DGAP-News: MorphoSys und Incyte geben vorläufige Swissmedic-Zulassung von Minjuvi(R) (Tafasitamab) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit R/R DLBCL bekannt (deutsch)

MorphoSys und Incyte geben vorläufige Swissmedic-Zulassung von Minjuvi(R) (Tafasitamab) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit R/R DLBCL bekannt

MorphoSys und Incyte geben vorläufige Swissmedic-Zulassung von Minjuvi(R)

(Tafasitamab) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen

Patienten mit R/R DLBCL bekannt

22.03.2022 / 21:01

Medienmitteilung

MorphoSys und Incyte geben vorläufige Swissmedic-Zulassung von Minjuvi(R)

(Tafasitamab) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen

Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem

B-Zell-Lymphom bekannt

- Minjuvi ist eine neue therapeutische Option für geeignete DLBCL-Patienten

in der Schweiz, die einen dringenden ungedeckten medizinischen Bedarf

anspricht

- In der Schweiz werden jedes Jahr etwa 500 Patienten mit rezidivierendem

oder refraktärem DLBCL, diagnostiziert [1]

PLANEGG/MÜNCHEN, Deutschland und MORGES, Schweiz - 22. März 2022 - Die

MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) und Incyte (Nasdaq: INCY) gaben heute

bekannt, dass die Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für

Arzneimittel und Medizinprodukte (Swissmedic), die vorläufige Zulassung für

Minjuvi(R) (Tafasitamab) in Kombination mit Lenalidomid erteilt hat, gefolgt

von Minjuvi-Monotherapie, zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL),

nach mindestens einer vorherigen systemischen Therapielinie, einschließlich

eines Anti-CD20-Antikörpers, die nicht für eine autologe

Stammzelltransplantation (ASZT) geeignet sind. Incyte besitzt in der Schweiz

exklusive Vermarktungsrechte für Minjuvi.

"Die Zulassung von Minjuvi durch Swissmedic ist eine hervorragende

Nachricht", so Jonathan Dickinson, Executive Vice President und General

Manager, Incyte Europe. "In der Schweiz gibt es eine beträchtliche Anzahl

von Menschen, die mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL leben, und wir

freuen uns, ihnen eine neue Behandlungsoption anbieten zu können."

"DLBCL ist eine schnell voranschreitende Krebserkrankung, die sehr schwer zu

behandeln sein kann. Bis zu 40 % der DLBCL-Patienten sprechen überhaupt

nicht auf einen ersten Therapieversuch an oder sie erleiden einen Rückfall",

sagte Dr. Mike Akimov, Leiter der globalen klinischen Entwicklung bei

MorphoSys. "Minjuvi ist auf die Bedürfnisse dieser Patientengruppe

abgestimmt und die Zulassung in der Schweiz ist ein entscheidender

Meilenstein für sie."

Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen der L-MIND-Studie zur Beurteilung

der Sicherheit und Wirksamkeit von Tafasitamab in Kombination mit

Lenalidomid als Behandlung für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem

DLBCL, die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) geeignet

sind. Die Ergebnisse zeigten eine hervorragende objektive Ansprechrate (ORR)

von 56,8% (primärer Endpunkt), einschließlich einer Rate des vollständigen

Ansprechens (complete response, CR) von 39,5 % und einer partiellen

Ansprechrate (partial response rate, PR) von 17,3 %, beurteilt durch ein

unabhängiges Prüfungskomitee. Die mediane Dauer des Ansprechens (mDOR)

betrug 43,9 Monate nach einer Mindestnachbeobachtung von 35 Monaten

(sekundärer Endpunkt). Es wurde gezeigt, dass Tafasitamab zusammen mit

Lenalidomid ein klinisch bedeutsames Ansprechen lieferte und die

Nebenwirkungen kontrollierbar waren. [2]

Incyte und MorphoSys haben gemeinsame globale Entwicklungsrechte für

Tafasitamab; Incyte hat exklusive Vermarktungsrechte für Tafasitamab

außerhalb der USA. Tafasitamab wird von Incyte und MorphoSys unter dem

Markennamen Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in den USA gemeinsam vermarktet

und von Incyte unter dem Markennamen Minjuvi in Europa, dem Vereinigten

Königreich und Kanada vermarktet.

Über das diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL)

DLBCL ist weltweit der häufigste Typ von Non-Hodgkin-Lymphom bei Erwachsenen

und macht 40 % aller Fälle aus [3]. In Europa werden jedes Jahr etwa 16.000

Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem DLBCL [4], [5], [6]

diagnostiziert. Die Erkrankung ist gekennzeichnet durch schnell wachsende

Massen von bösartigen B-Zellen in den Lymphknoten, der Milz, der Leber, dem

Knochenmark oder anderen Organen [7]. Es handelt sich um eine aggressive

Erkrankung, bei der etwa 40 % der Patienten nicht auf die Ersttherapie

ansprechen oder danach ein Rezidiv erleiden [8], [9], [10], [11].

Über L-MIND

Die L-MIND-Studie ist eine einarmige multizentrische offene Phase-II-Studie

(NCT02399085), in der die Kombinationstherapie mit Tafasitamab und

Lenalidomid bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem

großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die mindestens eine aber nicht mehr als

drei vorherige Therapielinien hatten, einschließlich einer

Anti-CD20-gerichteten Therapie (z. B. Rituximab), nicht für eine

Hochdosis-Chemotherapie (HDC) oder eine autologe Stammzelltransplantation

geeignet sind. Der primäre Endpunkt der Studie ist die Gesamtansprechrate

(Overall Response Rate, ORR). Zu den sekundären Endpunkt-Messungen gehören

die Dauer des Ansprechens (DoR), das progressionsfreie Überleben (PFS) und

das Gesamtüberleben (OS). Im Mai 2019 erreichte die Studie ihren primären

Abschluss.

Weitere Informationen über L-MIND finden Sie unter

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02399085.

Über Minjuvi(R) (tafasitamab)

Tafasitamab ist ein humanisierter Fc-modifizierter monoklonaler Antikörper

gegen CD19. Im Jahr 2010 lizenzierte MorphoSys die exklusiven weltweiten

Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab von Xencor, Inc.

Tafasitamab enthält eine XmAb(R)(R) entwickelte Fc-Domäne, die die Lyse von

B-Zellen durch Apoptose und Immuneffektor-Mechanismen einschließlich

Antikörper-abhängiger zellvermittelter Zytotoxizität (ADCC) und

Antikörper-abhängiger zellulärer Phagozytose (ADCP) vermittelt.

Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) ist in den USA von der U.S. Food and Drug

Administration (FDA) in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung von

erwachsenen Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem diffusem

großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist,

einschließlich DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgegangen

ist, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASZT) in

Frage kommen, zugelassen. Diese Indikation ist im Rahmen einer

beschleunigten Zulassung auf Basis der Gesamtansprechrate zugelassen. Die

weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und

Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren

Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.).

In Europa erhielt Minjuvi(R) (Tafasitamab) eine bedingte Zulassung in

Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Minjuvi-Monotherapie, zur

Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem

diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), die nicht für eine autologe

Stammzelltransplantation (ASZT) geeignet sind.

Tafasitamab wird als therapeutische Option bei bösartigen

B-Zell-Erkrankungen in einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien

klinisch untersucht.

Minjuvi(R) und Monjuvi(R) sind eingetragene Marken der MorphoSys AG.

Tafasitamab wird von Incyte und MorphoSys unter dem Markennamen Monjuvi(R)

in den USA gemeinsam vermarktet und von Incyte unter dem Markennamen

Minjuvi(R)

in Europa, im Vereinigten Königreich und in Kanada vermarktet.

XmAb(R) ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.

Über MorphoSys

Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs

ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell

ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und

Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und

Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in

Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston,

Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.de. Folgen

Sie uns auf LinkedIn und Twitter

Über Incyte

Incyte ist ein in Wilmington, Delaware, ansässiges, weltweit tätiges

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Suche nach Lösungen für

schwerwiegende, ungedeckte medizinische Bedürfnisse durch die Entdeckung,

Entwicklung und Vermarktung von firmeneigenen Therapeutika konzentriert. Für

weitere Informationen über Incyte besuchen Sie bitte Incyte.com und folgen

Sie @Incyte.

Zukunftsgerichtete Aussagen von MorphoSys

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über

die MorphoSys-Unternehmensgruppe. Sie beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge

von MorphoSys oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den historischen

oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage, der Liquidität, der Leistung

oder den Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum

Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Selbst wenn die Ergebnisse, die

Leistung, die finanzielle Lage und die Liquidität von MorphoSys sowie die

Entwicklung der Branche, in der MorphoSys tätig ist, mit den

zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können diese nicht auf die

Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden schließen lassen. Zu

den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören die Tatsache, dass

die Erwartungen von MorphoSys unzutreffend sein könnten, die inhärenten

Unsicherheiten im Zusammenhang mit Entwicklungen im Wettbewerb, klinischen

Studien und Produktentwicklungen sowie behördlichen Zulassungsanforderungen,

die Abhängigkeit von Kooperationen mit Dritten, die Abschätzung des

kommerziellen Potenzials der Entwicklungsprogramme von MorphoSys und andere

Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf

Formblatt 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten

Unterlagen aufgeführt sind. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten wird dem

Leser empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieses

Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie

an geänderte Erwartungen oder an veränderte Ereignisse, Bedingungen oder

Umstände anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen oder die die

Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den

in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, es sei denn, dies

ist gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Mit Ausnahme der hier dargelegten historischen Informationen enthalten die

in dieser Pressemitteilung dargelegten Angelegenheiten, einschließlich

Aussagen darüber, ob und wann Minjuvi eine erfolgreiche

Behandlungsmöglichkeit für erwachsene Patienten mit rezidiviertem oder

refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das laufende

klinische Entwicklungsprogramm des Unternehmens für Tafasitamab und sein

DLBCL-Programm im Allgemeinen Prognosen, Schätzungen und andere

zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Annahmen

des Unternehmens und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen,

einschließlich unerwarteter Entwicklungen und Risiken in Bezug auf:

Unerwartete Verzögerungen, weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte und

die Ergebnisse klinischer Studien, die möglicherweise den anwendbaren

behördlichen Standards nicht ausreichend oder gar nicht genügen oder eine

Weiterentwicklung nur bedingt oder gar nicht ermöglichen; die Möglichkeit,

eine ausreichende Anzahl von Probanden für klinische Studien zu rekrutieren

und die Möglichkeit, Probanden gemäß den geplanten Zeitplänen aufzunehmen,

die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Maßnahmen zur Bekämpfung der

Pandemie auf die klinischen Studien des Unternehmens, auf die Lieferketten

und andere Drittlieferanten und die Entwicklungs- und Forschungstätigkeiten,

Bestimmungen von Swissmedic und von anderen Aufsichtsbehörden, die

Abhängigkeit des Unternehmens von den Beziehungen zu seinen

Kooperationspartnern, die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte des

Unternehmens und der Produkte der Kooperationspartner des Unternehmens, die

Akzeptanz der Produkte des Unternehmens und der Produkte der

Kooperationspartner des Unternehmens auf dem Markt; Marktwettbewerb,

Verkaufs-, Marketing-, Produktions- und Vertriebsanforderungen, höhere

Ausgaben als erwartet; Ausgaben im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten

oder strategischen Aktivitäten; und andere Risiken, die regelmäßig in den

bei der Börsenaufsichtsbehörde für die Kontrolle des Wertpapierhandels

eingereichten Berichten des Unternehmens beschrieben werden, einschließlich

des Jahresberichts für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr. Das

Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys Medien Kontakte Thomas Investorenkontakte Dr. Julia

Biegi Vice President Tel.: +49 Neugebauer Senior Director Tel:

(0)89 / 89927 26079 +49 (0)89 / 899 27 179

[1]Thomas.Biegi@morphosys.com 1. [1]julia.neugebauer@morphosys.com

mailto:Thomas.Biegi@morphosys.com 1.

mailto:julia.neugebauer@morphosys.

com

Jeanette Bressi Director, U.S. Myles Clouston Senior Director

Communications Tel: +1 Tel: +1-857-772-0240

617-404-7816 [1]myles.clouston@morphosys.com

[1]jeanette.bressi@morphosys.com 1.

1. mailto:myles.clouston@morphosys.

mailto:jeanette.bressi@morphosys. com

com

Incyte

Medienkontakte Ela Zawislak Tel: Investorenkontakt Christine Chiou

+ 41 21 581 5200 Senior Director, Investor

[1]ezawislak@incyte.com 1. Relations Tel: +1 302 274 4773

mailto:ezawislak@incyte.com [1]cchiou@incyte.com 1.

mailto:cchiou@incyte.com

Catalina Loveman Executive

Director, Public Affairs Tel: +1

302 498 6171

[1]cloveman@incyte.com 1.

mailto:cloveman@incyte.com

[1] Nationaler Krebsbericht; veröffentlicht am 14. Oktober 2021;

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neueveroeffentlichungen.assetdetail.19305696.html;Zugriff:

März 2022

[2] Duell et al. Long-term outcomes from the phase II L-MIND study of

tafasitamab (MOR208) plus lenalidomide in patients with relapsed or

refractory diffuse large B-cell lymphoma. Haematologica. 2021. 106(9):

2417-2426. Doi: 10.3324/haematol.2020.275958

[3] Cancer Research UK. Diffuse large B cell lymphoma. Verfügbar unter

https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/non-hodgkin-lymphoma/types/diffuse-large-B-cell-lymphoma.

Zugriff: Oktober 2021.

[4] DRG Epidemiologie-Daten.

[5] Kantar Market Research (TPP testing 2018).

[6] Friedberg, Jonathan W. Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell

Lymphoma. Hematology Am SocHematol EducProgram 2011; 2011:498-505. doi:

10.1182/asheducation-2011.1.498

[7] Sarkozy C, et al. Management of relapsed/refractory DLBCL. Best Practice

Research & Clinical Haematology. 2018 31:209-16.

doi.org/10.1016/j.beha.2018.07.014.

[8] Skrabek P, et al. Emerging therapies for the treatment of relapsed or

refractory diffuse large B cell lymphoma. Current Oncology. 2019 26(4):

253-265. doi.org/10.3747/co.26.5421.

[9] DRG Epidemiologie-Daten

[10] Kantar Marktforschung (TPP-Test 2018).

[11] Friedberg, Jonathan W. Relapsed/Refractory Diffuse Large B-Cell

Lymphoma. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2011; 2011:498-505. doi:

10.1182/asheducation-2011.1.498.

