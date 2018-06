DGAP-News: Muehlhan AG: Muehlhan etabliert einen neuen Standort in Cuxhaven (deutsch)

Muehlhan AG: Muehlhan etabliert einen neuen Standort in Cuxhaven

PRESSEMITTEILUNG

Muehlhan etabliert einen neuen Standort in Cuxhaven

Hamburg, 13. Juni 2018 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7)

hat über ihre Tochtergesellschaft Muehlhan Deutschland GmbH einen

Mehrjahresvertrag mit Nordmark A/S über umfangreiche

Korrosionsschutzarbeiten und Logistikdienstleistungen abgeschlossen.

Nordmark A/S hat in Cuxhaven in eine neue Produktionsanlage investiert, die

Großbauteile für Offshore-Generatoren der neuesten Bauart herstelllt. Für

die immer größer werdenden Bauteile, die in Zukunft nicht mehr über die

Straße transportiert werden können, wird Muehlhan in eine neue Strahl- und

Beschichtungshalle in unmittelbarer Nachbarschaft zu Nordmark investieren.

Muehlhan hat die Aufgabe, die Bauteile zu beschichten und dann direkt an die

Montagestraße des Siemens Gamesa-Werkes zu liefern.

Mit dieser Investition wird Muehlhan nicht nur alle Bauteile von Nordmark

beschichten, sondern darüber hinaus weitere Bauteillieferanten mit

umfassenden Dienstleistungen vor Ort bedienen können. Die Muehlhan AG

verstärkt damit die schon bestehenden Aktivitäten im Windkraftmarkt, an

einem der wichtigsten Offshore-Standorte für den europäischen

Offshore-Markt.

Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner

für Industriedienstleistungen. Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter

bieten wir unseren Kunden ein diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem

industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von

unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten

technischen Know-how und mehr als 130 Jahren Erfahrung. Wir operieren im

Markt in den vier Geschäftsfeldern Schiff, Renewables, Öl & Gas und

Industrie/Infrastruktur. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open

Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com

Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-150; E-Mail:

investorrelations@muehlhan.com

