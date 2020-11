DGAP-News: Mutares: 11 Transaktionen in den ersten neun Monaten 2020 beschleunigen Wachstumskurs, starke Erholung im dritten Quartal, Prognose für 2020 bestätigt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "mutares":

Mutares: 11 Transaktionen in den ersten neun Monaten 2020 beschleunigen Wachstumskurs, starke Erholung im dritten Quartal, Prognose für 2020 bestätigt

DGAP-News: Mutares SE & Co.



KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Mutares: 11 Transaktionen in den ersten neun Monaten 2020 beschleunigen

Wachstumskurs, starke Erholung im dritten Quartal, Prognose für 2020

bestätigt

10.11.2020 / 07:25

10.11.2020 / 07:25

- Sechs abgeschlossene sowie zwei unterschriebene Akquisitionen und drei

Exits in den ersten neun Monaten 2020

- Konzernumsatz wächst dank beschleunigter M&A-Aktivitäten um 47 % auf EUR

1.073,3 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 728,1 Mio.)

- Beratungsumsatz auf Allzeithoch bei EUR 23,0 Mio. in den ersten drei

Quartalen 2020

- Konzern-EBITDA steigt begünstigt von der hohen Transaktionsaktivität von

EUR 73,3 Mio. um 84 % auf EUR 134,7 Mio.

- Adjusted EBITDA auf Konzernebene bei EUR -16,6 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 5,8

Mio.)

- Liquide Mittel steigen auf EUR 157,3 Mio. (31. Dezember 2019: EUR 79,7

Mio.) und bieten Spielraum für weitere wertsteigernde Investments

München, 10. November 2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)

blickt auf drei transaktionsreiche Quartale im Geschäftsjahr 2020 zurück:

Dank einer beschleunigten Transaktionsaktivität mit insgesamt acht

Transaktionen auf der Kauf- und drei auf der Verkaufsseite ist es der

Mutares Gruppe gelungen, die Umsatzerlöse in den ersten drei Quartalen des

Geschäftsjahres 2020 um 47 % auf EUR 1.073,3 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 728,1

Mio.) zu steigern. Das Konzern-EBITDA spiegelt mit einem Wachstum um 84 %

auf EUR 134,7 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 73,3 Mio.) die rege

Transaktionsaktivität wider. Die abgeschlossenen Akquisitionen schlagen

insgesamt mit einem Gewinn aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") in Höhe

von EUR 168,2 Mio. zu Buche. Das um Einmaleffekte bereinigte Adjusted

EBITDA1)

beläuft sich auf EUR -16,6 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 5,8 Mio.). Die rückläufige

Entwicklung ist insbesondere auf negative Ergebnisbeiträge der neu

erworbenen Gesellschaften sowie negative Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

zurückzuführen. Im dritten Quartal verzeichnete Mutares jedoch eine starke

Erholung von den COVID-19-Auswirkungen aus dem Frühjahr und konnte so

bereits im dritten Quartal ein ausgeglichenes Adjusted EBITDA erzielen.

Analog zum rasanten Wachstum sind die Beratungsumsätze der Mutares SE & Co.

KGaA in den ersten drei Quartalen von EUR 13,3 Mio. in 2019 auf EUR 23,0

Mio. in 2020 gestiegen.

Hohe Transaktionsaktivität in den ersten drei Quartalen 2020

Mit insgesamt sechs erfolgreich abgeschlossenen Kauf-Transaktionen in den

ersten drei Quartalen 2020 und zwei weiteren angekündigten Übernahmen hat

Mutares die Frequenz der M&A-Aktivitäten nochmals gesteigert und untermauert

damit die ambitionierten Wachstumsziele. Diese beiden weiteren angekündigten

Übernahmen des deutschen Metallurgie-Geschäfts von Nexans (nun firmierend

unter "Lacroix + Kress GmbH") sowie des schwedischen und finnischen

Straßenservicegeschäfts von NCC (künftig firmierend unter "Terranor")

konnten nach dem 30. September 2020 bereits ebenfalls zum Abschluss gebracht

werden. Darüber hinaus ist es Mutares gelungen, trotz Unsicherheiten durch

die Corona-Pandemie drei Exit-Transaktionen in den ersten drei Quartalen

erfolgreich abzuschließen und dabei die selbstgesteckten Ziele eines sieben-

bis zehnfachen Return on Invested Capital (ROIC) zu übertreffen.

Durch die Auswirkungen der Coronakrise bieten sich für Mutares zahlreiche

Optionen, um das Beteiligungsportfolio in den nächsten Jahren weiter

auszubauen und mit wertsteigernden Investitionen das Wachstum zu forcieren.

Die im September 2020 erfolgreich durchgeführte Aufstockung der im Februar

2020 platzierten Anleihe von EUR 50 Mio. auf EUR 70 Mio. sichert die

finanzielle Flexibilität, um die sich bietenden Opportunitäten zu nutzen.

Dazu kann Mutares aufgrund der Diversifikation inklusive aller Zyklusphasen

im Portfolio auf nachhaltiges Wachstum blicken.

Operative Entwicklung teilweise durch COVID-19 beeinflusst

Im Segment Automotive & Mobility lagen die Umsatzerlöse in den ersten drei

Quartalen 2020 mit EUR 394,3 Mio. um rund 20 % über dem Niveau des

Vorjahreszeitraums (EUR 327,4 Mio.). Die Entwicklung spiegelt die in diesem

sowie im vergangenen Jahr abgeschlossenen Zukäufe wider. Ferner zeigte sich

im dritten Quartal 2020 eine deutliche Erholung von den negativen

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die das Segment vor allem im zweiten

Quartal 2020 getroffen hat. Das EBITDA beläuft sich begünstigt durch die

Akquisitionen auf EUR 56,8 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 18,0 Mio.). Beim Adjusted

EBITDA in Höhe von EUR -16,7 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR +15,5 Mio.) schlagen die

noch negativen Ergebnisbeiträge der übernommenen Gesellschaften sowie die

Effekte aus der COVID-19-Pandemie durch.

Das Segment Engineering & Technology erzielte in den ersten drei Quartalen

2020 Umsatzerlöse von EUR 388,4 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 347,4 Mio.2)). Zur

Umsatzsteigerung von rund 12 % trugen insbesondere die Add-on-Akquisitionen

für die Donges Group und für die Balcke-Dürr Group bei. Das EBITDA von EUR

27,3 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 5,8 Mio.) ist dabei begünstigt von den Bargain

Purchases aus den beiden Add-on-Akquisitionen sowie dem Gewinn aus dem

Verkauf von Balcke-Dürr Polska. Die positive Entwicklung des Adjusted EBITDA

von EUR -2,2 Mio. im Q3 2019 YTD auf EUR 7,0 Mio. im Q3 2020 YTD spiegelt

insbesondere die erfolgreich umgesetzte Restrukturierung bei der Donges

Group und Gemini wider, während Balcke-Dürr und EUPEC bei einer im Kontext

der COVID-19-Pandemie geringeren Aktivität das Ergebnis belasteten.

Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services erhöhten sich in den ersten

drei Quartalen 2020 signifikant auf EUR 290,6 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 53,4

Mio.2)). Der starke Umsatzanstieg ist auf die Akquisitionen aus dem

vergangenen Geschäftsjahr (TréfilUnion, keeeper Group, BEXity) sowie dem

laufenden Geschäftsjahr (keeeper Tableware, Nexive, SABO) zurückzuführen.

Das EBITDA beläuft sich begünstigt von der Transaktionstätigkeit auf EUR

56,6 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 51,5 Mio.). Sämtliche Beteiligungen des Segments

mit Ausnahme von TréfilUnion sowie der neu erworbenen Plattformen trugen

dazu positiv bei. Im Ergebnis beläuft sich das Adjusted EBITDA des Segments

auf EUR -6,0 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR - 5,2 Mio.).

Operative Phase im Zugeordnete Beteiligungen zum Umsatz Adj.

Rahmen des 30. September 2020 in EUR EBITDA in

Mutares-Geschäftsmo- Mio. EUR Mio.

dells

Realignment KICO Group PrimoTECS 340,4 -24,4

TréfilUnion BEXity SFC

Solutions SABO Nexive

Optimization Plati Group keeeper Group 205,4 -7,8

Cenpa Balcke-Dürr Group

Harvesting Elastomer Solutions Group STS 524,5 +16,1

Group Gemini Rail Group Eupec

Donges Group

Die liquiden Mittel betragen zum 30. September 2020 EUR 157,3 Mio. (31.

Dezember 2019: EUR 79,7 Mio.) und bieten Spielraum für weitere

wertsteigernde Investments.

Die Eigenkapitalquote der Mutares Gruppe beläuft sich zum 30. September 2020

auf 17,4 % (31. Dezember 2019: 24,5 %).

Ausblick für Gesamtjahr 2020 bestätigt

Der Vorstand erwartet im weiteren Jahresverlauf eine anhaltend hohe

M&A-Aktivität. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 konnte Mutares

bereits zwei Transaktionen aus dem ersten Halbjahr erfolgreich abschließen

und zwei weitere Transaktionen unterzeichnen, die im laufenden Geschäftsjahr

noch abgeschlossen werden sollen.

Auf Basis des Geschäftsverlaufs in den ersten drei Quartalen erwartet der

Vorstand im Geschäftsjahr 2020 einen konsolidierten Konzernumsatz von rund

EUR 1,5 - 1,7 Mrd. (2019: EUR 1,0 Mrd.) zu erzielen. Der rollierende

12-Monatsumsatz auf Basis von unterzeichneten Transaktionen beträgt bereits

mehr als EUR 2,0 Mrd. Für das Jahr 2020 erwartet der Vorstand für das

Jahresergebnis der Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares Holding") eine

exit-unabhängige Netto-Rendite auf den Konzernumsatz von 1 %. Die Basis

dafür stellen wiederkehrende Zuflüsse aus dem Beratungsgeschäft und aus sog.

Management Fees aus den Portfoliounternehmen dar. Für diese erwartet der

Vorstand für das Gesamtjahr 2020 ein Volumen von EUR 40 bis 50 Mio. Der

Umsatz der Mutares-Holding rein aus der Beratungstätigkeit beläuft sich für

die ersten drei Quartale 2020 auf EUR 23,0 Mio. (Q3 2019 YTD: EUR 13,3

Mio.). Vorstand und Aufsichtsrat der Mutares Management SE gehen dauerhaft

von einer Basisdividende von EUR 1,00 pro Aktie der Mutares ab dem

Geschäftsjahr 2020 aus, die zudem bei starkem Wachstum und größeren

erfolgreichen Exits zusätzlich durch Performancedividenden aufgestockt

werden kann.

1) Das Adjusted EBITDA ist eine um Sondereffekte bereinigte

EBITDA-Steuerungskennzahl, welche operative Entwicklungen der Beteiligungen

transparent darstellt und die operative Ertragskraft vergleichbar macht.

Basis für die Berechnung bildet das berichtete Konzern-EBITDA, bereinigt um

transaktionsbedingte Erträge ("Bargain Purchases"), Restrukturierungs- und

sonstige Einmalaufwendungen sowie Entkonsolidierungseffekte. Das Adjusted

EBITDA differiert signifikant entlang der drei Phasen der Wertschöpfung, die

Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit zur Mutares Gruppe

durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting).

2) Zur besseren Vergleichbarkeit werden die Vorjahreszahlen von La Meusienne

dem Segment Engineering & Technology zugerechnet, obwohl die Integration in

die Balcke-Dürr Group erst im Dezember 2019 erfolgt ist.

Telefonkonferenz heute um 14:00 Uhr

Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (MEZ)

eine Telefonkonferenz in englischer Sprache stattfinden. Anmeldungen hierfür

sind möglich per E-Mail an ir@mutares.com. Die per Webcast gezeigte

Präsentation kann unter www.mutares.de/investor-relations heruntergeladen

werden.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.de), erwirbt als

börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt,

Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien

mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein

deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer

Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares

unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen

Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer

Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der

Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von

7 bis 10 ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu

erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Mutares SE & Co. KGaA mit über

6.500 weltweit beschäftigten Mitarbeitern in der Gruppe einen konsolidierten

Jahresumsatz von rund EUR 1,0 Mrd. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz

bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt stark auf eine

nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer

Performance-Dividende besteht und in den vergangenen Jahren stabil über 10 %

lag. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Tel. +49 89 9292 7760

Email: ir@mutares.de

www.mutares.de

Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: sh@crossalliance.de

°