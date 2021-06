DGAP-News: MorphoSys und Incyte geben die dreijährigen Ergebnisse der Phase 2 L-MIND-Studie mit Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem DLBCL bekannt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

04.06.2021 / 19:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

Die Daten-Präsentation wird im Rahmen der Jahrestagung 2021 der American

Society of Clinical Oncology (ASCO) auf Abruf verfügbar sein

BOSTON, Massachusetts, USA und WILMINGTON, Delaware, USA - 4. Juni 2021 -

MorphoSys US Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der MorphoSys

AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR), und Incyte (NASDAQ: INCY) gaben heute neue Daten

aus dem dreijährigen Nachbeobachtungszeitraum der laufenden Phase 2

L-MIND-Studie mit Tafasitamab (Monjuvi(R)) in Kombination mit Lenalidomid

bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem

großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) bekannt. Insgesamt 80 der 81

aufgenommenen Studienpatienten, die Tafasitamab plus Lenalidomid erhielten,

wurden nach der etwa dreijährigen Nachbeobachtung (>=35 Monate) in die

Wirksamkeitsanalyse einbezogen. [1] Die von einem unabhängigen Prüfkomitee

(IRC) ausgewertete Langzeitanalyse zeigt, dass die mit Tafasitamab plus

Lenalidomid behandelten Patienten eine Gesamtansprechrate (ORR) von 57,5 %

(95 % CI = 45,9 %, 68,5 %; 46 von 80 Patienten) und eine vollständige

Ansprechrate (CR) von 40 % (32 von 80 Patienten) aufwiesen. Die mediane

Ansprechdauer (DoR) betrug 43,9 Monate (95 % CI = 26,1 NR), die mediane

Gesamtüberlebenszeit (OS) 33,5 Monate (95 % CI = 18,3, NR) und das mediane

progressionsfreie Überleben (PFS) 11,6 Monate (95 % CI = 6,3, 45,7).

Diese Daten (Abstract #7513) sind auf Abruf im Rahmen der Jahrestagung 2021

der American Society of Clinical Oncology (ASCO) verfügbar, die vom 4. bis

8. Juni 2021 virtuell stattfindet, und werden als Poster und

Poster-Diskussion in der Session "Hematologic Malignancies - Lymphoma and

Chronic Lymphocytic Leukemia" präsentiert.

"Die dreijährigen Wirksamkeitsdaten, zusammen mit dem Sicherheits- und

Verträglichkeitsprofil von Tafasitamab, untermauern die therapeutische

Option für Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, die nicht für

eine Transplantation in Frage kommen - eine traditionell schwer zu

behandelnde Patientengruppe", sagte Dr. Gilles Salles, Lymphoma Service

Chief am Memorial Sloan Kettering Cancer Center und leitender Prüfarzt der

L-MIND-Studie*. "Die Bestätigung der positiven Ergebnisse der Patienten in

der L-MIND-Studie sind ermutigend und deuten darauf hin, dass diese

Kombinationstherapie möglicherweise einen Paradigmenwechsel und eine

langfristige Kontrolle der Krankheit bedeuten könnte."

Die neuen Ergebnisse (auf Basis des Stichtags 30. Oktober 2020) bestätigen

die Daten und zeigen ein dauerhaftes Ansprechen und ein konsistentes

Sicherheitsprofil von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid gefolgt von

einer Tafasitamab-Monotherapie bei Patienten mit rezidiviertem oder

refraktärem DLBCL, die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation

(ASCT) in Frage kommen.

"Die Daten aus dem dreijährigen Nachbeobachtungszeitraum zeigen nicht nur

ein dauerhaftes Ansprechen und ein konsistentes Sicherheitsprofil bei

Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, die mit Tafasitamab plus

Lenalidomid behandelt wurden. Sie deuten auch darauf hin, dass diese

Kombination potenziell zu einer dauerhaften Remission führen könnte", sagte

Dr. Nuwan Kurukulasuriya, Senior Vice President, Global Head of Medical

Affairs bei MorphoSys. "Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse der

Langzeitnachbeobachtung mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen."

"Wir sind erfreut, dass die Langzeitdaten aus der L-MIND-Studie das klinisch

signifikante, dauerhafte Ansprechen bestätigen, das durch die Behandlung mit

Tafasitamab plus Lenalidomid bei rezidiviertem oder refraktärem DLBCL

ermöglicht wird", sagte Dr. Peter Langmuir, Group Vice President, Oncology

Targeted Therapies, Incyte. "Wir freuen uns darauf, die klinische Evidenz

weiter auszubauen, die Tafasitamab als Behandlungsoption für Patienten mit

DLBCL unterstützt, sowie weitere potenzielle Indikationen für Tafasitamab im

Rahmen unseres laufenden Forschungs- und Entwicklungsprogramms zu

untersuchen."

Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA

Monjuvi(R)

(Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung von

erwachsenen Patienten mit nicht anderweitig spezifiziertem rezidiviertem

oder refraktärem DLBCL, einschließlich durch niedergradiges Lymphom

bedingtem DLBCL, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation

(autologous stem cell transplant, ASCT) in Frage kommen. Die Zulassung in

dieser Indikation wurde im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens auf Basis

der Gesamtansprechrate erteilt. Die weitere Zulassung für diese Indikation

kann von der Überprüfung und Bestätigung des klinischen Nutzens durch eine

konfirmatorische Studie(n) abhängig gemacht werden. Die US-Zulassung basiert

auf einer vom Zentrallabor bestätigten Wirksamkeitsuntergruppe von 71

Patienten.

Die Entscheidung der FDA stellte die erste Zulassung einer

Zweitlinienbehandlung für erwachsene Patienten mit DLBCL dar, deren

Erkrankung während oder nach der Erstlinien-Therapie fortgeschritten ist.

Über das diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL)

Das DLBCL ist weltweit die häufigste Form des Non-Hodgkin-Lymphoms bei

Erwachsenen2, das durch schnell wachsende Massen bösartiger B-Zellen in den

Lymphknoten, der Milz, der Leber, dem Knochenmark oder anderen Organen

gekennzeichnet ist. Es handelt sich um eine aggressive Erkrankung, bei der

etwa 40 % der Patienten nicht auf die Ersttherapie ansprechen oder danach

einen Rückfall erleiden3, was zu einem hohen medizinischen Bedarf an neuen,

wirksamen Therapien führt4, insbesondere für Patienten, die für eine

autologe Stammzelltransplantation in dieser Situation nicht in Frage kommen.

Über L-MIND

Die L-MIND-Studie ist eine einarmige, offene Phase-2-Studie (NCT02399085),

in der die Kombination von Tafasitamab und Lenalidomid bei Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem diffus-großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL)

untersucht wird, die mindestens eine, aber nicht mehr als drei

vorangegangene Therapielinien, einschließlich einer

Anti-CD20-Targeting-Therapie (z. B. Rituximab), erhalten haben und die nicht

für eine Hochdosis-Chemotherapie in Frage kommen oder eine anschließende

autologe Stammzelltransplantation ablehnen. Der primäre Endpunkt der Studie

ist die Gesamtansprechrate (ORR). Sekundäre Endpunkte sind die Dauer des

Ansprechens (DoR), das progressionsfreie Überleben (PFS) und das

Gesamtüberleben (OS). Im Mai 2019 hat die Studie ihren primären Abschluss

erreicht.

Weitere Informationen zur L-MIND-Studie unter:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02399085.

Über Tafasitamab

Tafasitamab ist ein humanisierter, Fc-modifizierter, zytolytischer, gegen

CD19 gerichteter monoklonaler Antikörper. 2010 hat MorphoSys die weltweiten

Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Tafasitamab von Xencor, Inc.

einlizensiert. Tafasitamab verfügt über einen mit der XmAb(R)-Technologie

veränderten Fc-Teil, der die B-Zell-Lyse durch Apoptose und

Immuneffektormechanismen vermittelt, einschliesslich antikörperabhängiger

zellvermittelter Zytotoxizität (ADCC) und antikörperabhängiger zellulärer

Phagozytose (ADCP).

Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) ist von der US-amerikanischen

Gesundheitsbehörde FDA in Kombination mit Lenalidomid für die Behandlung

erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem

großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist,

einschließlich DLBCL, das aus einem niedrig-malignen Lymphom hervorgegangen

ist, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in

Frage kommen, zugelassen. Diese Indikation ist im Rahmen einer

beschleunigten Zulassung auf Basis der Gesamtansprechrate zugelassen. Die

weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Verifizierung und

Beschreibung des klinischen Nutzens in einer oder mehreren

Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.

Im Januar 2020 schlossen MorphoSys und Incyte eine Kooperations- und

Lizenzvereinbarung zur weiteren Entwicklung und weltweiten Vermarktung von

Tafasitamab. Monjuvi(R) wird von Incyte und MorphoSys in den USA gemeinsam

vermarktet. Incyte hat die exklusiven Vermarktungsrechte außerhalb der

Vereinigten Staaten.

Ein Antrag auf Marktzulassung (MAA), der die Zulassung von Tafasitamab in

Kombination mit Lenalidomid in der EU anstrebt, wurde von der Europäischen

Arzneimittelagentur (EMA) validiert und wird derzeit für die Behandlung von

erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL,

einschließlich DLBCL, der aus einem niedrig-malignen Lymphom hervorgegangen

ist, und die keine Kandidaten für eine ASCT sind, geprüft.

Tafasitamab wird als therapeutische Option bei B-Zell-Malignomen in einer

Reihe von laufenden Kombinationsstudien klinisch untersucht.

Monjuvi(R) ist ein Warenzeichen der MorphoSys AG.

XmAb(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Xencor, Inc.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Was sind mögliche Nebenwirkungen von MONJUVI?

MONJUVI kann schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen, darunter:

- Infusionsreaktionen. Ihr Arzt wird Sie während der Infusion von MONJUVI

auf Infusionsreaktionen überwachen. Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt,

wenn während der Infusion von MONJUVI Fieber, Schüttelfrost, Hautausschlag,

Hitzegefühl, Kopfschmerzen oder Atembeschwerden auftreten.

- Verringerte Anzahl an Blutkörperchen (Blutplättchen, rote Blutkörperchen

und weiße Blutkörperchen). Eine Verringerung der Anzahl der Blutkörperchen

tritt unter MONJUVI häufig auf, kann aber auch ernsthaft oder schwerwiegend

sein. Ihr Arzt wird Ihr Blutbild während der Behandlung mit MONJUVI eng

überwachen. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt, wenn Sie Fieber von 38 C

(100,4 F) oder mehr haben oder Sie Blutergüsse oder Blutungen beobachten.

- Infektionen. Während der Behandlung mit MONJUVI und nach der letzten Dosis

traten bei Behandelten schwere Infektionen auf, einschließlich solcher

Infektionen, die zum Tod führen können. Informieren Sie unverzüglich Ihren

Arzt, wenn Sie Fieber von 38 C (100,4 F) oder mehr haben oder Anzeichen und

Symptome einer Infektion entwickeln.

Die häufigsten Nebenwirkungen von MONJUVI sind:

- Müdigkeit oder Schwächegefühl

- Durchfall

- Husten

- Fieber

- Schwellung der unteren Beinpartien oder Hände

- Atemwegsinfektionen

- Verminderter Appetit

Dies sind nicht alle möglichen Nebenwirkungen von MONJUVI. Wenden Sie sich

wegen möglicher Nebenwirkungen an Ihren Arzt. Nebenwirkungen können der FDA

unter +1 800-FDA-1088 gemeldet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt vor Beginn der Behandlung mit MONJUVI über Ihre

Vorerkrankungen, vor allem, wenn:

- bei Ihnen eine akute Infektion vorliegt oder Sie kürzlich eine Infektion

hatten.

- Sie schwanger sind oder planen schwanger zu werden. MONJUVI kann Ihrem

ungeborenen Baby schaden. Sie sollten während der Behandlung mit MONJUVI

nicht schwanger werden. Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie nicht mit

MONJUVI in Kombination mit Lenalidomid behandelt werden, da Lenalidomid

Geburtsfehler und den Tod Ihres ungeborenen Kindes verursachen kann.

- Während der Behandlung und für mindestens 3 Monate nach Ihrer letzten

MONJUVI-Dosis sollten Sie eine wirksame Verhütungsmethode anwenden.

- Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie während der MONJUVI-Behandlung

schwanger werden oder glauben, schwanger zu sein.

- Sie stillen oder planen zu stillen. Es ist nicht bekannt, ob MONJUVI in

die Muttermilch übergeht. Daher sollten Sie während der Behandlung und

mindestens 3 Monate nach Ihrer letzten MONJUVI-Dosis nicht stillen.

Bitte informieren Sie sich darüber hinaus mittels der Packungsbeilage von

Lenalidomid bezüglich Schwangerschaft, Empfängnisverhütung sowie Blut- und

Sperma-Spende.

Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen,

einschließlich verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Medikamente,

Vitamine und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel.

Bitte beachten Sie die vollständige Packungsbeilage von MONJUVI, in der Sie

weitere Informationen für Patienten, auch Sicherheitsinformationen, finden.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit

eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und

Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und

Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden

Expertise in den Bereichen Antikörper- und Proteintechnologien baut

MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten aus und hat

Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit

ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden. Im Jahr 2017 erhielt

Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC

und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte

- als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert,

die Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für

Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das

MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit

Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.

Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und

beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen

Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

Monjuvi(R) ist ein Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

Über Incyte

Incyte ist ein in Wilmington, Delaware, ansässiges, weltweit tätiges

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Suche nach Lösungen für

schwerwiegende, ungedeckte medizinische Bedürfnisse durch die Entdeckung,

Entwicklung und Vermarktung von firmeneigenen Therapeutika konzentriert. Für

weitere Informationen über Incyte besuchen Sie bitte Incyte.com und folgen

Sie @Incyte.

Zukunftsgerichtete Aussagen von MorphoSys

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die

den MorphoSys-Konzern betreffen, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich

der Fähigkeit von Monjuvi zur Behandlung von Patienten mit rezidivierendem

oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom, der weiteren

klinischen Entwicklung von Tafasitamab-cxix, einschließlich laufender

Bestätigungsstudien, zusätzlicher Interaktionen mit den Zulassungsbehörden

und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Zulassungsanträge und möglicher

zusätzlicher Zulassungen für Tafasitamab-cxix sowie der kommerziellen

Entwicklung von Monjuvi. Die Wörter "antizipieren", "glauben",

"einschätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen",

"vorhersagen", "projizieren", "würden", "könnten", "potenziell", "möglich",

"hoffen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu

identifizieren, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

identifizierenden Wörter enthalten. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung von MorphoSys zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte

und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität, die Leistung

oder die Erfolge von MorphoSys oder die Ergebnisse der Branche wesentlich

von den historischen oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der

Liquidität, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Selbst wenn die Ergebnisse, Leistungen, die Finanzlage und die Liquidität

von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der MorphoSys tätig ist,

mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie nicht

für die Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden vorausgesagt

werden. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören die

Erwartungen von MorphoSys in Bezug auf Risiken und Unsicherheiten im

Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft,

die Geschäftstätigkeit, die Strategie, die Ziele und die erwarteten

Meilensteine von MorphoSys, einschließlich der laufenden und geplanten

Forschungsaktivitäten, der Fähigkeit zur Durchführung laufender und

geplanter klinischer Studien, der klinischen Bereitstellung aktueller oder

zukünftiger Medikamentenkandidaten, der kommerziellen Bereitstellung

aktueller oder zukünftiger zugelassener Produkte sowie der Markteinführung,

der Vermarktung und dem Verkauf aktueller oder zukünftiger zugelassener

Produkte, der globalen Kooperations- und Lizenzvereinbarung für Tafasitamab,

der weiteren klinischen Entwicklung von Tafasitamab, die weitere klinische

Entwicklung von Tafasitamab, einschließlich der laufenden

Bestätigungsstudien, und die Fähigkeit von MorphoSys, die erforderlichen

behördlichen Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten und Patienten in

die geplanten klinischen Studien zu rekrutieren, weitere Interaktionen mit

den Zulassungsbehörden und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger

Zulassungsanträge und möglicher zusätzlicher Zulassungen für

Tafasitamab-cxix sowie die kommerzielle Leistung von Monjuvi, die

Abhängigkeit von Kooperationen mit Dritten, die Einschätzung des

kommerziellen Potenzials der Entwicklungsprogramme von MorphoSys und andere

Risiken, die in den Risikofaktoren im Geschäftsbericht von MorphoSys auf

Formblatt 20-F und in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde

eingereichten Unterlagen aufgeführt sind.US-Börsenaufsichtsbehörde

(Securities and Exchange Commission) aufgeführt sind. In Anbetracht dieser

Ungewissheiten wird dem Leser empfohlen, kein unangemessenes Vertrauen in

solche zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieses

Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in diesem

Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie

an geänderte Erwartungen in Bezug auf diese Aussagen oder an geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände anzupassen, auf denen diese Aussagen

basieren oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegten Ergebnissen abweichen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Mit Ausnahme der hierin dargelegten historischen Informationen sind die in

dieser Pressemitteilung dargelegten Sachverhalte, einschließlich der

Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Verwendung von

Tafasitamab zur Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder

refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL), sein laufendes

klinisches Entwicklungsprogramm für Tafasitamab, sein L-MIND-Programm, sein

Programm für das diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) im Allgemeinen

und seine weiteren Gespräche mit den Aufsichtsbehörden über Tafasitamab als

Behandlung für Patienten mit DLBCL oder für andere Indikationen, enthalten

Vorhersagen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen der

Gesellschaft und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen,

einschließlich unerwarteter Entwicklungen und Risiken in Bezug auf:

unvorhergesehene Verzögerungen; weitere Forschung und Entwicklung und die

Ergebnisse klinischer Studien, die möglicherweise nicht erfolgreich oder

unzureichend sind, um die geltenden behördlichen Standards zu erfüllen oder

eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende

Anzahl von Probanden in klinische Studien einzuschließen und die Fähigkeit,

Probanden gemäß den geplanten Zeitplänen einzuschließen; die Auswirkungen

der COVID-19-Pandemie und der Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie auf die

klinischen Studien, die Lieferkette und andere Drittanbieter sowie die

Entwicklungs- und Forschungsaktivitäten der Gesellschaft; Entscheidungen der

FDA, der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) oder anderer

Aufsichtsbehörden; die Abhängigkeit des Unternehmens von den Beziehungen zu

seinen Kooperationspartnern; die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte

des Unternehmens und der Produkte der Kooperationspartner des Unternehmens;

die Akzeptanz der Produkte des Unternehmens und der Produkte der

Kooperationspartner des Unternehmens auf dem Markt; der Wettbewerb auf dem

Markt; die Anforderungen an Verkauf, Marketing, Herstellung und Vertrieb;

und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and

Exchange Commission eingereichten Berichten des Unternehmens, einschließlich

des Jahresberichts und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 31.

März 2021 endende Quartal, beschrieben werden. Das Unternehmen lehnt jede

Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren.

*Dr. Salles hat für MorphoSys und Incyte Sprech- und Beratungsleistungen

erbracht.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte:

