DGAP-News: MorphoSys präsentiert Daten zu Tafasitamab auf der virtuellen ASH-Jahrestagung 2020 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys präsentiert Daten zu Tafasitamab auf der virtuellen ASH-Jahrestagung 2020

^

DGAP-News: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MorphoSys präsentiert Daten zu Tafasitamab auf der virtuellen

ASH-Jahrestagung 2020

04.11.2020 / 23:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Planegg/München, 4. November 2020

MorphoSys präsentiert Daten zu Tafasitamab auf der virtuellen

ASH-Jahrestagung 2020

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ:

MOR) gab heute bekannt, dass mehrere Abstracts bezüglich des firmeneigenen

Antikörpers Tafasitamab für Posterpräsentationen und

Online-Veröffentlichungen auf der bevorstehenden 62. Jahrestagung der

American Society of Hematology (ASH) vom 5. bis 8. Dezember 2020 angenommen

wurden. Tafasitamab ist ein gegen CD19-gerichteter Antikörper von MorphoSys,

der kürzlich von der US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel

(FDA) in Kombination mit Lenalidomid zugelassen wurde für die Behandlung von

erwachsenen Patienten mit nicht anderweitig spezifiziertem rezidiviertem

oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL),

einschließlich durch niedergradiges Lymphom bedingtem DLBCL, und die nicht

für eine autologe Stammzelltransplantation (autologous stem cell transplant,

ASCT) in Frage kommen. Die Zulassung wurde im Rahmen eines beschleunigten

Verfahrens auf Basis der Gesamtansprechrate (overall response rate, ORR)

erteilt und kann von der Überprüfung und Bestätigung des klinischen Nutzens

durch eine konfirmatorische Studie(n) abhängig gemacht werden.

"Wir freuen uns, dass sowohl vorklinische Daten aus der MorphoSys

Forschungsabteilung als klinische Daten aus Studien zur Untersuchung unseres

proprietären Antikörpers Tafasitamab für die Präsentation auf der

bevorstehenden virtuellen ASH-Jahrestagung ausgewählt wurden", kommentierte

Dr. Malte Peters, Forschungs- und Entwicklungsvorstand von MorphoSys. "Mit

den sieben akzeptierten Abstracts geben wir einen Einblick in unsere

wissenschaftlichen und klinischen Aktivitäten zur Bewertung der Wirksamkeit

und Sicherheit von Tafasitamab bei B-Zell-Lymphomen. Sie unterstreichen

unser Ziel, das volle Potenzial von Tafasitamab auszuschöpfen und die

Entwicklung unseres Antikörpers als therapeutische Option für Patienten mit

hohem medizinischen Bedarf weiter auszubauen."

MorphoSys wird registrierten Teilnehmern der ASH-Jahrestagung an einem

virtuellen Stand für Gespräche zur Verfügung stehen.

Folgende Abstracts wurden für eine Präsentation auf der ASH-Jahrestagung

2020 akzeptiert:

E-Poster-Präsentationen:

LONG-TERM SUBGROUP ANALYSES FROM L-MIND, A PHASE II STUDY OF TAFASITAMAB

(MOR208) COMBINED WITH LENALIDOMIDE IN PATIENTS WITH RELAPSED OR REFRACTORY

DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA

Abstract-Nummer: 140314

Publikationsnummer: 3021

Session: 626. Aggressive Lymphoma (Diffuse Large B-Cell and Other Aggressive

B-Cell Non-Hodgkin Lymphomas)-Results from Prospective Clinical Trials

Posterpräsentation: Montag, 7. Dezember, 2020

A PHASE IB, OPEN-LABEL, RANDOMIZED STUDY TO ASSESS SAFETY AND PRELIMINARY

EFFICACY OF TAFASITAMAB (MOR208) OR TAFASITAMAB + LENALIDOMIDE IN ADDITION

TO R-CHOP IN PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA:

ANALYSIS OF THE SAFETY RUN-IN PHASE

Abstract-Nummer: 139788

Publikationsnummer: 3028

Session: 626. Aggressive Lymphoma (Diffuse Large B-Cell and Other Aggressive

B-Cell Non-Hodgkin Lymphomas)-Results from Prospective Clinical Trials

Posterpräsentation: Montag, 7. Dezember, 2020

THE COMBINATION OF TAFASITAMAB AND RITUXIMAB INCREASES CYTOTOXICITY AGAINST

LYMPHOMA CELLS IN VITRO

Abstract-Nummer: 140381

Publikationsnummer: 2095

Session: 625. Lymphoma: Pre-Clinical-Chemotherapy and Biologic Agents

Posterpräsentation: Sonntag, 6. Dezember, 2020

BLOCKADE OF THE CD47/SIRP CHECKPOINT POTENTIATES THE ANTI-TUMOR EFFICACY OF

TAFASITAMAB

Abstract-Nummer: 139582

Publikationsnummer: 3008

Session: 625. Lymphoma: Pre-Clinical-Chemotherapy and Biologic Agents

Posterpräsentation: Montag, 7. Dezember, 2020

Online veröffentlichte Abstracts:

EFFICACY OF TAFASITAMAB (MOR208) COMBINED WITH LENALIDOMIDE IN PATIENTS WITH

HIGH-RISK RELAPSED OR REFRACTORY DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA IN THE L-MIND

STUDY

Abstract-Nummer: 140294

Publikationsnummer: 3918

ESTIMATION OF LONG-TERM SURVIVAL WITH TAFASITAMAB + LENALIDOMIDE IN

RELAPSED/ REFRACTORY DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA

Abstract-Nummer: 140398

Publikationsnummer: 3928

MAINTAINED CD19 EXPRESSION IN DLBCL PATIENTS AFTER TAFASITAMAB THERAPY IN

THE L-MIND STUDY WITHOUT EVIDENCE OF EXON SKIPPING OR SOMATIC MUTATIONS

Abstract-Nummer: 139149

Publikationsnummer: 3723

Die Abstracts werden auch online in einer Zusatzausgabe von "Blood"

verfügbar sein. Weitere Informationen, einschließlich der Abstracts, finden

Sie im Online-Meeting-Programm der American Society of Hematology (

https://www.hematology.org).

Über Tafasitamab

Tafasitamab ist ein humanisierter, Fc-modifizierter, zytolytischer, gegen

CD19-gerichteter, monoklonaler Antikörper. Im Jahr 2010 hat MorphoSys die

weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Tafasitamab von Xencor,

Inc. einlizensiert. Tafasitamab verfügt über einen mit der

XmAb(R)-Technologie

veränderten Fc-Teil, der die B-Zell-Lyse durch Apoptose und

Immuneffektormechanismen vermittelt, einschließlich antikörperabhängiger

zellvermittelter Zytotoxizität (ADCC) und antikörperabhängiger zellulärer

Phagozytose (ADCP).

Monjuvi(R) (tafasitamab-cxix) wurde von der US-amerikanischen Behörde für

Lebens- und Arzneimittel (FDA) in Kombination mit Lenalidomid zugelassen zur

Behandlung von erwachsenen Patienten mit nicht anderweitig spezifiziertem

rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL),

einschließlich durch niedergradiges Lymphom bedingtem DLBCL, und die nicht

für eine autologe Stammzelltransplantation (autologous stem cell transplant,

ASCT) in Frage kommen. Die Zulassung wurde im Rahmen eines beschleunigten

Verfahrens auf Basis der Gesamtansprechrate (overall response rate, ORR)

erteilt und kann von der Überprüfung und Bestätigung des klinischen Nutzens

durch eine konfirmatorische Studie(n) abhängig gemacht werden.

Im Januar 2020 haben MorphoSys und Incyte eine Kooperations- und

Lizenzvereinbarung geschlossen, um Tafasitamab weltweit weiterzuentwickeln

und zu vermarkten. MorphoSys und Incyte werden Monjuvi(R) in den USA

gemeinsam vermarkten. Incyte hat exklusive Vermarktungsrechte außerhalb der

USA.

Der Zulassungsantrag (Marketing Authorization Application, MAA) für die

Zulassung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid in der Europäischen

Union wurde von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) validiert und

befindet sich derzeit in Prüfung zur Behandlung von erwachsenen Patienten

mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, einschließlich DLBCL aufgrund

eines niedergradigen Lymphoms, die nicht für ASCT in Frage kommen.

Tafasitamab wird als therapeutische Option für malignen B-Zell-Erkrankungen

in einer Reihe von laufenden Kombinationsstudien untersucht.

Monjuvi(R) ist ein Warenzeichen der MorphoSys AG.

XmAb(R) ist ein Warenzeichen von Xencor, Inc.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Was sind mögliche Nebenwirkungen von MONJUVI?

MONJUVI kann schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen, darunter:

- Infusionsreaktionen. Ihr Arzt wird Sie während der Infusion von MONJUVI

auf Infusionsreaktionen überwachen. Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt,

wenn während der Infusion von MONJUVI Schüttelfrost, Hitzegefühl,

Kopfschmerzen oder Atembeschwerden auftreten.

- Verringerte Anzahl an Blutkörperchen (Blutplättchen, rote Blutkörperchen

und weiße Blutkörperchen). Eine Verringerung der Anzahl der Blutkörperchen

tritt unter MONJUVI häufig auf, kann aber auch ernsthaft oder schwerwiegend

sein. Ihr Arzt wird Ihr Blutbild während der Behandlung mit MONJUVI eng

überwachen. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt, wenn Sie Fieber von 38 C

(100,4 F) oder mehr haben oder Sie Blutergüsse oder Blutungen beobachten.

- Infektionen. Während der Behandlung mit MONJUVI und nach der letzten Dosis

traten bei Behandelten schwere Infektionen auf, einschließlich solcher

Infektionen, die zum Tod führen können. Informieren Sie unverzüglich Ihren

Arzt, wenn Sie Fieber von 38 C (100,4 F) oder mehr haben oder Anzeichen und

Symptome einer Infektion entwickeln.

Die häufigsten Nebenwirkungen von MONJUVI sind:

- Müdigkeit oder Schwächegefühl

- Durchfall

- Husten

- Fieber

- Schwellung der unteren Beinpartien oder Hände

- Atemwegsinfektionen

- Verminderter Appetit

Dies sind nicht alle möglichen Nebenwirkungen von MONJUVI. Wenden Sie sich

wegen möglicher Nebenwirkungen an Ihren Arzt. Nebenwirkungen können der FDA

unter +1 800-FDA-1088 gemeldet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt vor Beginn der Behandlung mit MONJUVI über Ihre

Vorerkrankungen, vor allem, wenn:

- bei Ihnen eine akute Infektion vorliegt oder Sie kürzlich eine Infektion

hatten.

- Sie schwanger sind oder planen schwanger zu werden. MONJUVI kann Ihrem

ungeborenen Baby schaden. Sie sollten während der Behandlung mit MONJUVI

nicht schwanger werden. Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie nicht mit

MONJUVI in Kombination mit Lenalidomid behandelt werden, da Lenalidomid

Geburtsfehler und den Tod Ihres ungeborenen Kindes verursachen kann.

- Während der Behandlung und für mindestens 3 Monate nach Ihrer letzten

MONJUVI-Dosis sollten Sie eine wirksame Verhütungsmethode anwenden.

- Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie während der MONJUVI-Behandlung

schwanger werden oder glauben, schwanger zu sein.

- Sie stillen oder planen zu stillen. Es ist nicht bekannt, ob MONJUVI in

die Muttermilch übergeht. Daher sollten Sie während der Behandlung und

mindestens 3 Monate nach Ihrer letzten MONJUVI-Dosis nicht stillen.

Bitte informieren Sie sich darüber hinaus mittels der Packungsbeilage von

Lenalidomid bezüglich Schwangerschaft, Empfängnisverhütung sowie Blut- und

Sperma-Spende.

Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen,

einschließlich verschreibungspflichtiger und rezeptfreier Medikamente,

Vitamine und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel.

Bitte beachten Sie die vollständige Packungsbeilage von MONJUVI, in der Sie

weitere Informationen für Patienten, auch Sicherheitsinformationen, finden.

Über MorphoSys

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen

Vertriebsstrukturen das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung

innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben

hat. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden

Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat

MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als

100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27

derzeit in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt

Tremfya(R),

entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von

Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes

Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für

Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren

MorphoSys' firmeneigenes Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in

Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem

bestimmten Lymphom-Typ.

Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und

beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen

Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell ~500 Mitarbeiter. Weitere

Informationen unter www.morphosys.de.

Monjuvi(R) ist ein Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen von MorphoSys

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die

MorphoSys-Gruppe, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeit

von Tafasitamab, Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen

großzelligen B-Zell-Lymphom zu behandeln, der weiteren klinischen

Entwicklung von Tafasitamab, einschließlich laufender konfirmatorischer

Studien, zusätzliche Interaktionen mit den Zulassungsbehörden und

Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Einreichung von Zulassungsanträgen

und möglicher weiterer Zulassungen für Tafasitamab sowie der kommerziellen

Leistung von Tafasitamab. Die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen",

"erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "vorhersagen",

"projektieren", "würden", "könnten", "potenziell", "möglich", "Hoffnung" und

ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren, obwohl

nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter

enthalten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und

beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu

führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die

Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die Ergebnisse

der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum

Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigen

Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung oder den

Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage

und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der

das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen

übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu

Abweichungen führen können, gehören die Erwartungen von MorphoSys

hinsichtlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft, den Betrieb, die

Strategie, die Ziele und die erwarteten Meilensteine von MorphoSys,

einschließlich der laufenden und geplanten Forschungsaktivitäten, der

Fähigkeit zur Durchführung laufender und geplanter klinischer Studien sowie

der klinischen Versorgung mit aktuellen oder zukünftigen

Arzneimittelkandidaten, kommerzielle Lieferung aktueller oder zukünftig

zugelassener Produkte sowie Einführung, Vermarktung und Verkauf aktueller

oder zukünftig zugelassener Produkte, die Lizenzvereinbarung der globalen

Zusammenarbeit und der Lizenzvereinbarungen für Tafasitamab, die weitere

klinische Entwicklung von Tafasitamab, einschließlich laufender

konfirmatorischer Studien und die Fähigkeit von MorphoSys, die

erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen und aufrechtzuerhalten

und Patienten in die geplanten klinischen Studien aufzunehmen, zusätzliche

Interaktionen mit den Zulassungsbehörden und die Erwartungen hinsichtlich

der Einreichung von weiteren Zulassungsanträgen und möglicher weiterer

Zulassungen für Tafasitamab sowie der kommerziellen Leistung von

Tafasitamab, die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten,

die Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme

und andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys

auf Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde

eingereichten Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten

wird dem Leser empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen

zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt

ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in

diesem Dokument zu aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf

oder auf geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine

solche Aussage beruht oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen genannten abweichen, zu reflektieren, es sei denn, dies ist

ausdrücklich gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakte: Jeanette Bressi Investorenkontakt: Dr. Julia

Director, US Communications Tel: Neugebauer Director Tel: +49

+1 617-404-7816 (0)89 / 899 27 179

[1]jeanette.bressi@morphosys.com [1]julia.neugebauer@morphosys.com

1. 1.

mailto:jeanette.bressi@morphosys. mailto:julia.neugebauer@morpho

com sys.com

Sophie Petersen Senior Specialist

Tel: +49 (0)89 / 899 27 26033

[1]sophie.petersen@morphosys.com

1.

mailto:sophie.petersen@morphosys.

com

---------------------------------------------------------------------------

04.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

EQS News ID: 1145641

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1145641 04.11.2020

°