage zu ihren wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Mutares

Gruppe möglich. Es ist jedoch selektiv bei einigen Portfoliounternehmen ein

deutlicher Einbruch der Ertragskraft anzunehmen. Im Gegenzug sind im Bereich

M&A auf der Kaufseite jedoch spätestens im zweiten Halbjahr zusätzliche

Opportunitäten zu erwarten. Aufgrund des starken Fokus auf

Restrukturierungen bedeutet die aktuelle Krise für das Geschäftsmodell der

Mutares Gruppe auch erhebliche Chancen, für die Mutares mit dem wachsenden

Mitarbeiter-Team mit internationalen Experten für Transaktionen und

Restrukturierungen bestens vorbereitet ist.

Das Jahresergebnis von Mutares speist sich aus verschiedenen Quellen,

einerseits aus steigenden, konsolidierten Umsatzerlösen und den daraus

resultierenden Erträgen aus dem Beratungsgeschäft, andererseits aus

Dividenden von Portfolio-Gesellschaften und Exit-Erlösen durch den Verkauf

von Beteiligungen. Auch in einem für verschiedene Portfolio-Gesellschaften

operativ schwierigen Jahr sieht sich Mutares grundsätzlich in der Lage,

einen ausreichend hohen Jahresüberschuss zu erzielen, um die nachhaltige

Dividendenpolitik fortsetzen zu können. Vor diesem Hintergrund sieht Mutares

unverändert die Chance, auch im von der Corona-Pandemie geprägten laufenden

Geschäftsjahr 2020 seine nachhaltige Dividendenpolitik von EUR 1,00 je Aktie

fortsetzen zu können.

Telefonkonferenz heute um 14:00 Uhr

Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (MESZ)

eine Telefonkonferenz (Webcast) in englischer Sprache stattfinden.

Anmeldungen hierfür sind möglich per E-Mail an ir@mutares.de. Die per

Webcast gezeigte Präsentation kann unter www.mutares.de/investor-relations

heruntergeladen werden.

Der Geschäftsbericht 2019 steht auf der Mutares Website unter

https://mutares.de/investor-relations/downloads/ zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.de), erwirbt

mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im

Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches

operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und

entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und

Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es,

mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine

signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 hat Mutares

einen konsolidierten Umsatz von EUR 1.016 Mio. erwirtschaftet und über 6.500

Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA

werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:

DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Tel. +49 89 9292 7760

Email: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: sh@crossalliance.com

www.crossalliance.com

