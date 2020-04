DGAP-News: MorphoSys und I-Mab verkünden die Behandlung des ersten Patienten mit MOR202/TJ202 in China in einer klinischen Phase 3-Studie im Multiplen MyelomMorphoSys AG: (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys und I-Mab verkünden die Behandlung des ersten Patienten mit MOR202/TJ202 in China in einer klinischen Phase 3-Studie im Multiplen MyelomMorphoSys AG:

^

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Studie

MorphoSys und I-Mab verkünden die Behandlung des ersten Patienten mit

MOR202/TJ202 in China in einer klinischen Phase 3-Studie im Multiplen

MyelomMorphoSys AG: (News mit Zusatzmaterial)

27.04.2020 / 22:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Planegg/München und Shanghai, China, 27. April 2020

MorphoSys und I-Mab verkünden die Behandlung des ersten Patienten mit

MOR202/TJ202 in China in einer klinischen Phase 3-Studie im Multiplen Myelom

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, MDAX & TecDAX; NASDAQ:

MOR) und I-Mab (NASDAQ: IMAB) gaben heute gemeinsam bekannt, dass der erste

Patient in einer klinischen Phase 3-Studie auf dem chinesischen Festland

behandelt wurde, um MorphoSys' humanen CD38-Antikörper MOR202/TJ202 in

Kombination mit Lenalidomid plus Dexamethason bei Patienten mit

rezidiviertem (wiederkehrendem) oder refraktärem (therapieresistentem)

multiplen Myelom (R/R MM) zu untersuchen. Im Rahmen einer Lizenzvereinbarung

mit MorphoSys hat I-Mab die exklusiven Rechte für die Entwicklung und

Vermarktung von MOR202/TJ202 in China, Taiwan, Hongkong und Macau. I-Mab ist

ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Erforschung, Entwicklung

und Vermarktung neuartiger oder hoch differenzierter Biologika zur

Behandlung von Krankheiten mit erheblichem ungedeckten medizinischen Bedarf

verschrieben hat.

Bei der klinischen Studie (NCT03952091) auf dem chinesischen Festland

handelt es sich um eine randomisierte, offene, kontrollierte,

multizentrische Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit der

Kombination von MOR202/TJ202, Lenalidomid und Dexamethason im Vergleich zur

Kombination von Lenalidomid und Dexamethason bei Patienten mit R/R MM, die

mindestens eine vorherige Behandlungslinie erhalten haben. Diese

multizentrische Studie wurde bereits im April 2019 in Studienzentren in

Taiwan gestartet und ist nun als Teil der koordinierten Bemühungen zur

Beschleunigung der Studie offiziell auf dem chinesischen Festland

angelaufen.

"MOR202/TJ202 ist ein hervorragendes Beispiel für unsere Strategie der

schnellen Markteinführung und zeigt unseren hoch differenzierten klinischen

Entwicklungsansatz zur Bereitstellung neuer Behandlungsoptionen für

ungedeckten medizinischen Bedarf", sagte Dr. Joan Shen, CEO von I-Mab. "Die

Phase 3-Studie ist die zweite Zulassungsstudie von MOR202/TJ202 als

potenzielle Zweitlinien-Behandlungsoption für Patienten mit multiplem Myelom

im Großraum China."

"Wir freuen uns sehr, dass unser Partner I-Mab den ersten Patienten in der

laufenden Phase 3-Studie mit MOR202/TJ202 auf dem chinesischen Festland

behandelt hat. Dies markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung

dieses Wirkstoffs", kommentierte Dr. Malte Peters, Forschungs- und

Entwicklungsvorstand von MorphoSys. "Es besteht ein hoher medizinischer

Bedarf in der Behandlung von Patienten mit R/R multiplem Myelom in der

chinesischen Region und wir freuen uns auf die weitere Entwicklung von

MOR202/TJ202 durch unseren Partner I-Mab in dieser Indikation."

Zusätzlich zur Phase 3-Studie führt I-Mab eine zulassungsrelevante Phase

2-Studie (NCT03860038) durch, um die Wirksamkeit und Sicherheit von

MOR202/TJ202 in Kombination mit Dexamethason bei Probanden mit r/r MM, die

zuvor mindestens zwei Behandlungslinien erhalten haben, zu untersuchen.

Über MOR202/TJ202

MOR202/TJ202 ist ein humaner monoklonaler Antikörper in klinischer

Entwicklung, der auf Basis von MorphoSys' HuCAL-Antikörpertechnologie

generiert wurde. Der Antikörper ist gegen CD38 auf der Oberfläche von

multiplen Myelomzellen gerichtet, das als eines der am stärksten und

gleichmäßigsten exprimierten Antigene auf der Oberfläche von malignen

Plasmazellen charakterisiert wurde. Gemäß seiner vermuteten Wirkungsweise

rekrutiert der Antikörper Zellen des körpereigenen Immunsystems, um die

Tumorzellen durch antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität (ADCC) und

antikörperabhängige zelluläre Phagozytose (ADCP) zu vernichten. Der

Antikörper induziert keine komplementabhängige Zytotoxizität (complement

dependent cytotoxicity, CDC), einen zusätzlichen Immunmechanismus, der an

der Abtötung von Tumorzellen beteiligt ist. Wissenschaftliche Untersuchungen

deuten darauf hin, dass ein anti-CD38-Antikörper auch bei anderen Krebsarten

sowie Autoimmunerkrankungen therapeutisches Potential haben kann. Basierend

auf einem Ende 2017 unterzeichneten exklusiven regionalen Lizenzvertrag

besitzt I-Mab die exklusiven Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von

MOR202/TJ202 in China, Taiwan, Hongkong und Macau.

Über I-Mab

I-Mab (Nasdaq: IMAB) ist ein dynamisches, globales Biotech-Unternehmen, das

sich ausschließlich auf die Entwicklung von neuen oder hochdifferenzierten

Biologika in den Therapiegebieten Immunonkologie und Autoimmunerkrankungen

konzentriert. Die Mission von I-Mab ist es, Patienten durch Innovation

neuartige Medikamente zur Verfügung zu stellen. Die innovative Pipeline von

I-Mab mit mehr als 10 klinischen und präklinischen Arzneimittelkandidaten

wird durch die Fast-to-PoC (Proof-of-Concept) und Fast-to-Market

Entwicklungsstrategien des Unternehmens durch interne F&E und globale

Partnerschaften getrieben. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, ein

vollständig integriertes, globales biopharmazeutisches

End-to-End-Unternehmen mit modernsten Forschungsplattformen, nachgewiesener

präklinischer und klinischer Entwicklungskompetenz und erstklassigen

GMP-Produktionskapazitäten zu werden. I-Mab hat Standorte in China sowie in

den USA. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens

unter http://ir.i-mabbiopharma.com

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher innovativer

Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der

Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in

den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys

zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100

Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit

in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als

erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene

Produktkandidat des Unternehmens, Tafasitamab (MOR208), befindet sich im

Spätstadium der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit

rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell Lymphom (R/R

DLBCL). Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München

und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die

hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. in

Boston tätig. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R), LanthioPep(R) und ENFORCER(R) sind Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

XmAb(R) ist ein Warenzeichen von Xencor, Inc.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über den

MorphoSys-Konzern, einschließlich der Erwartungen bezüglich der Erweiterung

der laufenden klinischen Studien der Phasen 2 und 3 zur Evaluierung des

MorphoSys's CD38-Antikörpers MOR202/TJ202 in Kombination mit Lenalidomid bei

Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom auf dem

chinesischen Festland sowie die Grösse und den Umfang dieser Studien,

Erwartungen im Zusammenhang mit MOR202/TJ202 bezüglich der weiteren

Entwicklung von MOR202/TJ202 beim multiplen Myelom in Greater China,

einschließlich des beabsichtigten Targeting von CD38 und erwarteter

Wirkungsweise, potenzielle zusätzliche Indikationen wie

Autoimmunerkrankungen sowie Erwartungen an einen möglichen zukünftigen

Zulassungsantrag für MOR202/TJ202. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung von MorphoSys zum

Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die Leistung oder Erfolge von

MorphoSys oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten

historischen oder zukünftigen Ergebnissen, finanziellen Bedingungen und

Liquidität, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Auch wenn die Ergebnisse,

die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die

Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit solchen

zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen

über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden treffen. Zu den

Faktoren, die zu Unterschieden führen können, gehören, dass die Erwartungen

von MorphoSys in Bezug auf die Erweiterung der laufenden klinischen Studien

der Phasen 2 und 3 zur Evaluierung des MorphoSys's CD38-Antikörpers

MOR202/TJ202 in Kombination mit Lenalidomid bei Patienten mit rezidiviertem

oder refraktärem multiplem Myelom auf dem chinesischen Festland sowie die

Grösse und den Umfang dieser Studien, Erwartungen im Zusammenhang mit

MOR202/TJ202 bezüglich der weiteren Entwicklung von MOR202/TJ202 beim

multiplen Myelom in Greater China, einschließlich des beabsichtigten

Targeting von CD38 und erwarteter Wirkungsweise, potenzielle zusätzliche

Indikationen wie Autoimmunerkrankungen sowie Erwartungen an einen möglichen

zukünftigen Zulassungsantrag für MOR202/TJ202 falsch sind, die inhärenten

Unsicherheiten im Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen

Studien und Produktentwicklungsaktivitäten sowie Zulassungsanforderungen,

das Vertrauen von MorphoSys in die Zusammenarbeit mit Dritten und andere

Risiken, wie sie in den Risikofaktoren in MorphoSys' Geschäftsbericht in dem

Formular 20-F und anderen Unterlagen bei der US Securities and Exchange

Commission angegeben sind. Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht zu sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das

Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich

jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem

Dokument zu aktualisieren, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen

oder eine Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen

diese Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen dargelegten abweichen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch

Gesetz oder Verordnung ausdrücklich vorgeschrieben.

I-Mab zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Bekanntmachungen, die

"zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten. Sie können vorausschauende Aussagen

erkennen, weil sie Wörter wie "antizipieren" und "erwarten" enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und

Annahmen von I-Mab. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft

beziehen, unterliegen sie inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Änderungen

der Umstände, die sich erheblich von denen unterscheiden können, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen berücksichtigt wurden, bei denen es sich weder

um Aussagen über historische Fakten noch um Garantien oder Zusicherungen

zukünftiger Leistungen handelt. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind in den bei der U.S. Securities

and Exchange Commission eingereichten Unterlagen dargelegt. I-Mab übernimmt

keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys

Investorenkontakt:

Dr. Julia Neugebauer

Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-179

Julia.Neugebauer@morphosys.com

Medienkontakte:

Dr. Anca Alexandru

Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26738

Anca.Alexandru@morphosys.com

Dr. Verena Kupas

Associate Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26814

Verena.Kupas@morphosys.com

I-Mab

Jielun Zhu, CFO

E-mail: jielun.zhu@i-mabbiopharma.com

Office line: +86 21 6057 8000

Gigi Feng, Vice President and Global Head of Corporate Communications

E-mail: gigi.feng@i-mabbiopharma.com

Office line: +86 21 6057 8000

Investorenanfragen:

Burns McClellan, Inc. (Americas and Europe)

Steve Klass

E-mail: sklass@burnsmc.com

Office line: +1 212 213 0006

The Piacente Group, Inc. (Asia)

Emilie Wu

E-mail: emilie@thepiacentegroup.com

Office line: + 86 21 6039 8363

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=IVUSASFCYW

Dokumenttitel: Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

27.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

EQS News ID: 1030939

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1030939 27.04.2020

°