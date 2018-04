DGAP-News: Mutares AG: Tochter STS Group AG strebt IPO im Prime Standard an (deutsch)

Mutares AG: Tochter STS Group AG strebt IPO im Prime Standard an

Mutares AG: Tochter STS Group AG strebt IPO im Prime Standard an

- Die STS Group gilt als technologisch führend in der Herstellung von

Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten sowie dem insbesondere im

Leichtbau eingesetzten Werkstoff SMC und verfügt über ein umfassendes

Kundenportfolio internationaler Nutzfahrzeug- und Automobilhersteller

- Die STS Group profitiert vom dynamischen Wachstumsmarkt für Fahrzeuge mit

alternativen Antriebsarten (z. B. E-Mobility) und sieht deutliche

Wachstumspotenziale insbesondere in China und Nordamerika

- STS Group plant deshalb die Notierungsaufnahme im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse in 2018 und eine Kapitalerhöhung mit einem

Bruttoemissionserlös von rund 50 Mio. Euro zur Finanzierung des weiteren

Wachstums

- Mutares beabsichtigt durch Umplatzierung von STS Group Aktien einen

ausreichenden Streubesitz zu ermöglichen und bleibt Mehrheitsaktionärin

München, 23. April 2018 - Die Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2), ein im Scale

30 der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Unternehmen, plant Börsengang

des Tochterunternehmens STS Group AG für 2018.

Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares AG plant einen Teilexit im

Rahmen eines Börsenganges ihres Tochterunternehmens STS Group AG (

www.sts.group), ein weltweit führender Nutzfahrzeug-Systemlieferant für die

Automobilindustrie für Soft und Hard Trim Komponenten. Das Unternehmen mit

Hauptsitz in Hallbergmoos entwickelt, produziert und vertreibt

Kunststoffkomponenten und Systeme sowie Akustikteile vor allem für leichte

und schwere Nutzfahrzeuge sowie für Pkw. Zu den Kunden des Unternehmens

zählen die großen international führenden Nutzfahrzeughersteller sowie

Automobilhersteller (OEMs). Insgesamt verfügt die 2013 entstandene Gruppe

weltweit über 16 Produktionsstätten in sieben Ländern, mit Standorten in

Europa, China, Nord- und Südamerika, inklusive dem NAFTA-Markt. Das Geschäft

der STS Group ist in die drei Geschäftsbereiche STS Acoustics (Soft

Trim-Produkte), STS Plastics (Hard Trim-Produkte) und STS Materials (Verbund

Recycling Produkte) aufgeteilt.

Im Geschäftsjahr 2017, das insbesondere durch starkes externes Wachstum

aufgrund der Akquisition des Lkw-Geschäfts der Plastic Omnium Gruppe und den

Erwerb der Produktionsstätte der Autoneum Gruppe in Brasilien gekennzeichnet

war, erzielte die STS Group nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen unter

Berücksichtigung dieser Akquisitionen auf pro-forma Basis einen Umsatz von

ca. 425 Mio. Euro bei einem bereinigten EBITDA von ca. 24 Mio. Euro. Die STS

Group beschäftigt derzeit ca. 2.500 Mitarbeiter und verfügt über einen

geschätzten Auftragsbestand von 1,9 Mrd. Euro für die Jahre 2018 bis 2022.

Vorstand und Aufsichtsrat der Mutares AG haben heute beschlossen, eine Notiz

der STS Group AG im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse

(Prime Standard) zu planen. Ziel des Börsenganges ist es, die führende

Marktposition der STS Group weiter auszubauen. Das Angebot soll die Ausgabe

neuer Aktien der STS Group aus einer Barkapitalerhöhung im Volumen von rund

50 Mio. Euro umfassen. Die STS Group plant die aus dem Börsengang

zufließenden Mittel für den weiteren Kapazitätsaufbau zu nutzen. Zudem ist

eine Umplatzierung von Aktien aus dem Bestand der Mutares AG geplant, um

einen ausreichenden Streubesitz zu ermöglichen. Die Mutares AG wird

zusätzliche Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe) zur

Verfügung stellen und auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionärin der STS

Group bleiben.

Für das Unternehmen und die Mutares AG soll ein Lock-up von 12 Monaten

gelten.

Weitere Informationen zu Mutares AG finden sich im Internet unter

www.mutares.de.

Unternehmensprofil:

Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische

Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung

veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial

aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen

aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen

strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des

Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die

Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem

Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares AG

Soh-Pih Mariette Nikolai

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 9292776-0

Fax +49 89 9292776-22

ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Wirtschaftspresse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 89827227

E-Mail: sh@crossalliance.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die

"Wertpapiere") der STS Group AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten

Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein Angebot rechtlich unzulässig ist, dar. Die

Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, dürfen nicht in Australien,

Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden oder, mit Ausnahme

bestimmter Sonderregelungen, an oder auf Rechnung oder zugunsten eines

Staatsangehörigen, Ansässigen oder Bürgers von Australien, Kanada oder Japan

angeboten oder veräußert werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder

einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nach dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities

Act") angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft

wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Ein

öffentliches Angebot der Wertpapiere in den USA findet nicht statt. Jeder

Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten

Staaten von Amerika erfolgt ausschließlich an "qualified insitutional

buyers" im Sinne von und unter Rückgriff auf Rule 144A oder einer anderen

Ausnahme von der Registrierungspflicht des Securities Act.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung über die öffentlich angebotenen

Wertpapiere der STS Group AG sollte nur auf der Grundlage des

Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird

unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und ist kostenlos bei

der STS Group AG, Zeppelinstrasse 4, 85399 Hallbergmoos, Deutschland, oder

auf der Website der STS Group AG erhältlich.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und

richtet sich nur an Personen, die (i) Investment Professionals im Sinne von

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") oder

(ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen

(High Net Worth Companies, nicht eingetragene Vereinigungen usw.) (alle

diese Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses

Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und darf nicht von Personen,

die keine Relevanten Personen sind, verwendet werden. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

getätigt.

