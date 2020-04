DGAP-News: MorphoSys informiert über Auswirkungen von COVID-19 auf den Geschäftsbetrieb und über Vorsichtsmaßnahmen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys informiert über Auswirkungen von COVID-19 auf den Geschäftsbetrieb und über Vorsichtsmaßnahmen

Planegg/München, 6. April 2020

MorphoSys informiert über Auswirkungen von COVID-19 auf den Geschäftsbetrieb

und über Vorsichtsmaßnahmen

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ:

MOR) gab ein Update zum Geschäftsbetrieb und den Maßnahmen, die das

Unternehmen ergreift, um die Auswirkungen der sich schnell entwickelnden

globalen COVID-19-Pandemie auf seine Mitarbeiter, Patienten und das weitere

Umfeld abzumildern.

"Das Wohl unserer Mitarbeiter und Patienten hat für uns oberste Priorität",

sagte Dr. Jean-Paul Kress, M.D., Vorstandsvorsitzender von MorphoSys. "In

dieser beispiellosen Krise treffen wir alle notwendigen Vorkehrungen, um die

Ausbreitung des Virus einzudämmen und die Ansteckungsketten zu durchbrechen.

Um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere klinischen Studien so

gering wie möglich zu halten und weiterhin die Medikamente zu liefern, die

unsere Patienten dringend benötigen, arbeiten wir intensiv mit den Kliniken

und unseren Prüfärzten zusammen. Dabei steht deren Sicherheit und die

unserer Mitarbeiter für uns an erster Stelle. Wir beobachten die

Entwicklungen um COVID-19 sehr genau und passen unsere Aktivitäten zur

Eindämmung der Pandemie kontinuierlich daran an, um nachhaltig den Wert

unseres Unternehmens zu sichern."

Auswirkungen auf die Mitarbeiter und den laufenden Geschäftsbetrieb:

MorphoSys arbeitet derzeit entsprechend der vorbereiteten "Pläne zur

Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs" (Business Continuity Plans), um

Störungen im laufenden Betrieb zu minimieren und notwendige Maßnahmen zum

Schutz der Mitarbeiter zu etablieren. Verschiedene Vorgaben, die darauf

abzielen, die Verbreitung von COVID-19 zu verlangsamen und die Gesundheit

unserer Mitarbeiter und ihrer Familien zu schützen, wurden bereits

umgesetzt. Dazu gehören eine Empfehlung zur Arbeit im "Homeoffice" für

diejenigen, die ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen können, flexible

Arbeitszeiten, Beschränkung von persönlichen Treffen und Geschäftsreisen,

sowie derzeit keine Besucher an den MorphoSys-Standorten.

Klinische Studien:

MorphoSys führt derzeit eine Reihe von klinischen Studien mit seinen

Prüfpräparaten durch und überwacht sowohl jedes Programm einzeln als auch

die Gesamtsituation genau. Das Unternehmen nimmt, wo nötig, Anpassungen vor,

die den regulatorischen, institutionellen und behördlichen Vorgaben und

Richtlinien im Zusammenhang mit COVID-19 entsprechen. Oberste Priorität hat

die Gewährleistung der Sicherheit aller Teilnehmer an den klinischen

Programmen ebenso wie die korrekte und dem Studienprotokoll entsprechende

Durchführung der Studien, an denen sie teilnehmen.

Immer mehr Kliniken, an denen die klinischen Studien durchgeführt werden,

schränken die Besuche ihrer Häuser und Patienten ein, um sowohl das Personal

als auch die Patienten vor einer möglichen COVID-19-Exposition zu schützen.

Folglich beobachtet MorphoSys die Situation fortlaufend und entscheidet

fallbezogen je nach Studie und Land über das notwendige Vorgehen, um die

Sicherheit der Patienten und die korrekte Erhebung der Daten zu

gewährleisten.

- In Folge dessen wird die Aufnahme von Patienten in die M-PLACE-Studie mit

MOR202 vorübergehend unterbrochen, entsprechendes gilt für das Screening.

Dies könnte zu Verzögerungen gegenüber den bisher kommunizierten Zeitplänen

führen.

- Bei Studien, die potenziell einen signifikanten Nutzen in

lebensbedrohlichen Indikationen haben, wird der Einschluss von Patienten

fortgesetzt.

- Bereits in die Studie eingeschlossene Patienten werden weiterhin ihre

Studienmedikation erhalten.

Trotz der sich weltweit rasch verändernden Bedingungen und der damit

verbundenen möglichen Auswirkungen auf klinische Studien arbeitet MorphoSys

weiterhin intensiv daran, seine Pläne zur Medikamentenentwicklung

aufrechtzuerhalten.

MorphoSys hält an den bereits kommunizierten Prognosen 2020 für Meilensteine

des Unternehmens fest. Angesichts der äußerst dynamischen Entwicklungen ist

es jedoch nicht möglich, die potenziellen Auswirkungen auf laufende und

geplante klinische Studien und den Geschäftsbetrieb zuverlässig

vorherzusagen oder zu quantifizieren.

MorphoSys wird die Situation weiterhin laufend beobachten und neu bewerten.

Neue Entwicklungen werden auf der Unternehmenswebsite und in den

Quartalsberichten mitgeteilt.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer

Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der

Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in

den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys

zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100

Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit

in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als

erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene

Produktkandidat des Unternehmens, Tafasitamab (MOR208), wurde von der

US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough

therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem

rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom

(DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg

bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die

hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. in

Boston tätig. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über den

MorphoSys-Konzern, einschließlich des Beginns, Zeitpunkts und der Ergebnisse

klinischer Studien und der Veröffentlichung klinischer Daten sowohl für

firmeneigene Produktkandidaten als auch für Produktkandidaten von

Kollaborationspartnern, der Entwicklung kommerzieller Kompetenzen,

insbesondere im Zusammenhang mit Tafasitamab, der Interaktion mit den

Zulassungsbehörden und der Erwartungen bezüglich der Einreichung von

Zulassungsanträgen und möglicher Zulassungen für derzeitige oder zukünftige

Wirkstoffkandidaten, Erwartungen bezüglich der Lizenzvereinbarungen für

Tafasitamab, der weiteren klinischen Entwicklung von Tafasitamab, der

Interaktion mit den Zulassungsbehörden und der Erwartungen bezüglich der

Einreichung von Zulassungsanträgen und möglicher Zulassungen für Tafasitamab

sowie der möglichen zukünftigen Vermarktung von Tafasitamab sowie erwartete

Tantiemen- und Meilensteinzahlungen im Zusammenhang mit den Kollaborationen

von MorphoSys. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen

die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und

beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und

Liquidität, die Leistung oder Erfolge von MorphoSys oder die

Branchenergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen

zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigen

Ergebnissen, finanziellen Bedingungen und Liquidität, Leistungen oder

Erfolgen abweichen. Auch wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage

und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der

das Unternehmen tätig ist, mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen

übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder

Entwicklungen in zukünftigen Perioden treffen. Zu den Faktoren, die zu

Unterschieden führen können, gehören unter anderem, dass die Erwartungen von

MorphoSys an den Beginn, Zeitpunkt und die Ergebnisse klinischer Studien und

die Veröffentlichung klinischer Daten sowohl für firmeneigene

Produktkandidaten als auch für Produktkandidaten von Kollaborationspartnern,

die Entwicklung kommerzieller Kompetenzen, insbesondere im Zusammenhang mit

Tafasitamab, die Interaktion mit den Zulassungsbehörden und die Erwartungen

bezüglich der Einreichung von Zulassungsanträgen und möglicher Zulassungen

für derzeitige oder zukünftige Wirkstoffkandidaten, Erwartungen bezüglich

der Lizenzvereinbarungen für Tafasitamab, der weiteren klinischen

Entwicklung von Tafasitamab, der Interaktion mit den Zulassungsbehörden und

Erwartungen bezüglich der Einreichung von Zulassungsanträgen und möglichenr

Zulassungen für Tafasitamab und der möglichen zukünftigen Vermarktung von

Tafasitamab sowie erwartete Tantiemen- und Meilensteinzahlungen im

Zusammenhang mit den Kollaborationen von MorphoSys falsch sein könnten, die

Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die Einschätzung

des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und andere

Risiken, wie sie in den Risikofaktoren in MorphoSys' Geschäftsbericht in dem

Formular 20-F und anderen Unterlagen bei der US Securities and Exchange

Commission angegeben sind, einschließlich potentieller Auswirkungen der

aktuellen globalen COVID-19-Krise. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem

Leser empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf solche

vorausschauenden Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments.

MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche

zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu aktualisieren, um

geänderte Erwartungen in Bezug auf diese oder geänderte Ereignisse,

Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht oder die die

Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zu

berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder regulatorisch

vorgeschrieben.

