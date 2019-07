DGAP-News: MorphoSys und Vivoryon Therapeutics gehen Vereinbarung für Small Molecule Inhibitoren des CD47/SIRP alpha Signalweges in der Immunonkologie ein (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys und Vivoryon Therapeutics gehen Vereinbarung für Small Molecule Inhibitoren des CD47/SIRP alpha Signalweges in der Immunonkologie ein

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, MDAX & TecDAX; NASDAQ:

MOR) und die Vivoryon Therapeutics AG (Euroxnet Amsterdam: VVY) gaben heute

eine Vereinbarung bekannt, im Rahmen derer MorphoSys eine exklusive

Lizenzoption für die niedermolekularen QPCTL-Inhibitoren von Vivoryon im

Bereich der Onkologie erhalten hat. Die Option umfasst die weltweite

Entwicklung und Vermarktung von Kandidaten aus Vivoryons Wirkstoffklasse der

Inhibitoren des Glutaminyl-Peptid-Cyclotransferase-ähnliche

(QPCTL)-Proteins, einschließlich des Leitmoleküls PQ912, zur Behandlung von

Krebserkrankungen. Im Gegenzug wird sich MorphoSys in Form einer

Minderheitsbeteiligung mit bis zu 15 Millionen Euro an der für Ende des

Jahres geplanten Kapitalerhöhung von Vivoryon Therapeutics beteiligen.

Während Vivoryons Leitmolekül PQ912 bereits eine klinische Phase 2a-Studie

in der Alzheimer Erkrankung abgeschlossen hat, deuten aktuelle präklinische

Daten stark darauf hin, dass der Wirkstoffkandidat einen neuen Ansatz für

die Krebstherapie darstellen könnte. Vivoryons Klasse oral verabreichbarer

Wirkstoffe ist gegen das QPCTL-Protein gerichtet, für das gezeigt wurde,

dass es die CD47/SIRP alpha-Interaktion reguliert. Diese Interaktion, die

auch als "Don't eat me"-Signal bekannt ist, ermöglicht es Krebszellen durch

Hemmung der phagozytischen Aktivität von Makrophagen der angeborenen

Immunabwehr des Körpers zu entkommen. Während der Optionslaufzeit wird

MorphoSys präklinische Validierungsexperimente mit Vivoryons Wirkstoffklasse

der QPCTL-Hemmer durchführen, einschließlich der Untersuchung der möglichen

Vorteile einer Kombination mit dem MorphoSys-eigenen Programm Tafasitamab

(MOR208), welches sich derzeit in der Spätphase der Entwicklung zur

Behandlung von rezidivierendem/refraktärem diffusen großzelligen B-Zell

Lymphom (DLBCL) befindet.

"Diese Vereinbarung gibt uns Zugang zu einer einzigartigen Klasse von

Wirkstoffkandidaten mit spannendem Potential in der Onkologie", sagte Dr.

Simon Moroney, CEO der MorphoSys AG. "Eine Reihe von Studien legen nahe,

dass die CD47/SIRP alpha-Interaktion von zentraler Bedeutung für die

Aktivität einiger Antikörper gegen Krebs sein könnte. In diesem Zusammenhang

ist die Sicherung der Rechte an Vivoryons Wirkstoffklasse in der Onkologie

für uns strategisch sehr sinnvoll. Es wird besonders spannend für uns, das

Synergiepotential mit Tafasitamab (MOR208), unserem am weitesten

entwickelten Medikamentenkandidaten, zu untersuchen. Bei Erfolg kann der

Einsatz dieser oral verfügbaren QPCTL-Hemmer weitere Möglichkeiten für

Kombinationen mit anderen Antikörpern gegen Krebs eröffnen, um so deren

zellabtötende Wirkung zu verstärken."

"Unsere niedermolekularen Inhibitoren stellen einen neuartigen und

innovativen therapeutischen Ansatz dar, um den kritischen CD47/SIRP

alpha-Signalweg in der Immuntherapie von Krebserkrankungen auszuschalten",

sagte Dr. Ulrich Dauer, CEO von Vivoryon Therapeutics. "Als führendes

Unternehmen im Bereich der Antikörper- und Protein-Technologien mit starkem

onkologischem Fokus ist MorphoSys der ideale Partner für uns. Für Vivoryon

ist dies eine strategische Allianz, die es uns ermöglicht, das Potential

unserer "first-in-class", hoch-spezifischen und wirksamen Small Molecules in

Kombination mit therapeutischen Antikörpern für ein gezieltes Spektrum an

onkologischen Indikationen zu nutzen. Während wir bei unseren

Entwicklungsplänen in der Alzheimer Erkrankung stark engagiert bleiben,

setzen wir unsere Strategie um, das Potential unserer Technologie in dem

Bereich der Immunonkologie zu erweitern."

Entscheidet sich MorphoSys, die Option auszuüben, erhält Vivoryon

Therapeutics eine Optionsausübungsprämie und hat Anspruch auf

Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.

Über Vivoryon Therapeutics AG

Vivoryon Therapeutics AG (Euronext Amsterdam: VVY) mit Geschäftssitz in

Halle (Saale), ist ein Unternehmen mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in

der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang

zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.

Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung

marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme

gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden

Isoenzyme der Glutaminylcyclase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende

Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von

Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase

2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein

Phase 2b-Kernprogramm initiiert. QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel

in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen

Funktion von QPCTL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger

therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten

des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon Therapeutics hat eine

einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT-

und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer

Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der

Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in

den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys

zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100

Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 29 derzeit

in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als

erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene

Produktkandidat des Unternehmens, Tafasitamab (MOR208), wurde von der

US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough

therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem

rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom

(DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg

bei München und beschäftigt aktuell rund 330 Mitarbeiter. Zudem ist die

hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc.

tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über den

MorphoSys-Konzern, einschließlich der Erwartungen an die strategische

Allianz mit Vivoryon Therapeutics zur Erforschung der QPCTL-Hemmer in der

Onkologie und der möglichen Kombination der QPCTL-Hemmer mit Tafasitamab

(MOR208) oder anderen Antikörpern. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung von MorphoSys zum

Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die Leistung oder Erfolge von

MorphoSys oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten

historischen oder zukünftigen Ergebnissen, finanziellen Bedingungen und

Liquidität, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Auch wenn die Ergebnisse,

die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die

Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit solchen

zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen

über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden treffen. Zu den

Faktoren, die zu Unterschieden führen können, gehören, dass die Erwartungen

von MorphoSys in Bezug auf Erwartungen an die strategische Allianz mit

Vivoryon Therapeutics zur Erforschung der QPCTL-Hemmer in der Onkologie und

der möglichen Kombination der QPCTL-Hemmer mit Tafasitamab (MOR208) oder

anderen Antikörpern falsch sind, die inhärenten Unsicherheiten im

Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und

Produktentwicklungsaktivitäten sowie Zulassungsanforderungen, das Vertrauen

von MorphoSys in die Zusammenarbeit mit Dritten und andere Risiken, wie sie

in den Risikofaktoren in MorphoSys' Geschäftsbericht in dem Formular 20-F

und anderen Unterlagen bei der US Securities and Exchange Commission

angegeben sind. Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser empfohlen,

sich nicht zu sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen oder eine

Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen

beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegten abweichen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch Gesetz

oder Verordnung ausdrücklich vorgeschrieben.

Vivoryon Therapeutics zukunftsbezogene Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung vorgestellten Informationen enthalten in die

Zukunft gerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die

hierin enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf den

Einschätzungen der Vivoryon Therapeutics AG zum Zeitpunkt dieser

Pressemitteilung. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen stellen keine

Versprechen oder Garantien dar, sondern unterliegen einer Vielzahl von

Risiken und Unsicherheiten, von denen etliche außerhalb unseres Einflusses

liegen und die zu Ergebnissen führen könnten, die erheblich von denen

abweichen, die in den in die Zukunft gerichteten Aussagen bedacht wurden.

Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen

oder Überarbeitungen dieser Aussagen zu veröffentlichen, um die

Veränderungen unserer Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder

Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Dr. Sarah Fakih

Head of Corporate Communications & IR

Alexandra Goller

Director Corporate Communications & IR

Dr. Julia Neugebauer

Director Corporate Communications & IR

Dr. Verena Kupas

Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors@morphosys.com

Vivoryon Therapeutics AG

Dr. Ulrich Dauer, CEO

Email: contact@vivoryon.com

MC Services AG

Anne Hennecke, Susanne Kutter

Tel: +49 (0) 211 529 252 27

Email: vivoryon@mc-services.eu

