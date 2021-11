DGAP-News: MorphoSys präsentiert Zwischenergebnisse der M-PLACE-Studie mit Felzartamab auf der Jahrestagung der American Society of Nephrology (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys präsentiert Zwischenergebnisse der M-PLACE-Studie mit Felzartamab auf der Jahrestagung der American Society of Nephrology

^

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MorphoSys präsentiert Zwischenergebnisse der M-PLACE-Studie mit Felzartamab

auf der Jahrestagung der American Society of Nephrology

04.11.2021 / 21:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

MorphoSys präsentiert Zwischenergebnisse der M-PLACE-Studie mit Felzartamab

auf der Jahrestagung der American Society of Nephrology

Felzartamab hat das Potenzial, den Anti-PLA2R-Antikörperspiegel bei

Patienten mit Anti-PLA2R-positiver membranöser Nephropathie schnell und

deutlich zu senken

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) stellt auf der Jahrestagung 2021

der American Society of Nephrology (ASN) vom 4. bis 7. November

Zwischenergebnisse aus der M-PLACE-Studie mit Felzartamab vor. Das Poster

mit dem Titel "Felzartamab in patients with anti-phospholipase A2 receptor

autoantibody positive (anti-PLA2R+) membranous nephropathy (MN): Interim

results from the M-PLACE study " zeigt Daten aus der laufenden offenen,

multizentrischen Phase 1b/2a Konzeptnachweisstudie, in der die Sicherheit

und Wirksamkeit von Felzartamab bei Erwachsenen mit membranöser Nephropathie

(MN) und hohen Spiegeln von Autoantikörper gegen PLA2R untersucht wird.

Diese Autoimmunerkrankung der Niere ist eine der Hauptursachen des

nephrotischen Syndroms bei Erwachsenen. Patienten mit hohen Spiegeln von

Autoantikörper gegen PLA2R gelten als eine Population, bei der es schwierig

ist, eine immunologische Remission zu erreichen.

Felzartamab ist ein monoklonaler, vollständig humaner IgG1-Antikörper gegen

CD38, der über ein hohes Potenzial verfügt, CD38-positive Plasmazellen, die

diese zerstörerischen Autoantikörper produzieren und absondern, zu

dezimieren. Die Verminderung dieser Plasmazellen könnte bei der Behandlung

von Anti-PLA2R-Antikörper-positiver MN wirksam sein.

An der M-PLACE-Studie nahmen 31 Patienten teil, die zu Beginn der Studie

überwiegend mittlere oder hohe Anti-PLA2R-Antikörperspiegel aufwiesen

und/oder auf frühere Behandlungen nicht ansprachen. Von den 27 behandelten

Patienten mit auswertbaren Ergebnissen zeigten 24 Patienten eine Woche nach

der ersten Behandlung eine erste rasche Senkung der

Anti-PLA2R-Antikörperspiegel. Nach 12 Wochen Behandlung war bei den meisten

Patienten ein deutlicher Rückgang der Autoantikörperspiegel zu verzeichnen.

Die beobachtete Spiegelsenkung war unabhängig von der Behandlungskohorte und

deutet auf eine erfolgreiche Reduktion der CD38-positiven Plasmazellen hin.

Das Sicherheitsprofil stand im Einklang mit dem angenommenen Wirkmechanismus

von Felzartamab, und die Nebenwirkungen, die bei der Behandlung auftraten,

waren überschaubar. Eine frühe Bewertung des

Urinprotein-Kreatinin-Verhältnisses (UPCR) nach 6 Monaten Behandlung zeigte

bei 6 von 10 Patienten einen Rückgang, wobei 4 Patienten einen Rückgang von

mehr als 50% gegenüber dem Ausgangswert aufwiesen. Der erste Patient, der

bereits 12 Monate lang behandelt wurde, zeigte ein vollständiges

immunologisches Ansprechen und ein teilweises klinisches Ansprechen.

"Diese ermutigenden frühen Daten zeigen, dass Felzartamab das Potenzial hat,

die Autoantikörper zu verringern, die für die Entwicklung und das

Fortschreiten der membranösen Nephropathie verantwortlich sind", sagte Dr.

Malte Peters, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei MorphoSys. "Wir

freuen uns darauf Langzeitdaten zu generieren, welche die Umsetzung dieser

Ergebnisse in einen klinischen Nutzen für die Patienten untermauern sollen

und das Design für eine potenzielle Zulassungsstudie zu entwickeln."

"Bei mehreren Patienten wurde sechs Monate nach Beginn der

Felzartamab-Therapie ein früher Rückgang der Proteinurie beobachtet", sagte

Dr. Brad Rovin, Nephrologe an der Ohio State University und Hauptautor des

Posters. "Wir sind gespannt, wie sich die Proteinurie als Reaktion auf

Felzartamab verändert, wenn weitere Daten aus der M-PLACE-Studie

hinzukommen."

In den kommenden Monaten werden weitere Daten von allen Patienten erhoben,

einschließlich des Verhältnisses von Protein zu Kreatinin im Urin (UPCR), um

festzustellen, ob auf die beobachtete immunologische Reaktion auch eine

klinische Reaktion folgt.

Über membranöse Nephropathie (MN):

Die primäre membranöse Nephropathie (MN) ist eine seltene

Autoimmunerkrankung der Nieren und eine der häufigsten Ursachen des

nephrotischen Syndroms bei Erwachsenen weltweit [1]. Die Inzidenz der MN

liegt weltweit bei etwa 1,2/100.000 pro Jahr [2]. Bei 40-50 % der Patienten

mit MN kommt es innerhalb von 5-15 Jahren nach der Diagnose zu

Nierenversagen [3]; [4]. Selbst wenn kein Nierenversagen vorliegt, besteht

bei Patienten mit langfristigem nephrotischem Syndrom das Risiko schwerer

und lebensbedrohlicher thromboembolischer Ereignisse und kardiovaskulärer

Erkrankungen.3 Etwa 75 % der primären MN-Fälle entstehen aufgrund von

Autoantikörpern gegen den Phospholipase-A2-Rezeptor (PLA2R), die sich gegen

PLA2R auf Podozyten richten [5], [6]. Die durch die Bindung dieser

Autoantikörper an den PLA2R gebildeten Immunkomplexe induzieren eine

Komplementaktivierung und Entzündung, die die glomeruläre Membran verdickt

und die Nierenfunktion beeinträchtigt.1 Die Hauptquelle für Autoantikörper

sind CD38+/CD20-Plasmazellen und Plasmablasten [7]. Ein höherer

Anti-PLA2R-Autoantikörper-Titer geht mit einer schwereren Erkrankung, einer

längeren Zeit bis zur Remission der Krankheit und einem geringeren

Ansprechen auf eine Anti-CD20-Rituximab-Behandlung einher5, [8], [9]. Es

gibt keine zugelassenen Therapien für MN, der derzeitige Behandlungsstandard

umfasst den Off-Label-Einsatz von nicht-immunsuppressiven Mitteln (z. B.

Angiotensin-Converting-Enzym-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker,

Statine und Diuretika)1, [10], konventionelle immunsuppressive Behandlungen

(IST) (z. B. Cyclophosphamid in Kombination mit Steroiden,

Calcineurin-Inhibitoren, Mycophenolatmofetil)1,10 oder B-Zell-depletierende

Mittel (z. B. Anti-CD20-Antikörper)1,10. Diese Behandlungen sind jedoch

nicht bei allen Patienten wirksam, und insbesondere die herkömmlichen IST

sind mit einem hohen Toxizitätsrisiko verbunde1,5,10.

Über Felzartamab

Felzartamab (MOR202/TJ202) ist ein therapeutischer humaner monoklonaler

Antikörper, der aus der HuCAL-Antikörperbibliothek von MorphoSys stammt und

gegen CD38 gerichtet ist. Bei IgAN spielen die Plasmazellen eine doppelte

Rolle bei der Entstehung und dem Fortschreiten der Krankheit, indem sie

sowohl das pathogene IgA1 als auch die dazugehörigen Autoantikörper

übermäßig absondern. Durch den Angriff auf CD38 hat Felzartamab das

Potenzial, die CD38-positiven Plasmazellen zu verringern, was letztlich die

Nierenfunktion der Patienten verbessern könnte. MorphoSys untersucht derzeit

die Sicherheit und Wirksamkeit von Felzartamab bei Patienten mit

Anti-PLA2R-Antikörper-positiver membranöser Nephropathie (M-PLACE- und

NewPLACE-Studie) und Immunoglobulin-A-Nephropathie (IGNAZ-Studie).

Im Jahr 2017 schloss MorphoSys eine exklusive regionale Lizenzvereinbarung

mit I-Mab Biopharma (NASDAQ: IMAB) zur Entwicklung und Vermarktung von

Felzartamab im Großraum China ab. I-Mab führt derzeit zwei parallele

Zulassungsstudien mit Felzartamab als Drittlinien-Monotherapie und als

Zweitlinien-Kombinationstherapie mit Lenalidomid durch, beide bei Patienten

mit Multiplem Myelom (MM) in Großchina. Die Einreichung eines

Zulassungsantrags, die Biological License Authorization (BLA) für

Felzartamab für die MM-Drittlinienbehandlung ist für das vierte Quartal 2021

geplant, und die MM-Zulassungsstudie für die Zweitlinienbehandlung steht

kurz vor dem Abschluss der Patientenrekrutierung.

Bei Felzartamab handelt es sich um ein Prüfpräparat, das noch von keiner

Zulassungsbehörde genehmigt wurde.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für

Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf

seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt

MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper

entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem

medizinischem Bedarf entwickelt werden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R)

(Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und

vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte -

als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die

Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA

MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in

Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem

bestimmten Lymphom-Typ. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei

München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen

US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation

Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

Monjuvi(R) und HuCAL(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya(R) ist eine eingetragene Handelsmarke von Janssen Biotech, Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen von MorphoSys

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die

MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die

Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder

zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung

oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die

Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der

Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten

Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu

Abweichungen führen können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von

MorphoSys falsch sein könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang

mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und

Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen,

die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die

Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und

andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf

Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten

Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser

empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte

Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht

oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen,

zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder

regulatorisch vorgeschrieben.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Medien: Thomas Biegi Vice Investoren: Dr. Julia Neugebauer

President Tel: +49 (0)89 / 89927 Senior Director Tel: +49 (0)89 /

26079 899 27 179

[1]thomas.biegi@morphosys.com [1]julia.neugebauer@morphosys.com

1. 1.

mailto:thomas.biegi@morphosys. mailto:julia.neugebauer@morphosys.

com com

Jeanette Bressi Director, US Myles Clouston Senior Director Tel:

Communications Tel: +1 +1 857-772-0240

617-404-7816 [1]myles.clouston@morphosys.com 1.

[1]jeanette.bressi@morphosys.com mailto:myles.clouston@morphosys.com

1.

mailto:jeanette.bressi@morpho

sys.com

[1] Ronco P, et al. Nat Rev Dis Prim 2021;7(1):1-23.

[2] McGrogan A, et al. Nephrol Dial Transplant 2011;26(2):414-30.

[3] Passerini P, et al. Front Immunol 2019;10(JUN):1-9.

[4] Lai WL, et al. J Formos Med Assoc 2015;114(2):102-11.

[5] Bomback AS, et al. Am J Nephrol 2018;47(suppl 1):30-42.

[6] Beck LH, et al. N Engl J Med 2009;361(1):11-21.

[7] Hofmann K, et al. Front Immunol 2018;9:835-851.

[8] Hoxha E, et al. J Am Soc Nephrol 2014;25(6):1357-66.

[9] Bech AP, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2014;9(8):1386-92.

[10] Rovin BH, et al. Kidney Int 2021;100(4):S1-276.

---------------------------------------------------------------------------

04.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

EQS News ID: 1246239

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1246239 04.11.2021

°